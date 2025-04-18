Київ
Нео-Ангін® (Neo-Angin®)

Нео-Ангін® (Neo-Angin®)

Київ (адресу не вказано)
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Доступно в 646 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
123,22 грн
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
133,32 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
138,03 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
136,66 грн
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
148,80 грн
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
189,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
130,74 грн
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
137,78 грн
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
190,50 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
130,56 грн
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
136,66 грн
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
180,18 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
97,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
178,30
Економія при броні: -27,20 грн
151,10 грн
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
189,10 грн
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
228,40
Економія при броні: -33,60 грн
194,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
131,83 грн
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
190,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
161,64 грн
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
172,98 грн
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
183,82 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
135,64
Економія при броні: -8,89 грн
126,75 грн
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
176,49
Економія при броні: -9,94 грн
166,55 грн
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
205,58
Економія при броні: -16,44 грн
189,14 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
133,68 грн
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
179,68 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
111,72 грн
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
169,88 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
126,92 грн
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
154,16 грн
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
170,82 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
137,89 грн
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
191,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
140,58
Економія при броні: -6,89 грн
133,69 грн
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
206,09
Економія при броні: -41,94 грн
164,15 грн
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
197,01
Економія при броні: -9,65 грн
187,36 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
184,40 грн
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
189,10 грн
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
236,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
134,97 грн
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
165,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
130,90 грн
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
135,33 грн
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
189,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
134,19 грн
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
191,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
166,47
Економія при броні: -50,63 грн
115,84 грн
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
99,93
Економія при броні: -6,29 грн
93,64 грн
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
209,15
Економія при броні: -21,11 грн
188,04 грн
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