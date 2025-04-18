Харків (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках у Харків
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Мірамідез® краплі вушні, розчин спиртовий 0.1 % флакон з крапельницею 5 мл №1
ІСНА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Мірамідез® краплі вушні, розчин спиртовий 0.1 % флакон з крапельницею 5 мл №1
ІСНА
173,59
Економія при броні: -8,95 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Мірамідез® краплі вушні, розчин спиртовий 0.1 % флакон з крапельницею 5 мл №1
ІСНА
163,91
Економія при броні: -17,29 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
3.4 км
Мірамідез® краплі вушні, розчин спиртовий 0.1 % флакон з крапельницею 5 мл №1
ІСНА
171,91
Економія при броні: -9,01 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
3.6 км
Мірамідез® краплі вушні, розчин спиртовий 0.1 % флакон з крапельницею 5 мл №1
ІСНА
171,22
Економія при броні: -8,43 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.8 км
Мірамідез® краплі вушні, розчин спиртовий 0.1 % флакон з крапельницею 5 мл №1
ІСНА
167,60
Економія при броні: -21,16 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
5.0 км
Мірамідез® краплі вушні, розчин спиртовий 0.1 % флакон з крапельницею 5 мл №1
ІСНА
167,49
Економія при броні: -21,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 144
6.0 км
Мірамідез® краплі вушні, розчин спиртовий 0.1 % флакон з крапельницею 5 мл №1
ІСНА
164,43
Економія при броні: -5,19 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 33
6.2 км
Мірамідез® краплі вушні, розчин спиртовий 0.1 % флакон з крапельницею 5 мл №1
ІСНА
136,86
Економія при броні: -7,16 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, проїзд Стадіонний, 5-А
6.4 км
Мірамідез® краплі вушні, розчин спиртовий 0.1 % флакон з крапельницею 5 мл №1
ІСНА
196,22
Економія при броні: -11,04 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Нескорених, 26-А
7.4 км
Мірамідез® краплі вушні, розчин спиртовий 0.1 % флакон з крапельницею 5 мл №1
ІСНА
163,79
Економія при броні: -15,47 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
8.0 км
Мірамідез® краплі вушні, розчин спиртовий 0.1 % флакон з крапельницею 5 мл №1
ІСНА
191,45
Економія при броні: -6,35 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, шосе Салтівське, 155/93
8.1 км
Мірамідез® краплі вушні, розчин спиртовий 0.1 % флакон з крапельницею 5 мл №1
ІСНА
196,36
Економія при броні: -10,38 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
8.5 км
Мірамідез® краплі вушні, розчин спиртовий 0.1 % флакон з крапельницею 5 мл №1
ІСНА
174,42
Економія при броні: -9,55 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, просп. Перемоги, 72-Д
8.7 км
Мірамідез® краплі вушні, розчин спиртовий 0.1 % флакон з крапельницею 5 мл №1
ІСНА
193,25
Економія при броні: -7,72 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чугуїв, вул. Музейна, 9
35.9 км
Мірамідез® краплі вушні, розчин спиртовий 0.1 % флакон з крапельницею 5 мл №1
ІСНА
190,91
Економія при броні: -5,61 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Охтирка, пров. Харківський, 2
102.5 км
Мірамідез® краплі вушні, розчин спиртовий 0.1 % флакон з крапельницею 5 мл №1
ІСНА
163,07
Економія при броні: -5,77 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Лозова, вул. Соборна, 7
122.6 км
Мірамідез® краплі вушні, розчин спиртовий 0.1 % флакон з крапельницею 5 мл №1
ІСНА
191,82
Економія при броні: -6,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Миру, 7
127.9 км
Мірамідез® краплі вушні, розчин спиртовий 0.1 % флакон з крапельницею 5 мл №1
ІСНА
165,12
Економія при броні: -10,14 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, просп. Миру, 30-А
128.1 км
Мірамідез® краплі вушні, розчин спиртовий 0.1 % флакон з крапельницею 5 мл №1
ІСНА