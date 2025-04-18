Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 277 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
362,64
Економія при броні: -22,61 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Меліса
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
1.9 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
2.0 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
356,73
Економія при броні: -29,06 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
342,28
Економія при броні: -24,69 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
111,92
Економія при броні: -1,20 грн
Софія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 32
2.8 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
389,90 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
361,37
Економія при броні: -36,91 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
361,90
Економія при броні: -38,45 грн