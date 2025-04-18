Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 190 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 40 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 40 хв
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 40 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
1676,54
Економія при броні: -112,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 40 хв
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
1625,45
Економія при броні: -61,31 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
1605,59
Економія при броні: -65,33 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
1769,10 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 40 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
1769,10 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
1769,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
1769,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
1769,10 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
1615,86
Економія при броні: -81,57 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 40 хв
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
1620,80
Економія при броні: -86,51 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 40 хв
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
1661,16
Економія при броні: -91,05 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
1554,06
Економія при броні: -67,53 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
1622,30
Економія при броні: -82,04 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 40 хв
Одеса, вул. Пастера, 31
3.4 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 40 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.4 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
3.4 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
1543,40
Економія при броні: -67,30 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
3.4 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз