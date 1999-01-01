Київ
ІНШІ КОМБІНОВАНІ ВІТАМІННІ ПРЕПАРАТИ
A11J C

Вітаміни в комбінації з іншими речовинами

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A11ВІТАМІНИ
A11JІНШІ КОМБІНОВАНІ ВІТАМІННІ ПРЕПАРАТИ
A11J CВітаміни в комбінації з іншими речовинами
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Кардонат
Кардонат
Капсули контейнер в пачці №20
Сперко Україна
від 375,48 грн
в 914 аптеках
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Кокарніт
Кокарніт
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій ампула з розчинником в ампулах по 2 мл №3
Уорлд Медицин
від 289,40 грн
в 817 аптеках
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Пантогар
Пантогар
Капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
від 1290,00 грн
в 606 аптеках
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