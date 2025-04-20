Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках у Кривий Ріг
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Мірамідез® краплі вушні, розчин спиртовий 0.1 % флакон з крапельницею 5 мл №1
ІСНА
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
1.8 км
Мірамідез® краплі вушні, розчин спиртовий 0.1 % флакон з крапельницею 5 мл №1
ІСНА
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18-Б
2.7 км
Мірамідез® краплі вушні, розчин спиртовий 0.1 % флакон з крапельницею 5 мл №1
ІСНА
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
Мірамідез® краплі вушні, розчин спиртовий 0.1 % флакон з крапельницею 5 мл №1
ІСНА
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 19
3.2 км
Мірамідез® краплі вушні, розчин спиртовий 0.1 % флакон з крапельницею 5 мл №1
ІСНА
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
4.3 км
Мірамідез® краплі вушні, розчин спиртовий 0.1 % флакон з крапельницею 5 мл №1
ІСНА
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 21
4.6 км
Мірамідез® краплі вушні, розчин спиртовий 0.1 % флакон з крапельницею 5 мл №1
ІСНА
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 7-В
7.5 км
Мірамідез® краплі вушні, розчин спиртовий 0.1 % флакон з крапельницею 5 мл №1
ІСНА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 65
8.3 км
Мірамідез® краплі вушні, розчин спиртовий 0.1 % флакон з крапельницею 5 мл №1
ІСНА
194,22
Економія при броні: -8,45 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 2
15.3 км
Мірамідез® краплі вушні, розчин спиртовий 0.1 % флакон з крапельницею 5 мл №1
ІСНА
164,75
Економія при броні: -7,56 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
30.2 км
Мірамідез® краплі вушні, розчин спиртовий 0.1 % флакон з крапельницею 5 мл №1
ІСНА
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 40-Д
30.5 км
Мірамідез® краплі вушні, розчин спиртовий 0.1 % флакон з крапельницею 5 мл №1
ІСНА
176,33
Економія при броні: -14,32 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 40-Е
30.5 км
Мірамідез® краплі вушні, розчин спиртовий 0.1 % флакон з крапельницею 5 мл №1
ІСНА
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Центральна, 52
61.6 км
Мірамідез® краплі вушні, розчин спиртовий 0.1 % флакон з крапельницею 5 мл №1
ІСНА
156,88
Економія при броні: -14,71 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Нікополь, вул. Бандери Степана, 23/1
78.3 км
Мірамідез® краплі вушні, розчин спиртовий 0.1 % флакон з крапельницею 5 мл №1
ІСНА
163,83
Економія при броні: -8,51 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вільногірськ, вул. Центральна, 61
78.4 км
Мірамідез® краплі вушні, розчин спиртовий 0.1 % флакон з крапельницею 5 мл №1
ІСНА
175,73
Економія при броні: -16,94 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Нікополь, вул. Княжа, 83-В
82.5 км
Мірамідез® краплі вушні, розчин спиртовий 0.1 % флакон з крапельницею 5 мл №1
ІСНА
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Нікополь, просп. Трубників, 25-А
83.1 км
Мірамідез® краплі вушні, розчин спиртовий 0.1 % флакон з крапельницею 5 мл №1
ІСНА
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 33
83.1 км
Мірамідез® краплі вушні, розчин спиртовий 0.1 % флакон з крапельницею 5 мл №1
ІСНА
166,39
Економія при броні: -9,42 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Нікополь, просп. Трубників, 15
83.4 км
Мірамідез® краплі вушні, розчин спиртовий 0.1 % флакон з крапельницею 5 мл №1
ІСНА
166,41
Економія при броні: -17,40 грн