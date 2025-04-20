Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 133 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
1769,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
1640,96
Економія при броні: -88,76 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
1427,00
Економія при броні: -41,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
1388,45
Економія при броні: -75,61 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
1769,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
1328,65
Економія при броні: -45,15 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
1077,85
Економія при броні: -55,49 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
1769,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
1638,50
Економія при броні: -74,36 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
819,84
Економія при броні: -55,68 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
1769,10 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
1662,79
Економія при броні: -111,19 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
1637,63
Економія при броні: -97,37 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
1769,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
1664,82
Економія при броні: -113,22 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
1427,00
Економія при броні: -54,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
1769,10 грн