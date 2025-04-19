Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 265 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
345,11
Економія при броні: -18,34 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
344,55
Економія при броні: -17,78 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
369,08
Економія при броні: -48,86 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
332,60
Економія при броні: -8,30 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
360,87
Економія при броні: -52,50 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
357,74
Економія при броні: -35,79 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
332,60
Економія при броні: -8,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
350,33
Економія при броні: -41,96 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
339,10
Економія при броні: -30,53 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
340,20
Економія при броні: -34,59 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
360,15
Економія при броні: -48,66 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
347,23
Економія при броні: -35,74 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
356,66
Економія при броні: -23,22 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА