Пантогар (Pantogar)
Пантогар інструкція із застосування
Склад
Дріжджі медичні - 100 мг
Кальцію пантотенат - 60 мг
Тіаміну нітрат - 60 мг
L-цистин - 20 мг
Кератин - 20 мг
Кислота параамінобензойна - 20 мг
Фармакологічні властивості
фармакодинаміка. Діючі речовини препарату належать до таких терапевтичних груп: вітаміни, харчові добавки, амінокислоти, білки.
Тіаміну нітрат, кальцію пантотенат та інші вітаміни, що містяться у медичних дріжджах, необхідні для підтримання оптимального регулювання обміну речовин в організмі.
Недостатнє отримання організмом цих вітамінів призводить до симптомів дефіциту.
Кератин ― основний компонент волосся та нігтів, цистин та 4-амінобензойна кислота також є речовинами для зміцнення волосся та нігтів.
Пантогар зменшує випадіння волосся, зумовлене різними причинами, покращуючи структуру волосся та збільшуючи його опір механічному та хімічному шкідливому впливу. Пантогар сприяє росту нігтів та підвищує їх міцність.
Фармакокінетика. Дослідження фармакокінетики Пантогару не проводилися. Вітаміни всмоктуються у верхньому відділі ШКТ. Компоненти амінокислот, отримані в результаті гідролізу кератину, а також цистину та 4-амінобензойної кислоти всмоктуються шляхом пасивної дифузії та/або завдяки певним транспортним системам.
Показання Пантогар
дифузне випадіння волосся (випадіння волосся з невідомих причин).
Дегенеративні зміни структури волосся (тонке, жорстке, ламке, неживе, тьмяне, безбарвне волосся).
Ушкоджене сонячними променями або УФ-випромінюванням волосся.
Профілактика появи сивини.
Порушення росту нігтів (ламкість, розшарування, негнучкість).
Застосування Пантогар
застосовують внутрішньо.
Препарат приймати під час їди не розжовуючи, запиваючи достатньою кількістю рідини.
Дорослим призначати по 1 капсулі 3 рази на добу, дітям віком від 12 років ― по 1 капсулі 1‒2 рази на добу.
Тривалість лікування визначає лікар індивідуально. Середня тривалість лікування ― 3‒6 міс. При необхідності курс лікування можна подовжити чи повторити.
Протипоказання
підвищена чутливість до будь-якого компонента препарату.
Побічна дія
побічні дії, відомості про які наведено нижче, класифіковано за органами і системами та за частотою виникнення. Категорії за частотою виникнення: дуже часто (≥1/10), часто (≥1/100 та <1/10), нечасто (≥1/1000 та <1/100), рідко (≥1/10 000 та <1/1000), дуже рідко (<1/10 000), частота невідома (не може бути оцінена за наявними даними).
Порушення з боку нервової системи: частота невідома ― головний біль та запаморочення.
Порушення з боку серцево-судинної системи: рідко — тахікардія, прискорений пульс; частота невідома — прискорене серцебиття (пальпітація).
Порушення з боку ШКТ: частота невідома — нудота, блювання, біль у животі, метеоризм, печія, діарея.
Порушення з боку шкіри та її похідних: рідко — кропив’янка, висип, свербіж; частота невідома — почервоніння шкіри.
Порушення з боку імунної системи: рідко — реакції підвищеної чутливості, такі як посилене потовиділення.
У разі появи будь-яких небажаних реакцій слід припинити застосування препарату та звернутися до лікаря.
Особливості застосування
застосування у період вагітності або годування грудьми. Потенційний ризик для людини невідомий. Можливе застосування препарату лише з другої половини вагітності, якщо, на думку лікаря, користь для матері перевищує потенційний ризик для плода/дитини.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Не впливає.
Діти. Через відсутність достатнього досвіду застосування у дітей молодшого віку препарат не слід застосовувати у дітей віком до 12 років.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами
при одночасному застосуванні препаратів, що містять сульфаніламід, слід проконсультуватися з лікарем.
Передозування
симптоми передозування невідомі.
Лікування симптоматичне.
Умови зберігання
при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.