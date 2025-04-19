Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 220 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
1769,10 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
1623,33
Економія при броні: -100,98 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
1769,10 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
1769,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
1560,90
Економія при броні: -117,80 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
1685,30
Економія при броні: -115,19 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
1634,84
Економія при броні: -94,58 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
1029,45
Економія при броні: -66,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
1082,69
Економія при броні: -59,93 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
1363,60
Економія при броні: -80,11 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
1621,88
Економія при броні: -87,59 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
1641,74
Економія при броні: -90,14 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
276,68
Економія при броні: -19,08 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
1607,43
Економія при броні: -55,83 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
1598,12
Економія при броні: -64,43 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
1769,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
3.7 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
1631,44
Економія при броні: -79,84 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10-А
3.8 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
1627,19
Економія при броні: -80,96 грн