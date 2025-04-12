фармакодинамічні властивості

2,4-дихлорбензиловий спирт та амілметакрезол володіють протимікробними властивостями та діють шляхом денатурації білка або згортання білка мікроорганізмів. Левоментол виявляє секретолітичну та охолоджуючу дію, модулюючи відчуття холоду на слизовій оболонці.

Фармакокінетичні властивості

Всі 3 активні інгредієнти Нео-ангіну всмоктуються ентерально. Фармакокінетичні дані щодо 2,4-дихлоробензилового спирту та амілметакрезолу майже відсутні. У щурів левоментол інтенсивно метаболізується. Гідролізовані білки виводяться нирками. Крім того, є вірогідність, що левоментол індукує печінкові ферменти цитохрому Р450.

Доклінічні дані щодо безпеки. Попередні дані щодо окремих взятих активних інгредієнтів не вказують на будь-які клінічно значущі генотоксичні властивості. Довгострокові дослідження щодо туморогенного потенціалу відсутні.