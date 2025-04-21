Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 104 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
1085,86
Економія при броні: -59,13 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
1781,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
1625,71
Економія при броні: -85,45 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
1550,40
Економія при броні: -63,70 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
1781,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
1781,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
1610,23
Економія при броні: -69,97 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
1613,82
Економія при броні: -62,22 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
1781,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
1781,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
1647,77
Економія при броні: -83,63 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
1614,25
Економія при броні: -73,99 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
1781,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
1077,61
Економія при броні: -50,87 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
1657,33
Економія при броні: -105,73 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
1781,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз