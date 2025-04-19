Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 72 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Мірамідез® краплі вушні, розчин спиртовий 0.1 % флакон з крапельницею 5 мл №1
ІСНА
165,24
Економія при броні: -24,86 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Мірамідез® краплі вушні, розчин спиртовий 0.1 % флакон з крапельницею 5 мл №1
ІСНА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Мірамідез® краплі вушні, розчин спиртовий 0.1 % флакон з крапельницею 5 мл №1
ІСНА
168,79
Економія при броні: -27,81 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Мірамідез® краплі вушні, розчин спиртовий 0.1 % флакон з крапельницею 5 мл №1
ІСНА
173,29
Економія при броні: -16,13 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Мірамідез® краплі вушні, розчин спиртовий 0.1 % флакон з крапельницею 5 мл №1
ІСНА
174,67
Економія при броні: -17,51 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Мірамідез® краплі вушні, розчин спиртовий 0.1 % флакон з крапельницею 5 мл №1
ІСНА
172,63
Економія при броні: -7,49 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Мірамідез® краплі вушні, розчин спиртовий 0.1 % флакон з крапельницею 5 мл №1
ІСНА
176,73
Економія при броні: -16,58 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Мірамідез® краплі вушні, розчин спиртовий 0.1 % флакон з крапельницею 5 мл №1
ІСНА
192,62
Економія при броні: -6,82 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Мірамідез® краплі вушні, розчин спиртовий 0.1 % флакон з крапельницею 5 мл №1
ІСНА
192,01
Економія при броні: -6,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
Мірамідез® краплі вушні, розчин спиртовий 0.1 % флакон з крапельницею 5 мл №1
ІСНА
193,81
Економія при броні: -8,06 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
4.2 км
Мірамідез® краплі вушні, розчин спиртовий 0.1 % флакон з крапельницею 5 мл №1
ІСНА
147,51
Економія при броні: -8,01 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
4.2 км
Мірамідез® краплі вушні, розчин спиртовий 0.1 % флакон з крапельницею 5 мл №1
ІСНА
146,78
Економія при броні: -7,28 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
4.4 км
Мірамідез® краплі вушні, розчин спиртовий 0.1 % флакон з крапельницею 5 мл №1
ІСНА
166,23
Економія при броні: -25,30 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Дніпро, пров. Парусний, 16-Б
4.4 км
Мірамідез® краплі вушні, розчин спиртовий 0.1 % флакон з крапельницею 5 мл №1
ІСНА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Дніпро, пров. Парусний, 10-К
4.5 км
Мірамідез® краплі вушні, розчин спиртовий 0.1 % флакон з крапельницею 5 мл №1
ІСНА
164,99
Економія при броні: -15,15 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Дніпро, пров. Парусний, 10
4.5 км
Мірамідез® краплі вушні, розчин спиртовий 0.1 % флакон з крапельницею 5 мл №1
ІСНА
173,04
Економія при броні: -23,20 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Дніпро, вул. Незалежності, 27
4.6 км
Мірамідез® краплі вушні, розчин спиртовий 0.1 % флакон з крапельницею 5 мл №1
ІСНА
173,69
Економія при броні: -8,35 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
4.6 км
Мірамідез® краплі вушні, розчин спиртовий 0.1 % флакон з крапельницею 5 мл №1
ІСНА
165,90
Економія при броні: -25,40 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
4.6 км
Мірамідез® краплі вушні, розчин спиртовий 0.1 % флакон з крапельницею 5 мл №1
ІСНА
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Дніпро, просп. Поля Олександра, 92
4.7 км
Мірамідез® краплі вушні, розчин спиртовий 0.1 % флакон з крапельницею 5 мл №1
ІСНА
191,17
Економія при броні: -5,95 грн