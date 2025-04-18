Харків (адресу не вказано)
Доступно в 180 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
1781,00 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
1609,31
Економія при броні: -67,26 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
1781,00 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
537,53
Економія при броні: -21,57 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
1.3 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
1781,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
1781,00 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
1781,00 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
1.7 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз