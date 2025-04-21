Київ
Мірамідез® (Myramydez)

Мірамідез® (Myramydez)

Миколаїв (адресу не вказано)
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Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, просп. 200 років Херсона, 30
56.6 км
Мірамідез® краплі вушні, розчин спиртовий 0.1 % флакон з крапельницею 5 мл №1
ІСНА
171,92
Економія при броні: -9,02 грн
162,90 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, вул. Кулика Іллюші, 139/4
58.6 км
Мірамідез® краплі вушні, розчин спиртовий 0.1 % флакон з крапельницею 5 мл №1
ІСНА
198,02
Економія при броні: -12,90 грн
185,12 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, вул. Університетська, 157
59.2 км
Мірамідез® краплі вушні, розчин спиртовий 0.1 % флакон з крапельницею 5 мл №1
ІСНА
180,75
Економія при броні: -8,38 грн
172,37 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 128
97.5 км
Мірамідез® краплі вушні, розчин спиртовий 0.1 % флакон з крапельницею 5 мл №1
ІСНА
167,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 120
97.9 км
Мірамідез® краплі вушні, розчин спиртовий 0.1 % флакон з крапельницею 5 мл №1
ІСНА
164,98
Економія при броні: -14,22 грн
150,76 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
97.9 км
Мірамідез® краплі вушні, розчин спиртовий 0.1 % флакон з крапельницею 5 мл №1
ІСНА
157,27
Економія при броні: -6,51 грн
150,76 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
98.0 км
Мірамідез® краплі вушні, розчин спиртовий 0.1 % флакон з крапельницею 5 мл №1
ІСНА
167,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 123
98.1 км
Мірамідез® краплі вушні, розчин спиртовий 0.1 % флакон з крапельницею 5 мл №1
ІСНА
176,76
Економія при броні: -11,45 грн
165,31 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 119
98.1 км
Мірамідез® краплі вушні, розчин спиртовий 0.1 % флакон з крапельницею 5 мл №1
ІСНА
172,10
Економія при броні: -6,79 грн
165,31 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 119
98.2 км
Мірамідез® краплі вушні, розчин спиртовий 0.1 % флакон з крапельницею 5 мл №1
ІСНА
167,20 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 139
98.4 км
Мірамідез® краплі вушні, розчин спиртовий 0.1 % флакон з крапельницею 5 мл №1
ІСНА
160,85
Економія при броні: -5,93 грн
154,92 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 1
98.5 км
Мірамідез® краплі вушні, розчин спиртовий 0.1 % флакон з крапельницею 5 мл №1
ІСНА
167,20 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 57
98.5 км
Мірамідез® краплі вушні, розчин спиртовий 0.1 % флакон з крапельницею 5 мл №1
ІСНА
175,94
Економія при броні: -10,71 грн
165,23 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 100/1
98.6 км
Мірамідез® краплі вушні, розчин спиртовий 0.1 % флакон з крапельницею 5 мл №1
ІСНА
176,78
Економія при броні: -11,53 грн
165,25 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 98
98.6 км
Мірамідез® краплі вушні, розчин спиртовий 0.1 % флакон з крапельницею 5 мл №1
ІСНА
167,20 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 94
98.8 км
Мірамідез® краплі вушні, розчин спиртовий 0.1 % флакон з крапельницею 5 мл №1
ІСНА
175,95
Економія при броні: -10,43 грн
165,52 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ойстраха Давида, 1
98.9 км
Мірамідез® краплі вушні, розчин спиртовий 0.1 % флакон з крапельницею 5 мл №1
ІСНА
167,20 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 88
99.0 км
Мірамідез® краплі вушні, розчин спиртовий 0.1 % флакон з крапельницею 5 мл №1
ІСНА
167,20 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 26/1
99.1 км
Мірамідез® краплі вушні, розчин спиртовий 0.1 % флакон з крапельницею 5 мл №1
ІСНА
154,37
Економія при броні: -9,61 грн
144,76 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 86
99.1 км
Мірамідез® краплі вушні, розчин спиртовий 0.1 % флакон з крапельницею 5 мл №1
ІСНА
172,64
Економія при броні: -7,24 грн
165,40 грн
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