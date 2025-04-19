Львів (адресу не вказано)
Доступно в 196 аптеках у Львів
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
159,72
Економія при броні: -17,40 грн
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
159,58
Економія при броні: -9,71 грн
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
204,44
Економія при броні: -19,20 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється за 40 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
164,60 грн
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
190,50 грн
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
230,80
Економія при броні: -35,60 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
0.7 км
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
164,60 грн
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
190,50 грн
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
205,30
Економія при броні: -10,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
164,60 грн
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
190,50 грн
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
217,10
Економія при броні: -21,90 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
204,07
Економія при броні: -40,50 грн
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
164,60 грн
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
190,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
140,86
Економія при броні: -17,47 грн
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
168,19
Економія при броні: -26,38 грн
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
194,72
Економія при броні: -9,48 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
184,10
Економія при броні: -33,90 грн
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
190,50 грн
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
205,60
Економія при броні: -10,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
164,40
Економія при броні: -14,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 40 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
164,60 грн
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
190,50 грн
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
213,40
Економія при броні: -18,20 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
151,40
Економія при броні: -1,20 грн
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
190,50 грн
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
230,90
Економія при броні: -35,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group