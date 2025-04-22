Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 89 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
389,80
Економія при броні: -53,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
377,52
Економія при броні: -11,33 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
272,20
Економія при броні: -48,16 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
395,10
Економія при броні: -59,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
350,43
Економія при броні: -22,27 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
395,10
Економія при броні: -59,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
389,90 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
408,10
Економія при броні: -72,20 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
346,47
Економія при броні: -17,57 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
389,80
Економія при броні: -53,90 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
356,35
Економія при броні: -37,14 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
368,02
Економія при броні: -39,85 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА