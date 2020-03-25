Киев
Производители на букву “S”
SUN
101 препарат
101 препарат
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Полное название
ООО « Ранбакси Фармасьютикалс Украина»
Адрес
02121, Киев, ул. Харьковское шоссе, 175
Телефон
+380443717721
Факс
+380443717725
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По популярности
Кетанов
Таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №100
S.C. Terapia S.A.
от
1042,74
грн
в 984 аптеках
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Кетанов
Раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл №10
S.C. Terapia S.A.
от
371,93
грн
в 966 аптеках
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Фарингосепт
Леденцы прессованные 10 мг блистер №20
SUN
от
184,00
грн
в 893 аптеках
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Фарингосепт со вкусом лимона
Леденцы прессованные 10 мг блистер №20
SUN
от
157,91
грн
в 839 аптеках
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Цифран СТ
Таблетки, покрытые оболочкой блистер №10
SUN
от
205,45
грн
в 706 аптеках
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Кетанов
Таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №10
S.C. Terapia S.A.
от
128,66
грн
в 654 аптеках
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Клофранил
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг стрип №50
SUN
от
545,13
грн
в 511 аптеке
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Брустан
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
SUN
от
112,52
грн
в 454 аптеках
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Ранселекс
Капсулы 200 мг №10
SUN
от
139,36
грн
в 388 аптеках
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Месакол
Таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг стрип №50
SUN
от
588,50
грн
в 369 аптеках
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ФОРТИФИКАТ ФОРТЕ
Капсулы 750 мг №30
SUN
от
211,18
грн
в 343 аптеках
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Лергесан
Таблетки 1,5 мг блистер №1
SUN
от
232,00
грн
в 324 аптеках
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Розватор
Таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №28
SUN
от
195,30
грн
в 323 аптеках
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Лергесан
Таблетки 0,75 мг блистер №2
SUN
от
209,81
грн
в 320 аптеках
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ДАРИВИТ САН ФОРТЕ
Капсулы №10
Ранбакси Фармасьютикалс Украина
от
137,90
грн
в 320 аптеках
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Розватор
Таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
SUN
от
117,29
грн
в 308 аптеках
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Максгалин 75
Капсулы 75 мг стрип №60
SUN
от
668,03
грн
в 303 аптеках
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Пемозар
Таблетки гастрорезистентные 40 мг блистер №14
SUN
от
217,08
грн
в 294 аптеках
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Пантасан
Порошок лиофилизированный д/приготовления раствора д/инъекц. 40 мг флакон №1
SUN
от
159,00
грн
в 294 аптеках
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Зептол
Таблетки 200 мг стрип №100
SUN
от
249,60
грн
в 290 аптеках
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