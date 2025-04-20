Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 182 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 16 хв
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
164,60 грн
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
175,90 грн
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
236,40 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 16 хв
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
154,80
Економія при броні: -27,85 грн
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
208,47
Економія при броні: -51,82 грн
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
171,65
Економія при броні: -5,32 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 16 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
164,60 грн
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
175,90 грн
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
204,41
Економія при броні: -9,53 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
164,60 грн
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
175,90 грн
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
236,40 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
164,60 грн
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
175,90 грн
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
212,00
Економія при броні: -21,80 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 16 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 16 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
164,60 грн
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
175,90 грн
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
236,40 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 16 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
171,30
Економія при броні: -19,60 грн
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
175,90 грн
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
210,10
Економія при броні: -15,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 16 хв
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 16 хв
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
144,48
Економія при броні: -6,11 грн
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
167,31
Економія при броні: -5,19 грн
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
205,38
Економія при броні: -6,37 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 16 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 16 хв
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
163,07
Економія при броні: -13,35 грн
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
169,87
Економія при броні: -9,43 грн
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
207,67
Економія при броні: -11,53 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 16 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
204,96
Економія при броні: -43,04 грн
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
164,60 грн
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
175,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 16 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
140,62
Економія при броні: -5,04 грн
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
181,29
Економія при броні: -6,50 грн
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
203,29
Економія при броні: -15,17 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
164,60 грн
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
175,90 грн
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
236,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 16 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
140,71
Економія при броні: -4,86 грн
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
181,06
Економія при броні: -6,26 грн
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
200,95
Економія при броні: -12,83 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 16 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
173,80
Економія при броні: -10,61 грн
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
186,27
Економія при броні: -11,37 грн
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
208,79
Економія при броні: -12,74 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 16 хв
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
168,99
Економія при броні: -6,30 грн
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
180,70
Економія при броні: -6,73 грн
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
234,78
Економія при броні: -8,75 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 16 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
164,60 грн
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
175,90 грн
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
212,00
Економія при броні: -21,80 грн