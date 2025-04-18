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Пантогар (Pantogar)

Пантогар (Pantogar)

Харків (адресу не вказано)
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Доступно в 180 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
1781,00 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
1481,46 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
1756,98 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
1609,31
Економія при броні: -67,26 грн
1542,05 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
1495,38 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
1485,54 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
1781,00 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
1500,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
537,53
Економія при броні: -21,57 грн
515,96 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
1767,78 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
1.3 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
1716,18 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
1781,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
1781,00 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
1785,84 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
1769,40 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
1781,04 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
1781,00 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
1.7 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
1779,66 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
1770,78 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
1493,94 грн
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