Глюкози розчин 5% для інфузій (Solutio glucosi 5% pro injectionibus)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Кривий Ріг
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
3.3 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, вул. Дерусової Інни, 2
6.6 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, вул. Колачевського Сергія, 96
20.2 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
43,00
Економія при броні: -1,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Чарівна, 3
20.9 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
В містах поряд
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
107.8 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Героїв-рятувальників, 11
108.6 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Вільна, 13
112.2 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Чорновола В'ячеслава, 67-М
114.4 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
43,00
Економія при броні: -2,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кам'янське, просп. Металургів, 20-Ж
116.8 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
117.0 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
62,83
Економія при броні: -6,83 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 11
123.2 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 3
124.3 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Світловодськ, вул. Героїв України, 110
127.8 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Світловодськ, вул. Амосова Миколи, 16
128.3 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
130.9 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
131.4 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
56,98
Економія при броні: -0,98 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
132.8 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
43,00
Економія при броні: -1,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
132.9 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
134.9 км
Глюкози розчин 5% для інфузій розчин для інфузій 5 % пляшка 200 мл №1
Інфузія