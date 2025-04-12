Фармакодинаміка.

Бензилдиметил[3-(мірістоіламіно)пропіл]амонію хлорид моногідрат — протимікробний препарат (антисептик). В основі дії Мірамідезу® – пряма гідрофобна взаємодія молекули з ліпідами мембран мікроорганізмів, що спричиняє їх фрагментацію і руйнування. На відміну від інших антисептиків, Мірамідез® має високу вибірковість дії щодо мікроорганізмів, оскільки практично не діє на оболонки клітин людини. Даний ефект пов’язаний з іншою структурою клітинних мембран людини (значно більшою довжиною ліпідних радикалів, що різко обмежують можливість гідрофобної взаємодії діючої речовини з клітинами).

Мірамідез® активний щодо багатьох мікроорганізмів, включаючи бактерії, патогенні гриби, віруси, найпростіші у вигляді монокультур та мікробних асоціацій, а також госпітальні штами з полірезистентністю до антибіотиків. Діє згубно на збудників захворювань, що передаються статевим шляхом: гонококи, бліді трепонеми, трихомонади, хламідії, а також на віруси герпесу, імунодефіциту людини. Чинить протигрибкову дію на дерматофіти, дріжджі та дріжджоподібні, а також на інші патогенні гриби, включаючи грибкову мікрофлору з резистентністю до хіміотерапевтичних препаратів. Під дією Мірамідезу® знижується стійкість мікроорганізмів до антибіотиків. Мірамідез® проявляє протизапальний ефект, посилює місцеві захисні реакції, регенераційні процеси, активізує механізми імунного захисту.

Фармакокінетика.

Мірамідез® чинить місцеву дію. Дані про можливість проникнення препарату в системний кровообіг відсутні.