Неокардил (Neokardil)
Неокардил інструкція із застосування
Склад
Екстракт листя і квіток глоду сухий - 150 мг
Екстракт гінкго сухий - 50 мг
Екстракт пуерарії сухий - 50 мг
Фармакологічні властивості
фармакодинаміка. Неокардил містить стандартизовані екстракти листя і квіток глоду, листя гінкго та кореня пуерарії, основними компонентами яких є флавоноїди (кверцетин, гіперин, гіперозид, вітексин), ізофлавони, органічні кислоти, каротиноїди, пектини, тритерпенові та флавонові глікозиди, холін. Фармакологічна дія лікарського засобу зумовлена ефектами комплексу активних речовин, що входять до його складу.
Екстракт листя і квіток глоду чинить м’яку кардіотонічну, антиангінальну, антиоксидантну, антиаритмічну, антиагрегантну та спазмолітичну дію. Поліпшує кровопостачання та функціональний стан міокарда, скорочувальну та насосну функції серцевого м’яза, підвищує чутливість міокарда до серцевих глікозидів, знижує підвищений АТ та нормалізує ЧСС.
Завдяки вмісту екстракту листя гінкго білоба препарат покращує церебральний кровообіг і постачання тканин мозку киснем та глюкозою. Чинить антигіпоксичну та антиоксидантну дію, впливає на реологічні властивості крові та мікроциркуляцію, запобігає агрегації тромбоцитів, покращує кровообіг у кінцівках. Нормалізує метаболічні процеси, зумовлює нейропротекторну, антигіпоксичну та антиоксидантну дію. Препарат покращує сенсорну і когнітивну функцію мозку, запобігає погіршенню розумової діяльності.
Екстракт пуерарії чинить антиатеросклеротичну дію, усуває спазм коронарних та мозкових судин, знижує в’язкість крові, запобігає тромбозам судин та діабетичним ускладненням.
Фармакокінетика. Не вивчалася.
Показання Неокардил
нейроциркуляторна дистонія, у складі комплексної терапії при хронічній ІХС (стенокардії, аритмії), АГ.
Порушення церебрального кровообігу та функцій мозку різного генезу, що проявляється погіршенням пам’яті, уваги та розумової діяльності, запамороченням, відчуттям шуму у вухах, замкненістю і неспокоєм, головним болем та порушеннями сну.
Порушення периферичного кровообігу та мікроциркуляції крові в кінцівках, у тому числі артеріопатії кінцівок, діабетичні ангіопатії та синдром Рейно.
Нейросенсорні порушення (запаморочення, відчуття шуму та дзвону у вухах, гіпоакузія, інволютивна дегенерація жовтої плями, діабетична ретинопатія).
Вегетосудинні прояви клімактеричного синдрому.
Застосування Неокардил
дорослим слід приймати Неокардил по 1 капсулі 2 рази на добу, вранці та ввечері або одноразово вранці всю добову дозу.
Препарат можна застосовувати незалежно від прийому їжі. Капсули слід ковтати, запиваючи водою. Термін лікування визначає лікар. Терапевтичний ефект зазвичай спостерігається через 1 міс. У разі відсутності позитивних змін клінічної симптоматики протягом 6 тиж лікування або при її погіршенні слід звернутися до лікаря. Середня тривалість курсу лікування — 3 міс.
Протипоказання
підвищена індивідуальна чутливість до компонентів лікарського засобу. Виражена артеріальна гіпотензія та брадикардія.
Побічна дія
з боку травної системи: розлади травлення; диспепсія; діарея; абдомінальний біль; нудота, блювання.
З боку імунної системи: реакції гіперчутливості, включаючи оніміння язика, губ та щік, набряки шиї, обличчя, рук та ніг, припливи, відчуття жару по всьому тілу, відчуття браку повітря, задишку, ангіоневротичний набряк, кропив’янку.
З боку шкіри: запалення шкіри, почервоніння, набряк, висип, свербіж, екзема.
З боку нервової системи: головний біль; сонливість; запаморочення; слабкість; шум у вухах; синкопе (у тому числі вазовагальне).
З боку серцево-судинної системи: неприємні відчуття у ділянці серця (відчуття здавлювання грудної клітки), порушення серцевого ритму (уповільнення чи прискорення серцевого ритму), артеріальна гіпотензія.
При появі ознак підвищеної чутливості слід перервати курс лікування і звернутися до лікаря.
Особливості застосування
перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем.
Рекомендується уважно спостерігати пацієнтів, які одночасно приймають препарати, що метаболізуються цитохромом Р450 3A4. Відомості про зловживання гінкго білоба (EGb 761) відсутні. З урахуванням фармакологічних характеристик препарату гінкго білоба (EGb 761) не має потенціалу для зловживання.
Неокардил містить лактозу, тому пацієнтам із рідкісними спадковими формами непереносимості галактози, недостатністю лактази або синдромом глюкозо-галактозної мальабсорбції не слід застосовувати препарат.
Застосування у період вагітності чи годування грудьми. З огляду на відсутність відповідних клінічних даних застосування цього засобу не рекомендується у період вагітності чи годування грудьми.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами чи роботі з іншими механізмами
Досліджень з оцінки впливу на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами не проводили. Проте сонливість та/чи запаморочення може погіршити здатність керувати автомобілем або працювати з іншими механізмами.
Діти. Не застосовувати дітям.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами
результати клінічних досліджень взаємодії з гінкго білоба (EGb 761) продемонстрували потенціювання чи інгібування ізоферментів цитохрому Р450. Рівень концентрації мідазоламу змінювався після супутнього прийому гінкго білоба (EGb 761), що дозволяє припускати наявність взаємодії через CYP 3A4. Тому лікарські засоби, які в основному метаболізуються через CYP 3A4 і мають вузький терапевтичний індекс, слід застосовувати з обережністю.
Препарати глоду підсилюють дію хінідину, новокаїнаміду, серцевих глікозидів. Не рекомендується застосувати препарати глоду одночасно із солями алкалоїдів у зв’язку з утворенням осаду.
Препарат потенціює дію антиаритмічних засобів, посилює ефекти снодійних, седативних, гіпотензивних засобів. Не слід застосовувати препарат разом із цизапридом.
Передозування
можливе посилення проявів побічних реакцій, виникнення сонливості, зниження АТ та брадикардії, що потребує відміни лікарського засобу.
Умови зберігання
в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.