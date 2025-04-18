Київ (адресу не вказано)
Доступно в 605 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
1553,90
Економія при броні: -73,10 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
0.9 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
1640,42
Економія при броні: -100,16 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
1640,34
Економія при броні: -88,14 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
1559,50
Економія при броні: -78,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
1075,85
Економія при броні: -49,12 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
1769,10 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
1482,96
Економія при броні: -44,49 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
1769,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
1600,01
Економія при броні: -59,75 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
1641,44
Економія при броні: -71,33 грн