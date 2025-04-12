перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем.

Рекомендується уважно спостерігати пацієнтів, які одночасно приймають препарати, що метаболізуються цитохромом Р450 3A4. Відомості про зловживання гінкго білоба (EGb 761) відсутні. З урахуванням фармакологічних характеристик препарату гінкго білоба (EGb 761) не має потенціалу для зловживання.

Неокардил містить лактозу, тому пацієнтам із рідкісними спадковими формами непереносимості галактози, недостатністю лактази або синдромом глюкозо-галактозної мальабсорбції не слід застосовувати препарат.

Застосування у період вагітності чи годування грудьми. З огляду на відсутність відповідних клінічних даних застосування цього засобу не рекомендується у період вагітності чи годування грудьми.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами чи роботі з іншими механізмами

Досліджень з оцінки впливу на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами не проводили. Проте сонливість та/чи запаморочення може погіршити здатність керувати автомобілем або працювати з іншими механізмами.

Діти. Не застосовувати дітям.