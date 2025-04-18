Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 194 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
171,33
Економія при броні: -10,68 грн
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
200,27
Економія при броні: -12,49 грн
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
231,81
Економія при броні: -14,45 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
2.0 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
139,97
Економія при броні: -4,60 грн
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
150,81
Економія при броні: -4,96 грн
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
181,04
Економія при броні: -5,95 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
161,80
Економія при броні: -46,70 грн
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
161,80
Економія при броні: -23,96 грн
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
178,40
Економія при броні: -9,12 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
151,12
Економія при броні: -36,02 грн
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
159,63
Економія при броні: -21,88 грн
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
189,44
Економія при броні: -20,33 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
163,00 грн
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
190,20 грн
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
236,40 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
163,00 грн
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
190,20 грн
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
236,40 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
165,56
Економія при броні: -5,46 грн
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
193,90
Економія при броні: -6,39 грн
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
236,14
Економія при броні: -7,79 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
163,00 грн
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
176,94
Економія при броні: -7,80 грн
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
190,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
163,00 грн
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
201,30
Економія при броні: -15,00 грн
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
190,20 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
168,37
Економія при броні: -7,70 грн
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
196,62
Економія при броні: -8,99 грн
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
243,86
Економія при броні: -11,15 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
163,97
Економія при броні: -8,75 грн
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
168,18
Економія при броні: -8,98 грн
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
206,02
Економія при броні: -11,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
145,27
Економія при броні: -15,08 грн
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
206,33
Економія при броні: -61,55 грн
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
197,91
Економія при броні: -9,91 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group