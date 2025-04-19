Львів (адресу не вказано)
Доступно в 179 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
1367,68
Економія при броні: -89,65 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
1531,80
Економія при броні: -100,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
1769,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
1550,40
Економія при броні: -118,70 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
1507,79
Економія при броні: -81,56 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
1769,10 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
1531,80
Економія при броні: -100,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
1300,23
Економія при броні: -107,62 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
1769,10 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
519,78
Економія при броні: -43,02 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
519,31
Економія при броні: -42,56 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 13 хв
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
1290,32
Економія при броні: -97,71 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
1769,10 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Стара, 1
0.9 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз