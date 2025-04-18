Київ (адресу не вказано)
Доступно в 646 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
178,30
Економія при броні: -27,20 грн
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
189,10 грн
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
228,40
Економія при броні: -33,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
135,64
Економія при броні: -8,89 грн
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
176,49
Економія при броні: -9,94 грн
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
205,58
Економія при броні: -16,44 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
140,58
Економія при броні: -6,89 грн
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
206,09
Економія при броні: -41,94 грн
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
197,01
Економія при броні: -9,65 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
184,40 грн
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
189,10 грн
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
236,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
166,47
Економія при броні: -50,63 грн
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
99,93
Економія при броні: -6,29 грн
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
209,15
Економія при броні: -21,11 грн