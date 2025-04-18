Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 99 аптеках у Одеса
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Мірамідез® краплі вушні, розчин спиртовий 0.1 % флакон з крапельницею 5 мл №1
ІСНА
171,64
Економія при броні: -7,42 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Мірамідез® краплі вушні, розчин спиртовий 0.1 % флакон з крапельницею 5 мл №1
ІСНА
164,91
Економія при броні: -6,91 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
Мірамідез® краплі вушні, розчин спиртовий 0.1 % флакон з крапельницею 5 мл №1
ІСНА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Мірамідез® краплі вушні, розчин спиртовий 0.1 % флакон з крапельницею 5 мл №1
ІСНА
178,79
Економія при броні: -20,63 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Мірамідез® краплі вушні, розчин спиртовий 0.1 % флакон з крапельницею 5 мл №1
ІСНА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Мірамідез® краплі вушні, розчин спиртовий 0.1 % флакон з крапельницею 5 мл №1
ІСНА
173,80
Економія при броні: -16,09 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Мірамідез® краплі вушні, розчин спиртовий 0.1 % флакон з крапельницею 5 мл №1
ІСНА
194,91
Економія при броні: -8,91 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Мірамідез® краплі вушні, розчин спиртовий 0.1 % флакон з крапельницею 5 мл №1
ІСНА
167,12
Економія при броні: -8,91 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Мірамідез® краплі вушні, розчин спиртовий 0.1 % флакон з крапельницею 5 мл №1
ІСНА
195,45
Економія при броні: -9,78 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Мірамідез® краплі вушні, розчин спиртовий 0.1 % флакон з крапельницею 5 мл №1
ІСНА
180,99
Економія при броні: -22,27 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Одеса, вул. Степова, 29
3.4 км
Мірамідез® краплі вушні, розчин спиртовий 0.1 % флакон з крапельницею 5 мл №1
ІСНА
198,06
Економія при броні: -12,07 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
3.4 км
Мірамідез® краплі вушні, розчин спиртовий 0.1 % флакон з крапельницею 5 мл №1
ІСНА
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Караванського Святослава, 42/46
3.4 км
Мірамідез® краплі вушні, розчин спиртовий 0.1 % флакон з крапельницею 5 мл №1
ІСНА
195,37
Економія при броні: -10,08 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
3.5 км
Мірамідез® краплі вушні, розчин спиртовий 0.1 % флакон з крапельницею 5 мл №1
ІСНА
169,73
Економія при броні: -9,55 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
3.6 км
Мірамідез® краплі вушні, розчин спиртовий 0.1 % флакон з крапельницею 5 мл №1
ІСНА
177,19
Економія при броні: -17,18 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Українських Героїв, 3
3.7 км
Мірамідез® краплі вушні, розчин спиртовий 0.1 % флакон з крапельницею 5 мл №1
ІСНА
181,55
Економія при броні: -6,19 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Преображенська, 83
3.7 км
Мірамідез® краплі вушні, розчин спиртовий 0.1 % флакон з крапельницею 5 мл №1
ІСНА
172,45
Економія при броні: -12,22 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Троїцька, 50/39
3.9 км
Мірамідез® краплі вушні, розчин спиртовий 0.1 % флакон з крапельницею 5 мл №1
ІСНА
174,69
Економія при броні: -8,71 грн
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Одеса, вул. Європейська, 48
3.9 км
Мірамідез® краплі вушні, розчин спиртовий 0.1 % флакон з крапельницею 5 мл №1
ІСНА
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 76
4.1 км
Мірамідез® краплі вушні, розчин спиртовий 0.1 % флакон з крапельницею 5 мл №1
ІСНА
174,94
Економія при броні: -13,03 грн