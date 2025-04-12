Мірамідез® (Myramydez)
Мірамідез ® інструкція із застосування
Склад
діюча речовина: бензилдиметил[3-(мірістоіламіно)пропіл]амонію хлорид моногідрат;
1 мл розчину містить бензилдиметил[3-(мірістоіламіно)пропіл]амонію хлориду моногідрату (у перерахуванні на безводну речовину) 1 мг;
допоміжні речовини: етанол 70%.
Лікарська форма
Краплі вушні, розчин спиртовий.
Основні фізико-хімічні властивості: безбарвна прозора рідина із запахом спирту.
Фармакотерапевтична група
Препарати, які застосовуються в отології. Протимікробні засоби. Код АТХ S02A A
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Бензилдиметил[3-(мірістоіламіно)пропіл]амонію хлорид моногідрат — протимікробний препарат (антисептик). В основі дії Мірамідезу® – пряма гідрофобна взаємодія молекули з ліпідами мембран мікроорганізмів, що спричиняє їх фрагментацію і руйнування. На відміну від інших антисептиків, Мірамідез® має високу вибірковість дії щодо мікроорганізмів, оскільки практично не діє на оболонки клітин людини. Даний ефект пов’язаний з іншою структурою клітинних мембран людини (значно більшою довжиною ліпідних радикалів, що різко обмежують можливість гідрофобної взаємодії діючої речовини з клітинами).
Мірамідез® активний щодо багатьох мікроорганізмів, включаючи бактерії, патогенні гриби, віруси, найпростіші у вигляді монокультур та мікробних асоціацій, а також госпітальні штами з полірезистентністю до антибіотиків. Діє згубно на збудників захворювань, що передаються статевим шляхом: гонококи, бліді трепонеми, трихомонади, хламідії, а також на віруси герпесу, імунодефіциту людини. Чинить протигрибкову дію на дерматофіти, дріжджі та дріжджоподібні, а також на інші патогенні гриби, включаючи грибкову мікрофлору з резистентністю до хіміотерапевтичних препаратів. Під дією Мірамідезу® знижується стійкість мікроорганізмів до антибіотиків. Мірамідез® проявляє протизапальний ефект, посилює місцеві захисні реакції, регенераційні процеси, активізує механізми імунного захисту.
Фармакокінетика.
Мірамідез® чинить місцеву дію. Дані про можливість проникнення препарату в системний кровообіг відсутні.
Показання
Бактеріальні та грибкові, гострі та хронічні, зовнішні або середні неперфоровані отити.
Протипоказання
Індивідуальна чутливість до лікарського засобу.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
При одночасному застосуванні Мірамідез® може підвищувати ефективність дії антибіотиків. При лікуванні отитів можливе застосування лікарського засобу Мірамідез® після закапування судинозвужувальних та місцевоанестезуючих препаратів, але не раніше ніж через 5–10 хвилин після їх введення.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Суворо контрольованих досліджень з безпеки у період вагітності або годування груддю не проводилось, тому рішення про застосування лікарського засобу приймає лікар, враховуючи співвідношення користь/ризик.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Не впливає.
Спосіб застосування та дози
Застосовують дорослим. При зовнішньому отиті в слуховий прохід хворого вуха вводити турунду, змочену препаратом, на 10–15 хвилин, 2–3 рази на добу. При середньому отиті препарат закапувати у слуховий прохід хворого вуха дорослим по 3–5 крапель 3–4 рази на добу. Тривалість лікування — до 2 тижнів.
Діти
Немає достатніх даних щодо застосування препарату у дитячому віці.
Передозування
Не спостерігалося.
Побічні реакції
В окремих випадках можливе короткочасне відчуття печіння, що зникає само по собі через 15–20 секунд і не потребує відміни препарату. При застосуванні препарату можливі реакції гіперчутливості.
Термін придатності
3 роки.
Умови зберігання
Не потребує особливих умов зберігання. Зберігати подалі від обігрівальних приладів та відкритого вогню. Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 5 мл препарату у полімерному флаконі з крапельницею, по 1 флакону у пачці.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Україна, 46010, Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. Фабрична, буд. 4.