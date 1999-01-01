Київ
Протимікробні засоби
S02A A30
Протимікробні засоби, комбінації
АТС Класифікація
S
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ОРГАНИ ЧУТТЯ
S02
ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОТОЛОГІЇ
S02A
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ
S02A A
Протимікробні засоби
S02A A30
Протимікробні засоби, комбінації
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Анауран
Краплі вушні флакон з кришкою-крапельницею 25 мл №1
Замбон
від
212,82
грн
в 387 аптеках
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Мірамідез®
Краплі вушні, розчин спиртовий 0,1 % флакон з крапельницею 5 мл №1
ІСНА
від
145,67
грн
в 159 аптеках
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Форма випуску
крап. вуш.
крап. вушн., р-н спирт.
Дозування
0.1 %
Пакування
фл. з крапельн. 5 мл
фл. з кришкою-крапельницею 25 мл
Виробник
Zambon
ІСНА
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