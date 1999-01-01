Київ
Сполуки четвертинного амонію
D08A J21**

Інші препарати, включаючи комбінації

АТС Класифікація

DДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ

D08АНТИСЕПТИЧНІ І ДЕЗІНФІКУЮЧІ ЗАСОБИ
D08AАНТИСЕПТИЧНІ І ДЕЗІНФІКУЮЧІ ЗАСОБИ
D08A JСполуки четвертинного амонію
D08A J21**Інші препарати, включаючи комбінації
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Мірамістин®
Мірамістин®
Розчин для зовнішнього застосування 0,1 мг/мл флакон 50 мл з уретральною насадкою №1
Дарниця ФФ
від 169,76 грн
в 975 аптеках
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Мірамістин®-Дарниця
Мірамістин®-Дарниця
Мазь 5 мг/г туба 15 г в пачці №1
Дарниця ФФ
від 67,95 грн
в 919 аптеках
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Целіста®
Целіста®
Спрей для ротової порожнини 0,1 мг/мл флакон 50 мл насадка-розпилювач №1
Дарниця ФФ
від 183,97 грн
в 719 аптеках
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Целіста®
Целіста®
Розчин для ротової порожнини 0,1 мг/мл флакон 100 мл з мірним стаканчиком №1
Дарниця ФФ
від 194,42 грн
в 658 аптеках
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Мірамістин®-Дарниця
Мірамістин®-Дарниця
Мазь 5 мг/г туба 30 г в пачці №1
Дарниця ФФ
від 135,04 грн
в 641 аптеці
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Веромістин®
Веромістин®
Розчин для зовнішнього застосування 0,1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
Немає в наявності
Веромістин®
Веромістин®
Розчин для зовнішнього застосування 0,1 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарниця ФФ
Немає в наявності
Веромістин®
Веромістин®
Розчин для зовнішнього застосування 0,1 мг/мл флакон 400 мл №1
Дарниця ФФ
Немає в наявності
Етоній
Етоній
Мазь 1 % банка 15 г №1
Лубнифарм
Немає в наявності
Етоній
Етоній
Мазь 1 % туба 15 г №1
Лубнифарм
Немає в наявності
Мірамідез®
Мірамідез®
Розчин нашкірний спиртовий 0,1 % флакон 100 мл №1
ІСНА
Немає в наявності
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