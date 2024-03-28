влияние на почки. У пациентов, которые применяли розувастатин в высоких дозах, особенно 40 мг, отмечали случаи протеинурии (определенной по тест-полоске), преимущественно канальцевого происхождения, и в большинстве случаев временной или непродолжительной. Протеинурия не свидетельствовала об остром или прогрессирующем заболевании почек. Нежелательные явления со стороны почек отмечали чаще при применении в дозе 40 мг. У пациентов, которые принимают розувастатин в дозе 40 мг, функцию почек следует проверять регулярно.

Влияние на скелетные мышцы. Поражение скелетных мышц, например миалгия, миопатия, и редко рабдомиолиз выявляли у пациентов при применении розувастатина во всех дозах, а особенно при дозах >20 мг. При применении эзетимиба в комбинации с ингибиторами ГМГ-КоА-редуктазы очень редко сообщалось о случаях развития рабдомиолиза. Нельзя исключать возможности фармакодинамического взаимодействия, а потому такую комбинацию следует применять с осторожностью. Как и в случае применения других ингибиторов ГМГ-КоА-редуктазы, рабдомиолиз, связанный с применением розувастатина, возникал чаще при применении дозы 40 мг.

Определение уровня КФК. Уровни КФК не следует измерять после значительных физических нагрузок или при наличии возможных альтернативных причин повышения КФК, которые могут мешать интерпретации результатов. Если начальные уровни КФК значительно повышены (>5 верхней границы нормы), на протяжении 5–7 дней необходимо сделать дополнительный подтверждающий анализ. Если результат повторного анализа подтверждает исходный уровень >5 верхней границы нормы, начинать лечение не следует.

Перед началом лечения. Розувастатин, как и другие ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы, следует назначать с осторожностью пациентам со склонностью к развитию миопатии/рабдомиолиза. Факторами риска могут быть: нарушение функции почек; гипотиреоз; наличие наследственных заболеваний мышц в индивидуальном или семейном анамнезе; миотоксичность, вызванная приемом других ингибиторов ГМГ-КоА-редуктазы или фибратов в анамнезе; злоупотребление алкоголем; возраст >70 лет; состояния, которые могут привести к повышению концентрации розувастатина в плазме крови; одновременное применение фибратов.

В таких случаях необходимо учитывать соотношение риска и пользы от лечения; а пациенты подлежат тщательному врачебному контролю. Если уровень КФК значительно повышен (в 5 раз и более) еще до начала терапии, назначать розувастатин не следует.

Во время лечения следует проинформировать пациента о необходимости немедленного сообщения врачу о случаях необъяснимой мышечной боли, мышечной слабости или судорог, особенно если они сочетаются с недомоганием или повышением температуры тела. У таких пациентов необходимо определить уровень КФК. Лечение следует прекратить, если уровень КФК значительно повышен (в 5 раз и больше) или если мышечные симптомы резко выражены и вызывают ежедневный дискомфорт (при уровне КФК, не достигшем 5-кратного повышения). Если симптомы исчезают и уровень КФК возвращается к физиологическому, следует рассматривать возможность повторного назначения розувастатина или других ингибиторов ГМГ-КоА-редуктазы в низких дозах. Такой пациент нуждается в тщательном наблюдении. Регулярный контроль КФК при отсутствии симптомов нецелесообразен. Во время проведения клинических исследований не было признаков усиления влияния на скелетные мышцы при приеме розувастатина и сопутствующей терапии. Однако сообщалось об увеличении количества случаев миозита и миопатии у пациентов, которые применяли другие ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы одновременно с производными фиброевой кислоты, включая гемфиброзил, циклоспорин, никотиновую кислоту, азольные противогрибковые препараты, ингибиторы протеаз и макролидные антибиотики. Гемфиброзил повышает риск возникновения миопатии при одновременном назначении с некоторыми ингибиторами ГМГ-КоА-редуктазы. Поэтому не рекомендуется одновременно назначать розувастатин и гемфиброзил. Следует тщательно оценить соотношение риска и возможной пользы при одновременном назначении розувастатина и фибратов или ниацина.

Одновременное применение розувастатина в дозе 40 мг с фибратами противопоказано.

Розувастатин не следует назначать пациентам с острыми тяжелыми состояниями, такими как сепсис, гипотензия, обширные хирургические вмешательства, травма, тяжелые метаболические, эндокринные или электролитные нарушения или неконтролируемая эпилепсия, которые могут стать факторами риска развития миопатии/рабдомиолиза.

Влияние на печень. Как и другие ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы, розувастатин следует с осторожностью применять у пациентов, которые злоупотребляют алкоголем и/или с заболеванием печени в анамнезе. Функцию печени рекомендовано проконтролировать перед началом применения розувастатина и через 3 мес лечения. Если уровень трансаминаз в плазме крови более чем в 3 раза превышает верхнюю границу нормы, применение розувастатина следует прекратить. О серьезных нарушениях функции печени (преимущественно повышение уровня печеночных трансаминаз) сообщали чаще при применении в дозе 40 мг.

У пациентов со вторичной гиперхолестеринемией, вызванной гипотиреозом или нефротическим синдромом, сначала необходимо провести лечение основного заболевания, а затем начинать применение розувастатина.

Раса. Отмечается повышение системной экспозиции у пациентов монголоидной расы по сравнению с европеоидной.

Ингибиторы протеазы. Одновременное применение розувастатина с ингибиторами протеазы не рекомендовано.

Интерстициальное заболевание легких. Отдельные случаи интерстициального заболевания легких были зарегистрированы при применении некоторых статинов, особенно в случае продолжительной терапии. Проявляется диспноэ, непродуктивным кашлем и ухудшением общего состояния (утомляемость, уменьшение массы тела и лихорадка). При подозрении на развитие у пациента интерстициального заболевания легких, применение статинов следует прекратить.

Сахарный диабет. Как и в случае других ингибиторов ГМГ-КоА-редуктазы, при применении розувастатина отмечали повышение HbA1c и уровня глюкозы в плазме крови. Сообщалось о повышении частоты заболеваемости сахарным диабетом при применении розувастатина у пациентов с факторами риска развития диабета.

Период беременности и кормления грудью. Розувастатин противопоказан в период беременности и кормления грудью. Женщины репродуктивного возраста во время приема розувастатина должны применять соответствующие средства контрацепции.

Поскольку ХС и другие продукты биосинтеза ХС очень важны для развития плода, потенциальный риск ингибирования ГМГ-КоА-редуктазы превышает возможную пользу от применения розувастатина в период беременности. Если беременность наступает в период применения розувастатина, лечение следует немедленно прекратить.

Дети. Не рекомендовано применение розувастатина у детей в возрасте до 10 лет.

Влияние розувастатина на линейный рост, массу тела, индекс массы тела (ИМТ) и развитие вторичных половых признаков по шкале Таннера в возрасте 10–17 лет оценивалось лишь в течение 1 года. После 52 нед применения розувастатина какого-либо влияния на рост, массу тела, ИМТ или половое развитие не выявлено.