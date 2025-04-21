Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 115 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
363,04
Економія при броні: -41,50 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
389,80
Економія при броні: -52,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
346,57
Економія при броні: -26,86 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
408,10
Економія при броні: -70,50 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
395,10
Економія при броні: -57,50 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
410,20
Економія при броні: -72,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
232,98
Економія при броні: -22,73 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
350,83
Економія при броні: -33,20 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
409,80
Економія при броні: -72,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
389,80
Економія при броні: -52,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
345,91
Економія при броні: -31,67 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
362,59
Економія при броні: -48,01 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
408,10
Економія при броні: -70,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
364,61
Економія при броні: -35,57 грн