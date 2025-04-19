Львів (адресу не вказано)
Доступно в 215 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
341,80
Економія при броні: -21,30 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
389,80
Економія при броні: -65,80 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Словацького, 2
0.5 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Swiss pharmacy
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
0.7 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
239,59
Економія при броні: -23,48 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
337,66
Економія при броні: -36,39 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
346,90
Економія при броні: -26,84 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
263,53
Економія при броні: -47,42 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА