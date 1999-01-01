Київ
Сполуки четвертинного амонію
D08A J21**
Інші препарати, включаючи комбінації
АТС Класифікація
D
ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
D08
АНТИСЕПТИЧНІ І ДЕЗІНФІКУЮЧІ ЗАСОБИ
D08A
АНТИСЕПТИЧНІ І ДЕЗІНФІКУЮЧІ ЗАСОБИ
D08A J
Сполуки четвертинного амонію
D08A J21**
Інші препарати, включаючи комбінації
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Мірамістин®
Розчин для зовнішнього застосування 0,1 мг/мл флакон 50 мл з уретральною насадкою №1
Дарниця ФФ
від
169,76
грн
в 975 аптеках
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Мірамістин®-Дарниця
Мазь 5 мг/г туба 15 г в пачці №1
Дарниця ФФ
від
67,95
грн
в 919 аптеках
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Целіста®
Спрей для ротової порожнини 0,1 мг/мл флакон 50 мл насадка-розпилювач №1
Дарниця ФФ
від
183,97
грн
в 719 аптеках
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Целіста®
Розчин для ротової порожнини 0,1 мг/мл флакон 100 мл з мірним стаканчиком №1
Дарниця ФФ
від
194,42
грн
в 658 аптеках
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Мірамістин®-Дарниця
Мазь 5 мг/г туба 30 г в пачці №1
Дарниця ФФ
від
135,04
грн
в 641 аптеці
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Веромістин®
Розчин для зовнішнього застосування 0,1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
Немає в наявності
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Веромістин®
Розчин для зовнішнього застосування 0,1 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарниця ФФ
Немає в наявності
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Веромістин®
Розчин для зовнішнього застосування 0,1 мг/мл флакон 400 мл №1
Дарниця ФФ
Немає в наявності
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Етоній
Мазь 1 % банка 15 г №1
Лубнифарм
Немає в наявності
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Етоній
Мазь 1 % туба 15 г №1
Лубнифарм
Немає в наявності
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Мірамідез®
Розчин нашкірний спиртовий 0,1 % флакон 100 мл №1
ІСНА
Немає в наявності
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Форма випуску
мазь
р-н д/зовн. застос.
р-н д/ротов. порожн.
р-н нашкірний спирт.
спрей д/ротов. порожн.
Дозування
0.1 %
0.1 мг/мл
1 %
5 мг/г
Пакування
банка 15 г
туба 15 г
туба 30 г
фл. 50 мл
фл. 100 мл
фл. 200 мл
фл. 400 мл
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Виробник
ІСНА
Дарниця ФФ
Лубнифарм
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