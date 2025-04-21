Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 120 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
346,34
Економія при броні: -18,07 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
395,40
Економія при броні: -64,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
359,01
Економія при броні: -31,54 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
410,20
Економія при броні: -79,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
367,53
Економія при броні: -39,91 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
360,42
Економія при броні: -32,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
395,10
Економія при броні: -64,30 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
390,00
Економія при броні: -59,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
408,10
Економія при броні: -77,30 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
352,47
Економія при броні: -36,57 грн
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
372,52
Економія при броні: -62,83 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
369,01
Економія при броні: -59,51 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
358,80
Економія при броні: -28,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Неокардил капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА