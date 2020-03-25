Киев
Производители на букву “S”

SUN101 препарат

101 препарат
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Кетанов
Кетанов
Таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №100
S.C. Terapia S.A.
от 1042,74 грн
в 984 аптеках
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Кетанов
Кетанов
Раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №10
S.C. Terapia S.A.
от 371,93 грн
в 966 аптеках
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Фарингосепт
Фарингосепт
Леденцы прессованные 10 мг блистер №20
SUN
от 184,00 грн
в 893 аптеках
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Фарингосепт со вкусом лимона
Фарингосепт со вкусом лимона
Леденцы прессованные 10 мг блистер №20
SUN
от 157,91 грн
в 839 аптеках
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Цифран СТ
Цифран СТ
Таблетки, покрытые оболочкой блистер №10
SUN
от 205,45 грн
в 706 аптеках
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Кетанов
Кетанов
Таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №10
S.C. Terapia S.A.
от 128,66 грн
в 654 аптеках
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Клофранил
Клофранил
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг стрип №50
SUN
от 545,13 грн
в 511 аптеке
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Брустан
Брустан
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
SUN
от 112,52 грн
в 454 аптеках
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Ранселекс
Ранселекс
Капсулы 200 мг №10
SUN
от 139,36 грн
в 388 аптеках
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Месакол
Месакол
Таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг стрип №50
SUN
от 588,50 грн
в 369 аптеках
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ФОРТИФИКАТ ФОРТЕ
ФОРТИФИКАТ ФОРТЕ
Капсулы 750 мг №30
SUN
от 211,18 грн
в 343 аптеках
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Лергесан
Лергесан
Таблетки 1,5 мг блистер №1
SUN
от 232,00 грн
в 324 аптеках
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Розватор
Розватор
Таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №28
SUN
от 195,30 грн
в 323 аптеках
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Лергесан
Лергесан
Таблетки 0,75 мг блистер №2
SUN
от 209,81 грн
в 320 аптеках
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ДАРИВИТ САН ФОРТЕ
ДАРИВИТ САН ФОРТЕ
Капсулы №10
Ранбакси Фармасьютикалс Украина
от 137,90 грн
в 320 аптеках
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Розватор
Розватор
Таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
SUN
от 117,29 грн
в 308 аптеках
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Максгалин 75
Максгалин 75
Капсулы 75 мг стрип №60
SUN
от 668,03 грн
в 303 аптеках
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Пемозар
Пемозар
Таблетки гастрорезистентные 40 мг блистер №14
SUN
от 217,08 грн
в 294 аптеках
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Пантасан
Пантасан
Порошок лиофилизированный д/приготовления раствора д/инъекц. 40 мг флакон №1
SUN
от 159,00 грн
в 294 аптеках
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Зептол
Зептол
Таблетки 200 мг стрип №100
SUN
от 249,60 грн
в 290 аптеках
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