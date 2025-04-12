Нео-Ангін® (Neo-Angin®)
Нео-Ангін інструкція із застосування
Склад
Спирт 2,4-діхлорбензиловий - 1,2 мг
Амілметакрезол - 0,6 мг
Левоментол - 5,9 мг
Фармакологічні властивості
фармакодинамічні властивості
2,4-дихлорбензиловий спирт та амілметакрезол володіють протимікробними властивостями та діють шляхом денатурації білка або згортання білка мікроорганізмів. Левоментол виявляє секретолітичну та охолоджуючу дію, модулюючи відчуття холоду на слизовій оболонці.
Фармакокінетичні властивості
Всі 3 активні інгредієнти Нео-ангіну всмоктуються ентерально. Фармакокінетичні дані щодо 2,4-дихлоробензилового спирту та амілметакрезолу майже відсутні. У щурів левоментол інтенсивно метаболізується. Гідролізовані білки виводяться нирками. Крім того, є вірогідність, що левоментол індукує печінкові ферменти цитохрому Р450.
Доклінічні дані щодо безпеки. Попередні дані щодо окремих взятих активних інгредієнтів не вказують на будь-які клінічно значущі генотоксичні властивості. Довгострокові дослідження щодо туморогенного потенціалу відсутні.
Показання Нео-Ангін
у складі комплексної терапії для місцевого лікування інфекційно-запальних захворювань порожнини рота, глотки та гортані: стоматит, гінгівіт, тонзиліт, ангіна (початкова стадія), фарингіт, ларингіт.
Застосування Нео-Ангін
дорослі та діти у віці від 6 років: кожні 2-3 год по 1 льодянику повільно розсмоктуючи у роті (максимум 6 табл на добу).
Не слід застосовувати ЛЗ довше 3-5 днів без консультації лікаря.
Протипоказання
- при підвищеній чутливості до 2,4-дихлорбензилового спирту, амілметакрезолу, левоментолу.
- дітям у віці до 6 років.
Побічна дія
дуже рідко можуть спостерігатися реакції гіперчутливості, дискомфорт у шлунку та подразнення слизової.
Особливості застосування
Пацієнти з рідкісними спадковими захворюваннями непереносимості фруктози не повинні приймати цей препарат.
У разі лихоманки, бактеріальної стрептококової інфекції та/або погіршення загального стану негайно звернутися до лікаря.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами
не відома.
Передозування
не зафіксовано випадків передозування
Умови зберігання
при температурі до 25 °C.