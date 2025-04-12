побічні дії, відомості про які наведено нижче, класифіковано за органами і системами та за частотою виникнення. Категорії за частотою виникнення: дуже часто (≥1/10), часто (≥1/100 та <1/10), нечасто (≥1/1000 та <1/100), рідко (≥1/10 000 та <1/1000), дуже рідко (<1/10 000), частота невідома (не може бути оцінена за наявними даними).

Порушення з боку нервової системи: частота невідома ― головний біль та запаморочення.

Порушення з боку серцево-судинної системи: рідко — тахікардія, прискорений пульс; частота невідома — прискорене серцебиття (пальпітація).

Порушення з боку ШКТ: частота невідома — нудота, блювання, біль у животі, метеоризм, печія, діарея.

Порушення з боку шкіри та її похідних: рідко — кропив’янка, висип, свербіж; частота невідома — почервоніння шкіри.

Порушення з боку імунної системи: рідко — реакції підвищеної чутливості, такі як посилене потовиділення.

У разі появи будь-яких небажаних реакцій слід припинити застосування препарату та звернутися до лікаря.