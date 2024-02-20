МІРАМІСТИН* (MYRAMISTINUM*) Діюча речовина
має виражену антимікробну дію відносно грам(+) і грам(-), аеробних і анаеробних, спорооутворюючих і аспорогенних бактерій у вигляді монокультур і мікробних асоціацій, включаючи госпітальні штами з полірезистентністю до а/б; діє згубно на збудників захворювань, що передаються статевим шляхом: гонококки, бліді трепонеми, трихомонади, хламідії, а також на віруси герпесу, імунодефіциту людини й ін.; виявляє протигрибкову дію на аскоміцети роду Aspergillus і роду Penicillium, дріжджові (Rhodotorula rubra, Torulopsis gabrata і т.д.) і дріжджеподібні (Candida albicans, Candida tropicalis, Candida krusei і т.д.) гриби, на дерматофіти (Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagrophytes, Trichophyton verrucosum, Trichophyton schoenleini, Trichophyton violaceum, Epidermophyton Kaufman-Wolf, Epidermophyton floccosum, Microsporum gypseum, Microsporum canis і т.д.), а також на інші патогенні гриби (наприклад Pityrosporum orbiculare (Malassezia furfur) у вигляді монокультур і мікробних асоціацій, включаючи грибкову мікрофлору з резистентністю до хіміотерапевтичних препаратів; препарат знижує стійкість м/о до а/б; має протизапальну і імуноад‘ювантну дію, підсилює місцеві захисні реакції, регенераторні процеси, активізує механізми неспецифічного захисту внаслідок модуляції клітинної і місцевої гуморальної імунної відповіді.
стрепто-, стафілодермії, дерматомікози гладкої шкіри, стоп та великих складок (у тому числі дисгідротичні форми і форми, ускладнені піодермією), нігтів (оніхомікози), кератомікози (у тому числі висівкоподібний лишай), кандидози шкіри та слизових оболонок; профілактика ускладнень ранової інфекції - при необширних виробничих та побутових травмах; комплексне лікування г. і хр. уретритів і уретропростатитів специфічної (хламідіоз, трихомоноз, гонорея) і неспецифічної природи; індивідуальна профілактика захворювань, що передаються статевим шляхом (сифіліс, гонорея, генітальний герпес); місцеве лікування інфікованих ран різної локалізації та етіології, профілактика вторинної інфекції гранулюючих ран; лікування опіків II і III А ступенів; підготовка опікових ран до дерматопластики; профілактика та лікування нагноєння післяпологових ран, післяпологових інфекцій, ран промежини та піхви; запальні захворювання зовнішніх статевих органів і піхви (вульвовагініт).
Лікування інфекційних процесів переднього відділу ока (блефарити, кон’юнктивіти, кератити, кератоувеїти), спричинених Гр(+) і Гр(-) бактеріями, хламідіями, грибами та вірусами, чутливими до мірамістину, травми ока, опіки очей (термічні і хімічні), профілактика офтальмії новонароджених, у тому числі гонококової і хламідійної, профілактика і лікування гнійно-запальних уражень очей у перед- і післяопераційному періоді; лікування г. та хр. зовнішнього отиту, хр. гнійного мезотимпаніту, отомікозів, г. риніту.
препарат наносити тонким шаром на уражені ділянки шкіри або наносити мазь на перев’язочний матеріал, а потім на осередок ураження 1-2 р/добу, тривалість лікування - препарат застосовувати до отримання негативних результатів мікробіологічного контролю; при поширених дерматомікозах, зокрема рубромікозі, мазь можна застосовувати протягом 5-6 тижнів у комплексній терапії з гризеофульвіном або протигрибковими препаратами системної дії; при грибкових інфекціях нігтів перед початком лікування пластини нігтів відшарувати; лікування кандидомікозів шкіри та слизових оболонок, мікозів стоп і великих складок здійснюють шляхом зрошування за допомогою розпилювальної насадки, 3-4-разовим натисненням або аплікацій 2-4 р/добу; у комплексному лікуванні уретритів і уретропростатитів носик насадки вводять у зовнішній отвір сечовипускального каналу та видавлюють 1,5-3 мл (чоловікам) і 1-1,5 мл (жінкам) препарату, у піхву - 5-10 мл, не розтискаючи пальців, насадку витягають із отвору сечовипускального каналу, затримуючи розчин на 2-3 хв, після процедури не рекомендується спорожнення сечового міхура протягом 2 год, процедуру проводять через день, курс лікування - 10 днів; для профілактики венеричних захворювань р-н мірамістину ефективний, якщо він застосовується не пізніше 2 год після статевого акту, вміст фл. за допомогою уретральної насадки вводять у сечовипускальний канал - 2-3 мл (чоловікам), 1-2 мл (жінкам), у піхву - 5-10 мл на 2-3 хв, обробляють шкіру внутрішньої поверхні стегон, лобка, зовнішніх статевих органів.
Лікування інфекційних процесів переднього відділу ока дорослим та дітям від 12 р. - закапують у кон’юнктивальний мішок по 2-3 крап., дітям до 12 р. - по 1-2 крап. 4-6 р/добу, тривалість лікування- не більше 2 тижн. Профілактика ускладнень у перед- і післяопераційному періоді - по 2-3 крап. 3 р/добу за 2-3 дні до операції; після операції - 3-5 днів по 1-2 крап. 3 р/добу; лікування опіків очей - після промивання ока великою кількістю води, проводять часті інстиляції (кожні 5-10 хв) протягом 1-2 год, для подальшого лікування препарат застосовують дорослим та дітям від 12 років - по 2-3 крап., дітям до 12 р. - по 1-2 крап. 4-6 р/добу; профілактика офтальмії у новонароджених - відразу після народження дитині закапують по 1 крап.препарату у кожне око 3 рази з інтервалом 2-3 хв.
гіперчутливість до препарату.
печіння, висипання, свербіж, гіперемія, сухість шкіри, дерматит, мокнуття, подразнення шкіри.