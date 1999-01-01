Київ
ІНШІ КОМБІНОВАНІ ВІТАМІННІ ПРЕПАРАТИ
A11J C
Вітаміни в комбінації з іншими речовинами
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A11
ВІТАМІНИ
A11J
ІНШІ КОМБІНОВАНІ ВІТАМІННІ ПРЕПАРАТИ
A11J C
Вітаміни в комбінації з іншими речовинами
Сортування:
По популярності
Фільтр
Кардонат
Капсули контейнер в пачці №20
Сперко Україна
від
375,48
грн
в 914 аптеках
Знайти в аптеках
Кокарніт
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій ампула з розчинником в ампулах по 2 мл №3
Уорлд Медицин
від
289,40
грн
в 817 аптеках
Знайти в аптеках
Пантогар
Капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
від
1290,00
грн
в 606 аптеках
Знайти в аптеках
Форма випуску
капс.
ліофіл. д/р-ну д/ін.
Пакування
амп.
блістер
контейнер
Кількість штук в упаковці
3
20
90
Виробник
Merz Pharmaceuticals
Сперко Украина
Уорлд Медицин
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню