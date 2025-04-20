Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 150 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
164,60 грн
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
190,50 грн
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
212,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
164,60 грн
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
206,17
Економія при броні: -40,26 грн
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
190,50 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
164,60 грн
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
190,50 грн
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
212,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
151,53
Економія при броні: -11,93 грн
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
175,36
Економія при броні: -8,72 грн
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
195,73
Економія при броні: -11,06 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
137,93
Економія при броні: -11,70 грн
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
163,33
Економія при броні: -7,02 грн
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
188,08
Економія при броні: -22,12 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
143,54
Економія при броні: -4,18 грн
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
172,38
Економія при броні: -5,02 грн
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
196,93
Економія при броні: -5,74 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
148,96
Економія при броні: -9,60 грн
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
175,64
Економія при броні: -8,20 грн
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
200,56
Економія при броні: -9,37 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
164,60 грн
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
190,50 грн
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
212,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
162,39
Економія при броні: -23,03 грн
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
174,44
Економія при броні: -7,08 грн
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
204,29
Економія при броні: -13,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
159,93
Економія при броні: -10,11 грн
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
201,64
Економія при броні: -12,75 грн
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
112,75
Економія при броні: -7,13 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
164,60 грн
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
190,50 грн
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
230,80
Економія при броні: -39,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
164,22
Економія при броні: -35,29 грн
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
164,60 грн
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
225,26
Економія при броні: -14,01 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
158,69
Економія при броні: -29,76 грн
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
162,93
Економія при броні: -13,11 грн
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
111,74
Економія при броні: -6,12 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Нео-Ангін® без цукру льодяники блістер №16
Klosterfrau Healthcare Group
164,60 грн
Нео-Ангін® льодяники блістер №24
Klosterfrau Healthcare Group
190,50 грн
Нео-Ангін® шавлія льодяники №24
Klosterfrau Healthcare Group
212,90 грн