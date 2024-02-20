препарат наносити тонким шаром на уражені ділянки шкіри або наносити мазь на перев’язочний матеріал, а потім на осередок ураження 1-2 р/добу, тривалість лікування - препарат застосовувати до отримання негативних результатів мікробіологічного контролю; при поширених дерматомікозах, зокрема рубромікозі, мазь можна застосовувати протягом 5-6 тижнів у комплексній терапії з гризеофульвіном або протигрибковими препаратами системної дії; при грибкових інфекціях нігтів перед початком лікування пластини нігтів відшарувати; лікування кандидомікозів шкіри та слизових оболонок, мікозів стоп і великих складок здійснюють шляхом зрошування за допомогою розпилювальної насадки, 3-4-разовим натисненням або аплікацій 2-4 р/добу; у комплексному лікуванні уретритів і уретропростатитів носик насадки вводять у зовнішній отвір сечовипускального каналу та видавлюють 1,5-3 мл (чоловікам) і 1-1,5 мл (жінкам) препарату, у піхву - 5-10 мл, не розтискаючи пальців, насадку витягають із отвору сечовипускального каналу, затримуючи розчин на 2-3 хв, після процедури не рекомендується спорожнення сечового міхура протягом 2 год, процедуру проводять через день, курс лікування - 10 днів; для профілактики венеричних захворювань р-н мірамістину ефективний, якщо він застосовується не пізніше 2 год після статевого акту, вміст фл. за допомогою уретральної насадки вводять у сечовипускальний канал - 2-3 мл (чоловікам), 1-2 мл (жінкам), у піхву - 5-10 мл на 2-3 хв, обробляють шкіру внутрішньої поверхні стегон, лобка, зовнішніх статевих органів.

Лікування інфекційних процесів переднього відділу ока дорослим та дітям від 12 р. - закапують у кон’юнктивальний мішок по 2-3 крап., дітям до 12 р. - по 1-2 крап. 4-6 р/добу, тривалість лікування- не більше 2 тижн. Профілактика ускладнень у перед- і післяопераційному періоді - по 2-3 крап. 3 р/добу за 2-3 дні до операції; після операції - 3-5 днів по 1-2 крап. 3 р/добу; лікування опіків очей - після промивання ока великою кількістю води, проводять часті інстиляції (кожні 5-10 хв) протягом 1-2 год, для подальшого лікування препарат застосовують дорослим та дітям від 12 років - по 2-3 крап., дітям до 12 р. - по 1-2 крап. 4-6 р/добу; профілактика офтальмії у новонароджених - відразу після народження дитині закапують по 1 крап.препарату у кожне око 3 рази з інтервалом 2-3 хв.