РОЗУВАСТАТИН (ROSUVASTATINUM) Действующее вещество
розувастатин — селективный конкурентный ингибитор ГМГ-КоА-редуктазы, фермента, превращающего ГМГ-КоА в мевалонат, предшественник ХС. Главная мишень действия розувастатина — печень, где происходит синтез ХС и катаболизм ЛПНП.
Розувастатин увеличивает количество печеночных рецепторов ЛПНП на поверхности клеток, увеличивая захват и катаболизм ЛПНП, что приводит к угнетению синтеза ЛПОНП, уменьшая тем самым общее количество ЛПНП и ЛПОНП.
Розувастатин снижает повышенный уровень ХС ЛПНП, общего ХС и ТГ, несколько повышает уровень ХС ЛПВП, уменьшает количество аполипопротеина В (АпоВ), ХС не-ЛПВП, ХС ЛПОНП, ТГ ЛПОНП и несколько повышает уровень аполипопротеина А-I (АпоА-I), уменьшает соотношение ХС ЛПНП/ХС ЛПВП, общий ХС/ХС ЛПВП и ХС не-ЛПНП/ХС ЛПВП и соотношение АпоВ/АпоА-I.
Терапевтический эффект проявляется на протяжении 1 нед после начала терапии розувастатином, через 2 нед лечения эффект составляет 90% максимально возможного. Максимальный эффект, как правило, достигается через 4 нед и после этого сохраняется постоянно.
Сmax розувастатина в плазме крови достигается приблизительно через 5 ч после приема внутрь. Биодоступность составляет около 20%. Розувастатин накапливается в печени. Объем его распределения составляет около 134 л. Почти 90% розувастатина связывается с белками плазмы крови, в основном с альбуминами.
Розувастатин подвергается ограниченному метаболизму (около 10%). Розувастатин является непрофильным субстратом для метаболизма ферментами системы цитохрома Р450. Главным изоферментом, принимающим участие в метаболизме розувастатина, является CYP 2C9. Ферменты CYP 2C19, CYP 3A4 и CYP 2D6 в меньшей степени участвуют в метаболизме. Основные метаболиты розувастатина — N-дисметил и лактоновые метаболиты. N-дисметил приблизительно на 50% менее активный, чем розувастатин, лактоновые метаболиты фармакологически неактивны.
Около 90% дозы розувастатина выводится в неизмененном виде с калом (включая абсорбированный и неабсорбированный розувастатин), оставшаяся часть выводится с мочой. Т½ из плазмы крови составляет приблизительно 19 ч и не изменяется при повышении дозы. Средний геометрический клиренс составляет около 50 л/ч (коэффициент вариации 21,7%). Как и в случае других ингибиторов ГМГ-КоА-редуктазы, в процессе печеночного захвата розувастатина принимает участие переносчик ХС, выполняющий важную роль в печеночной элиминации розувастатина.
Системная экспозиция розувастатина увеличивается пропорционально дозе. При приеме нескольких суточных доз фармакокинетические параметры не меняются.
Возраст и пол клинически значимо не влияют на фармакокинетику розувастатина у взрослых.
Фармакокинетический анализ среди разных этнических групп не выявил клинически значимых отличий в фармакокинетике между пациентами европеоидной и негроидной расы.
Больные с почечной недостаточностью. У пациентов с легкими или умеренными нарушениями функции почек уровень концентрации розувастатина и N-дисметила в плазме крови существенно не меняется. У пациентов с выраженной почечной недостаточностью (клиренс креатинина <30 мл/мин) концентрация розувастатина в плазме крови в 3 раза, а концентрация N-дисметила — в 9 раз выше, чем у здоровых добровольцев. Концентрация розувастатина в плазме крови пациентов, находящихся на гемодиализе, была приблизительно на 50% выше, чем у здоровых добровольцев.
Больные с печеночной недостаточностью. При разных степенях печеночной недостаточности не выявлено увеличения Т½ розувастатина у пациентов, имеющих балл 7 и ниже по шкале Чайлда — Пью. Однако у 2 пациентов (баллы 8 и 9 по шкале Чайлда — Пью) отмечали увеличение Т½ не менее чем в 2 раза. Опыт применения розувастатина у пациентов с баллом 9 и выше по шкале Чайлда — Пью отсутствует.
взрослые
Лечение гиперхолестеринемии: первичная гиперхолестеринемия (тип IIа, включая семейную гетерозиготную гиперхолестеринемию) или смешанная гиперхолестеринемия (тип IIb) как дополнение к диете, когда диета и другие немедикаментозные методы лечения (например физические упражнения, уменьшение массы тела) недостаточны; семейная гомозиготная гиперхолестеринемия как дополнение к диете и другой липидоснижающей терапии (например ЛПНП-аферез) или в случаях, когда такая терапия не подходит пациенту.
Профилактика сердечно-сосудистых нарушений. Розувастатин показан для снижения риска возникновения серьезных сердечно-сосудистых нарушений у взрослых пациентов с повышенным риском развития атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний, о чем свидетельствует наличие таких факторов риска, как возраст, АГ, низкий уровень ХС ЛПВП, повышенный уровень СРБ, курение или наличие в семейном анамнезе раннего развития ИБС.
Лечение атеросклероза. С целью замедления или отсрочки прогрессирования заболевания у пациентов, которым показана липидоснижающая терапия.
Дети и подростки (в возрасте 10–17 лет: мальчики — стадия II по шкале Тенера и выше, девушки — по меньшей мере через 1 год после первой менструации).
Лечение первичной гиперхолестеринемии (тип IIa) или смешанной дислипидемии (тип IIb) вследствие гетерозиготной семейной гиперхолестеринемии как дополнение к диете, когда эффективность диеты или других немедикаментозных методов (например физические упражнения, уменьшение массы тела) недостаточны.
перед началом лечения пациенту следует назначить стандартную гиполипидемическую диету, которую необходимо соблюдать во время лечения.
Лечение гиперхолестеринемии. Рекомендованная начальная доза должна составлять 5 или 10 мг 1 раз в сутки. Для выбора начальной дозы руководствуются индивидуальным уровнем ХС и учитывают риск развития осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы в будущем, а также риск развития побочных явлений. При необходимости дозу можно последовательно повышать не ранее чем через 4 нед. В связи с повышенным риском развития побочных явлений при приеме 40 мг розувастатина по сравнению с более низкими дозами повышение дозы до 40 мг допустимо через 4 нед лечения только у пациентов с тяжелой гиперхолестеринемией и высоким риском развития осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы (особенно у пациентов с семейной гиперхолестеринемией). Повышение дозы целесообразно в том случае, если не был достигнут желаемый результат при применении дозы 20 мг, и при условии, что пациенты будут находиться под тщательным наблюдением специалиста. Особый контроль рекомендован в начале приема 40 мг розувастатина.
Профилактика сердечно-сосудистых нарушений. В исследовании снижения риска осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы суточная доза розувастатина составляла 20 мг. Пациентам с гиперхолестеринемией необходимо проводить стандартное определение уровня липидов и соблюдать рекомендации по дозированию для лечения гиперхолестеринемии.
Применение у пациентов пожилого возраста. Рекомендуемая начальная доза для пациентов в возрасте старше 70 лет составляет 5 мг. Другой коррекции дозы в зависимости от возраста не требуется.
Применение у детей. Обычная доза розувастатина для детей и подростков с гетерозиготной семейной гиперхолестеринемией составляет 5–20 мг 1 раз в сутки перорально. Для достижения терапевтического эффекта дозу необходимо надлежащим образом титровать. Безопасность и эффективность доз, превышающих 20 мг, в этой популяции не изучали.
Дозирование у пациентов с нарушением функции почек. Пациентам с легким и умеренным нарушением функции почек коррекции дозы не требуется. Рекомендованная начальная доза у пациентов с нарушением функции почек умеренной тяжести (клиренс креатинина <60 мл/мин) составляет 5 мг. Доза 40 мг противопоказана пациентам с нарушением функции почек умеренной тяжести. Пациентам с тяжелым нарушением функции почек применение розувастатина противопоказано в любых дозах.
Дозирование у пациентов с нарушением функции печени. Не отмечено повышения системной экспозиции розувастатина у пациентов с 7 баллами по шкале Чайлда — Пью. Однако усиление системной экспозиции было отмечено у пациентов, состояние которых оценивали в 8 и 9 баллов по шкале Чайлда — Пью. Таким пациентам следует проводить оценку функции почек. Опыт применения розувастатина у пациентов с показателем 9 баллов по шкале Чайлда — Пью отсутствует. Розувастатин противопоказан пациентам с заболеваниями печени в активной стадии. У пациентов с тяжелым нарушением функции печени отмечали повышение экспозиции розувастатина, поэтому у них применять розувастатин в дозе выше 10 мг следует с осторожностью.
Раса. У пациентов монголоидной расы отмечали повышенную системную экспозицию розувастатина. Рекомендованная начальная доза для пациентов монголоидной расы составляет 5 мг. Применение в дозе 40 мг у таких пациентов противопоказано. Максимальная суточная доза составляет 20 мг.
Пациенты со склонностью к развитию миопатии. У пациентов, склонных к развитию миопатии, начальная доза составляет 5 мг, максимальная суточная доза — 20 мг, доза 40 мг/сут противопоказана некоторым из таких пациентов.
Генетический полиморфизм. Генотипы SLCO1B1 (OATP1B1) c.521CC и ABCG2 (BCRP) c.421AA по сравнению с генотипами SLCO1B1 c.521TT и ABCG2 c.421CC ассоциированы с повышением AUC розувастатина. Для пациентов с генотипами c.521CC или c.421AA максимальная рекомендуемая суточная доза розувастатина составляет 20 мг.
Розувастатин является субстратом для различных транспортных белков (например OATP1B1 и BCRP). Риск миопатии (включая рабдомиолиз) повышается при одновременном приеме розувастатина вместе с определенными лекарственными средствами, способными повышать концентрации розувастатина в плазме крови через взаимодействие с этими транспортными белками (например циклоспорин и некоторые ингибиторы протеазы, включая комбинации ритонавира с атаназавиром, лопинавиром и/или типранавиром).
повышенная чувствительность к розувастатину; заболевания печени в активной фазе, в том числе неизвестной этиологии, стойкое повышение уровня трансаминаз и повышение уровня трансаминазы в 3 и более раза по сравнению с верхней границей нормы; выраженное нарушение функции почек (клиренс креатинина <30 мл/мин); миопатия; одновременное применение циклоспорина; период беременности и кормления грудью; розувастатин не назначают женщинам, не использующим адекватных способов контрацепции.
Препарат в дозе 40 мг противопоказан пациентам с повышенным риском развития миопатии/рабдомиолиза. К таким факторам относятся: нарушение функции почек умеренной тяжести (клиренс креатинина <60 мл/мин); гипотиреоз; наличие в индивидуальном или семейном анамнезе наследственных мышечных заболеваний; наличие в анамнезе миотоксичности, вызванной другими ингибиторами ГМГ-КоА-редуктазы или фибратами; злоупотребление алкоголем; ситуации, которые могут привести к повышению уровня розувастатина в плазме крови; принадлежность пациентов к монголоидной расе; одновременное применение фибратов.
частоту возникновения побочных явлений оценивали по шкале: часто (>1/100, <1/10), нечасто (>1/1000, <1/100), редко (>1/10 000, <1/1000), очень редко (<1/10 000); частота неизвестна (невозможно установить по имеющимся данным).
Со стороны иммунной системы: редко — реакции гиперчувствительности, включая ангионевротический отек.
Со стороны нервной системы: часто — головная боль, головокружение; очень редко — полинейропатия, потеря памяти.
Со стороны респираторной системы, органов грудной клетки и средостения: частота неизвестна — кашель, диспноэ.
Со стороны пищеварительной системы: часто — запор, тошнота, боль в животе; редко — панкреатит; частота неизвестна — диарея.
Со стороны гепатобилиарной системы: редко — повышение уровня трансаминаз; очень редко — желтуха, гепатит.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: нечасто — зуд, высыпания, крапивница; частота неизвестна — синдром Стивенса — Джонсона.
Со стороны костно-мышечной системы: часто — миалгия; редко — миопатия (в том числе миозит) и рабдомиолиз; очень редко — артралгия.
Со стороны почек: очень редко — гематурия.
Общее состояние и нарушения, связанные со способом применения розувастатина: часто — астения; частота неизвестна — отек.
Как и при применении других ингибиторов ГМГ-КоА-редуктазы, частота возникновения побочных явлений зависит от применяемой дозы.
влияние на почки. У пациентов, которые применяли розувастатин в высоких дозах, особенно 40 мг, отмечали случаи протеинурии (определенной по тест-полоске), преимущественно канальцевого происхождения, и в большинстве случаев временной или непродолжительной. Протеинурия не свидетельствовала об остром или прогрессирующем заболевании почек. Нежелательные явления со стороны почек отмечали чаще при применении в дозе 40 мг. У пациентов, которые принимают розувастатин в дозе 40 мг, функцию почек следует проверять регулярно.
Влияние на скелетные мышцы. Поражение скелетных мышц, например миалгия, миопатия, и редко рабдомиолиз выявляли у пациентов при применении розувастатина во всех дозах, а особенно при дозах >20 мг. При применении эзетимиба в комбинации с ингибиторами ГМГ-КоА-редуктазы очень редко сообщалось о случаях развития рабдомиолиза. Нельзя исключать возможности фармакодинамического взаимодействия, а потому такую комбинацию следует применять с осторожностью. Как и в случае применения других ингибиторов ГМГ-КоА-редуктазы, рабдомиолиз, связанный с применением розувастатина, возникал чаще при применении дозы 40 мг.
Определение уровня КФК. Уровни КФК не следует измерять после значительных физических нагрузок или при наличии возможных альтернативных причин повышения КФК, которые могут мешать интерпретации результатов. Если начальные уровни КФК значительно повышены (>5 верхней границы нормы), на протяжении 5–7 дней необходимо сделать дополнительный подтверждающий анализ. Если результат повторного анализа подтверждает исходный уровень >5 верхней границы нормы, начинать лечение не следует.
Перед началом лечения. Розувастатин, как и другие ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы, следует назначать с осторожностью пациентам со склонностью к развитию миопатии/рабдомиолиза. Факторами риска могут быть: нарушение функции почек; гипотиреоз; наличие наследственных заболеваний мышц в индивидуальном или семейном анамнезе; миотоксичность, вызванная приемом других ингибиторов ГМГ-КоА-редуктазы или фибратов в анамнезе; злоупотребление алкоголем; возраст >70 лет; состояния, которые могут привести к повышению концентрации розувастатина в плазме крови; одновременное применение фибратов.
В таких случаях необходимо учитывать соотношение риска и пользы от лечения; а пациенты подлежат тщательному врачебному контролю. Если уровень КФК значительно повышен (в 5 раз и более) еще до начала терапии, назначать розувастатин не следует.
Во время лечения следует проинформировать пациента о необходимости немедленного сообщения врачу о случаях необъяснимой мышечной боли, мышечной слабости или судорог, особенно если они сочетаются с недомоганием или повышением температуры тела. У таких пациентов необходимо определить уровень КФК. Лечение следует прекратить, если уровень КФК значительно повышен (в 5 раз и больше) или если мышечные симптомы резко выражены и вызывают ежедневный дискомфорт (при уровне КФК, не достигшем 5-кратного повышения). Если симптомы исчезают и уровень КФК возвращается к физиологическому, следует рассматривать возможность повторного назначения розувастатина или других ингибиторов ГМГ-КоА-редуктазы в низких дозах. Такой пациент нуждается в тщательном наблюдении. Регулярный контроль КФК при отсутствии симптомов нецелесообразен. Во время проведения клинических исследований не было признаков усиления влияния на скелетные мышцы при приеме розувастатина и сопутствующей терапии. Однако сообщалось об увеличении количества случаев миозита и миопатии у пациентов, которые применяли другие ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы одновременно с производными фиброевой кислоты, включая гемфиброзил, циклоспорин, никотиновую кислоту, азольные противогрибковые препараты, ингибиторы протеаз и макролидные антибиотики. Гемфиброзил повышает риск возникновения миопатии при одновременном назначении с некоторыми ингибиторами ГМГ-КоА-редуктазы. Поэтому не рекомендуется одновременно назначать розувастатин и гемфиброзил. Следует тщательно оценить соотношение риска и возможной пользы при одновременном назначении розувастатина и фибратов или ниацина.
Одновременное применение розувастатина в дозе 40 мг с фибратами противопоказано.
Розувастатин не следует назначать пациентам с острыми тяжелыми состояниями, такими как сепсис, гипотензия, обширные хирургические вмешательства, травма, тяжелые метаболические, эндокринные или электролитные нарушения или неконтролируемая эпилепсия, которые могут стать факторами риска развития миопатии/рабдомиолиза.
Влияние на печень. Как и другие ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы, розувастатин следует с осторожностью применять у пациентов, которые злоупотребляют алкоголем и/или с заболеванием печени в анамнезе. Функцию печени рекомендовано проконтролировать перед началом применения розувастатина и через 3 мес лечения. Если уровень трансаминаз в плазме крови более чем в 3 раза превышает верхнюю границу нормы, применение розувастатина следует прекратить. О серьезных нарушениях функции печени (преимущественно повышение уровня печеночных трансаминаз) сообщали чаще при применении в дозе 40 мг.
У пациентов со вторичной гиперхолестеринемией, вызванной гипотиреозом или нефротическим синдромом, сначала необходимо провести лечение основного заболевания, а затем начинать применение розувастатина.
Раса. Отмечается повышение системной экспозиции у пациентов монголоидной расы по сравнению с европеоидной.
Ингибиторы протеазы. Одновременное применение розувастатина с ингибиторами протеазы не рекомендовано.
Интерстициальное заболевание легких. Отдельные случаи интерстициального заболевания легких были зарегистрированы при применении некоторых статинов, особенно в случае продолжительной терапии. Проявляется диспноэ, непродуктивным кашлем и ухудшением общего состояния (утомляемость, уменьшение массы тела и лихорадка). При подозрении на развитие у пациента интерстициального заболевания легких, применение статинов следует прекратить.
Сахарный диабет. Как и в случае других ингибиторов ГМГ-КоА-редуктазы, при применении розувастатина отмечали повышение HbA1c и уровня глюкозы в плазме крови. Сообщалось о повышении частоты заболеваемости сахарным диабетом при применении розувастатина у пациентов с факторами риска развития диабета.
Период беременности и кормления грудью. Розувастатин противопоказан в период беременности и кормления грудью. Женщины репродуктивного возраста во время приема розувастатина должны применять соответствующие средства контрацепции.
Поскольку ХС и другие продукты биосинтеза ХС очень важны для развития плода, потенциальный риск ингибирования ГМГ-КоА-редуктазы превышает возможную пользу от применения розувастатина в период беременности. Если беременность наступает в период применения розувастатина, лечение следует немедленно прекратить.
Дети. Не рекомендовано применение розувастатина у детей в возрасте до 10 лет.
Влияние розувастатина на линейный рост, массу тела, индекс массы тела (ИМТ) и развитие вторичных половых признаков по шкале Таннера в возрасте 10–17 лет оценивалось лишь в течение 1 года. После 52 нед применения розувастатина какого-либо влияния на рост, массу тела, ИМТ или половое развитие не выявлено.
при необходимости применения розувастатина вместе с другими лекарственными средствами, повышающими экспозицию розувастатина, дозы последнего следует корригировать. Следует начинать с дозы 5 мг 1 раз в сутки, если ожидается увеличение AUC примерно в 2 раза или больше. Максимальная суточная доза розувастатина должна быть корригирована таким образом, чтобы ожидаемая экспозиция розувастатина не превышала концентрацию, которая отмечается тогда, когда прием суточной дозы 40 мг розувастатина происходит при отсутствии взаимодействия с лекарственными средствами. Например, доза 5 мг розувастатина при одновременном применении с циклоспорином (увеличение экспозиции в 7,1 раза), доза 10 мг розувастатина при одновременном применении с комбинацией ритонавир/атаназавир (увеличение в 3,1 раза) и доза 20 мг розувастатина при одновременном применении с гемфиброзилом (увеличение в 1,9 раза).
Фенофибраты, производные фиброевой кислоты: хотя не выявлено никакого фармакокинетического взаимодействия между розувастатином и фенофибратом, может происходить фармакодинамическое взаимодействие. Гемфиброзил, фенофибрат и другие фиброевые кислоты, включая никотиновую кислоту, могут повышать риск миопатии при одновременном введении с ингибиторами ГМГ-КоА редуктазы.
Циклоспорин: одновременное применение розувастатина и циклоспорина не влияет на плезменные концентрации циклоспорина.
Антагонисты витамина К: как и в случае применения других ингибиторов ГМГ-КоА редуктазы, начало лечения розувастатином или постепенное повышение его дозы у пациентов, одновременно принимающих антагонисты витамина К (например варфарин или другие непрямые антикоагулянты), могут привести к повышению международного нормализованного отношения (МНО). После отмены розувастатина или снижения дозы МНО может снизиться. В таких случаях желательно соответствующим образом контролировать МНО. У пациентов, которые применяют антагонисты витамина К, рекомендуется контролировать МНО как в начале лечения розувастатином, так и после прекращения или при последующем изменении его дозирования.
Гемфиброзил и другие гиполипидемические средства. Одновременное применение розувастатина и гемфиброзила приводит к повышению Сmax розувастатина в плазме крови и увеличению АUC розувастатина вдвое. Фармакокинетического взаимодействия с фибратами не ожидается, но есть вероятность фармакодинамического взаимодействия. Гемфиброзил, фенофибраты и другие фибраты и никотиновая кислота в липидоснижающих дозах (дозы выше или эквивалентны 1 г/сут) повышали риск возникновения миопатии при одновременном применении с ингибиторами ГМГ-КоА-редуктазы, вероятно, в связи с тем, что последние могут вызывать развитие миопатии при их применении в качестве монотерапии. Розувастатин в дозе 40 мг противопоказан при одновременном применении фибратов. Таким пациентам рекомендуется начинать терапию с дозы 5 мг/сут.
Эзетимиб. Одновременное применение розувастатина и эзетимиба не влияло на значение AUC или Cmax любого из препаратов. Однако фармакодинамического взаимодействия между розувастатином и эзетимибом, которое может привести к побочным эффектам, исключить нельзя.
Антациды: одновременное применение розувастатина и антацидов, содержащих алюминия или магния гидроксид, приводит к снижению концентрации розувастатина в плазме крови на 50%. Этот эффект менее выражен, если антациды принимать через 2 ч после приема розувастатина. Клиническое значение этого взаимодействия не изучали.
Эритромицин: одновременное назначение розувастатина и эритромицина приводит к уменьшению АUC розувастатина на 20% и Сmax розувастатина — на 30%. Такое взаимодействие может возникнуть в связи с усилением моторики кишечника в результате приема эритромицина.
Пероральные контрацептивы/гормонозаместительная терапия
Одновременное применение розувастатина и пероральных контрацептивов увеличивает АUC этинилэстрадиола и АUC норгестрела на 26 и 34% соответственно. Такое повышение концентрации в плазме крови следует учитывать при назначении контрацептивов. Фармакокинетические данные об одновременном применении розувастатина и гормонозаместительных средств отсутствуют, поэтому такое взаимодействие нельзя исключить. Однако подобную комбинацию широко применяли и пациенты переносили ее хорошо.
Другие лекарственные средства: клинически значимого взаимодействия с дигоксином не ожидается.
Розувастатин параллельно применяли с антигипертензивными, антидиабетическими средствами и гормонозаместительной терапией. Клинически значимых нежелательных взаимодействий не выявлено.
Ферменты цитохрома Р450: розувастатин не является ни ингибитором, ни индуктором ферментов цитохрома Р450. Кроме того, розувастатин является слабым субстратом для этих ферментов. Не определяли клинически значимого взаимодействия между розувастатином и флуконазолом (ингибитором СYР 2А9 и СYР 3А4) или кетоконазолом (ингибитором СYР 2А6 и СYР 3А4). Одновременный прием розувастатина и итраконазола (ингибитора СYР 3А4) увеличивает АUС розувастатина на 28% (не имеет клинического значения). Таким образом, взаимодействия, связанного с метаболизмом цитохрома Р450, не ожидается.
Лопинавир/ритонавир: одновременное назначение розувастатина с комбинированным препаратом, состоящим из двух ингибиторов протеаз (400 мг лопинавира/100 мг ритонавира), ассоциировалось с увеличением AUC для розувастатина приблизительно в 2 раза и Сmax — приблизительно в 5 раз. Взаимодействия с другими ингибиторами протеаз не изучали.
специфического лечения нет, лечение симптоматическое, рекомендуется поддерживающая терапия, необходим контроль функции печени и уровня КФК. Эффективность гемодиализа маловероятна.