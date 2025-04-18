Київ
Нео-Ангін® (Neo-Angin®)

Нео-Ангін® (Neo-Angin®)

Харків (адресу не вказано)
Шукати на карті
Доступно в 303 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
133,06 грн
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
155,74 грн
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
168,34 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
154,62 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
160,90
Економія при броні: -47,88 грн
113,02 грн
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
187,24
Економія при броні: -6,28 грн
180,96 грн
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
97,21
Економія при броні: -3,26 грн
93,95 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
133,88 грн
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
146,06 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
117,54 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
112,82 грн
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
177,88 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
154,62
Економія при броні: -34,73 грн
119,89 грн
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
162,29
Економія при броні: -26,22 грн
136,07 грн
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
203,53
Економія при броні: -55,52 грн
148,01 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
134,06 грн
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
154,76 грн
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
167,68 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
204,30
Економія при броні: -7,30 грн
197,00 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
146,12 грн
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
178,92 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
134,82 грн
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
185,74 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
147,30 грн
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
182,32 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
164,40 грн
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
190,20 грн
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
212,60 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
155,44 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
145,32 грн
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
184,78 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
140,44
Економія при броні: -4,96 грн
135,48 грн
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
164,26
Економія при броні: -5,80 грн
158,46 грн
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
99,52
Економія при броні: -12,94 грн
86,58 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
132,84 грн
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
155,18 грн
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
169,26 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
181,90 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
111,82 грн
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
184,30 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
176,32 грн
ГоловнаКошикОбране