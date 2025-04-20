Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 82 аптеках у Запоріжжя
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Мірамідез® краплі вушні, розчин спиртовий 0.1 % флакон з крапельницею 5 мл №1
ІСНА
168,26
Економія при броні: -5,22 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Мірамідез® краплі вушні, розчин спиртовий 0.1 % флакон з крапельницею 5 мл №1
ІСНА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Мірамідез® краплі вушні, розчин спиртовий 0.1 % флакон з крапельницею 5 мл №1
ІСНА
168,35
Економія при броні: -10,75 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Мірамідез® краплі вушні, розчин спиртовий 0.1 % флакон з крапельницею 5 мл №1
ІСНА
163,72
Економія при броні: -10,41 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Мірамідез® краплі вушні, розчин спиртовий 0.1 % флакон з крапельницею 5 мл №1
ІСНА
192,82
Економія при броні: -6,92 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Мірамідез® краплі вушні, розчин спиртовий 0.1 % флакон з крапельницею 5 мл №1
ІСНА
168,27
Економія при броні: -17,16 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
3.2 км
Мірамідез® краплі вушні, розчин спиртовий 0.1 % флакон з крапельницею 5 мл №1
ІСНА
158,33
Економія при броні: -15,23 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
3.3 км
Мірамідез® краплі вушні, розчин спиртовий 0.1 % флакон з крапельницею 5 мл №1
ІСНА
193,00
Економія при броні: -7,41 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
3.4 км
Мірамідез® краплі вушні, розчин спиртовий 0.1 % флакон з крапельницею 5 мл №1
ІСНА
175,68
Економія при броні: -16,69 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Мірамідез® краплі вушні, розчин спиртовий 0.1 % флакон з крапельницею 5 мл №1
ІСНА
171,20
Економія при броні: -24,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Запоріжжя, вул. Вячеслава Зайцева, 18
3.4 км
Мірамідез® краплі вушні, розчин спиртовий 0.1 % флакон з крапельницею 5 мл №1
ІСНА
162,44
Економія при броні: -7,16 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Запоріжжя, вул. Запорізька, 5
3.5 км
Мірамідез® краплі вушні, розчин спиртовий 0.1 % флакон з крапельницею 5 мл №1
ІСНА
168,67
Економія при броні: -23,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Запоріжжя, перех. Глазунова / Павлокічкаська, 11/16
3.7 км
Мірамідез® краплі вушні, розчин спиртовий 0.1 % флакон з крапельницею 5 мл №1
ІСНА
173,14
Економія при броні: -19,71 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
3.7 км
Мірамідез® краплі вушні, розчин спиртовий 0.1 % флакон з крапельницею 5 мл №1
ІСНА
162,92
Економія при броні: -17,93 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
3.7 км
Мірамідез® краплі вушні, розчин спиртовий 0.1 % флакон з крапельницею 5 мл №1
ІСНА
175,89
Економія при броні: -23,16 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 51
3.9 км
Мірамідез® краплі вушні, розчин спиртовий 0.1 % флакон з крапельницею 5 мл №1
ІСНА
163,98
Економія при броні: -5,19 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Запоріжжя, вул. Чарівна, 129-Б
4.1 км
Мірамідез® краплі вушні, розчин спиртовий 0.1 % флакон з крапельницею 5 мл №1
ІСНА
166,58
Економія при броні: -20,59 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 129-Б
4.1 км
Мірамідез® краплі вушні, розчин спиртовий 0.1 % флакон з крапельницею 5 мл №1
ІСНА
168,43
Економія при броні: -22,44 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 171-А
4.2 км
Мірамідез® краплі вушні, розчин спиртовий 0.1 % флакон з крапельницею 5 мл №1
ІСНА
182,87
Економія при броні: -10,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 58
4.4 км
Мірамідез® краплі вушні, розчин спиртовий 0.1 % флакон з крапельницею 5 мл №1
ІСНА
162,87
Економія при броні: -17,20 грн