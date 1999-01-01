Київ
Протимікробні засоби
S02A A30

Протимікробні засоби, комбінації

АТС Класифікація

SЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ОРГАНИ ЧУТТЯ

S02ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОТОЛОГІЇ
S02AПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ
S02A AПротимікробні засоби
S02A A30Протимікробні засоби, комбінації
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Анауран
Анауран
Краплі вушні флакон з кришкою-крапельницею 25 мл №1
Замбон
від 212,82 грн
в 387 аптеках
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Мірамідез®
Мірамідез®
Краплі вушні, розчин спиртовий 0,1 % флакон з крапельницею 5 мл №1
ІСНА
від 145,67 грн
в 159 аптеках
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