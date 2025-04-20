Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 185 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
347,13
Економія при броні: -45,75 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
336,00
Економія при броні: -32,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
235,69
Економія при броні: -12,78 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
344,82
Економія при броні: -42,65 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
355,35
Економія при броні: -47,75 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
361,91
Економія при броні: -54,31 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
343,96
Економія при броні: -48,06 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
352,28
Економія при броні: -38,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
214,77
Економія при броні: -0,80 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
372,29
Економія при броні: -58,46 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
389,90 грн