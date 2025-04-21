Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 98 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
541,49
Економія при броні: -28,12 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
1769,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
1604,61
Економія при броні: -70,32 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
1769,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
1649,08
Економія при броні: -108,82 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
1686,15
Економія при броні: -80,22 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
1769,10 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
1769,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
1769,10 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
1666,24
Економія при броні: -114,04 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
818,26
Економія при броні: -51,12 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
1655,74
Економія при броні: -115,48 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Пантогар капсули блістер №90
Мерц Фармасьютікалз
1631,39
Економія при броні: -85,16 грн