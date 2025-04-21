Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 98 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
159,52
Економія при броні: -9,65 грн
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
183,15
Економія при броні: -8,64 грн
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
102,28
Економія при броні: -4,83 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
164,60 грн
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
175,90 грн
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
238,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
149,85
Економія при броні: -7,59 грн
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
156,09
Економія при броні: -6,54 грн
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
222,91
Економія при броні: -8,70 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
164,60 грн
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
175,90 грн
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
238,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
78,83
Економія при броні: -12,29 грн
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
164,60 грн
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
217,32
Економія при броні: -22,50 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
133,72
Економія при броні: -7,12 грн
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
156,71
Економія при броні: -23,63 грн
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
97,16
Економія при броні: -28,36 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
164,60 грн
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
175,90 грн
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
238,10 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
164,60 грн
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
175,90 грн
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
164,60 грн
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
175,90 грн
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
238,10 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
160,22
Економія при броні: -38,76 грн
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
173,80
Економія при броні: -11,08 грн
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
187,12
Економія при броні: -11,93 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
186,79
Економія при броні: -44,96 грн
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
165,56
Економія при броні: -16,53 грн
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
159,39
Економія при броні: -9,21 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
164,73
Економія при броні: -37,97 грн
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
194,67
Економія при броні: -52,84 грн
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
168,78
Економія при броні: -19,75 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
138,57
Економія при броні: -18,43 грн
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
155,37
Економія при броні: -34,19 грн
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
202,43
Економія при броні: -9,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
164,60 грн
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
175,90 грн
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
238,10 грн