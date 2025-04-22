Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 82 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
168,40
Економія при броні: -14,90 грн
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
190,50 грн
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
238,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
174,38
Економія при броні: -5,23 грн
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
197,78
Економія при броні: -5,93 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
171,70
Економія при броні: -18,20 грн
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
190,50 грн
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
238,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
186,00 грн
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
190,50 грн
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
238,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
142,29
Економія при броні: -12,67 грн
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
169,44
Економія при броні: -9,88 грн
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
214,51
Економія при броні: -39,38 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
77,00
Економія при броні: -0,25 грн
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
190,50 грн
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
160,28
Економія при броні: -9,78 грн
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
204,48
Економія при броні: -17,56 грн
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
201,31
Економія при броні: -12,29 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
186,00 грн
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
190,50 грн
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
238,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
134,39
Економія при броні: -13,48 грн
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
167,38
Економія при броні: -7,96 грн
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
201,58
Економія при броні: -26,45 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
186,00 грн
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
190,50 грн
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
230,80
Економія при броні: -31,30 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
165,26
Економія при броні: -5,68 грн
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
180,59
Економія при броні: -5,75 грн
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
186,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
150,29
Економія при броні: -29,38 грн
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
84,14
Економія при броні: -4,64 грн
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
207,45
Економія при броні: -32,19 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
186,00 грн
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
190,50 грн
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
224,80
Економія при броні: -25,30 грн