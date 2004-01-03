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Список производителейAAstraZeneca

Производитель: AstraZeneca

ООО «АстраЗенека Украина»
01033, Киев, ул. Семьи Праховых 54, 5-й этаж
+380443915282
+380443915282
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Найдено: 18 препаратов
Аримидекс таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1 мг, № 28; AstraZeneca
Аримидекс Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1 мг, № 28 AstraZeneca
В 156 аптеках
от 1263,70 грн
Цены в аптеках
Беталок раствор для инъекций, 1 мг/мл, ампула, 5 мл, № 5; AstraZeneca
Беталок Раствор для инъекций, 1 мг/мл, ампула, 5 мл, № 5 AstraZeneca
В 149 аптеках
от 507,81 грн
Цены в аптеках
Беталок ЗОК таблетки, покрытые пленочной оболочкой, с замедленным высв., 25 мг, блистер, № 14; AstraZeneca
Беталок ЗОК Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, с замедленным высв., 25 мг, блистер, № 14 AstraZeneca
В 856 аптеках
от 113,57 грн
Цены в аптеках
Беталок ЗОК таблетки, покрытые пленочной оболочкой, с замедленным высв., 50 мг, флакон, № 30; AstraZeneca
Беталок ЗОК Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, с замедленным высв., 50 мг, флакон, № 30 AstraZeneca
В 793 аптеках
от 218,84 грн
Цены в аптеках
Беталок ЗОК таблетки, покрытые пленочной оболочкой, с замедленным высв., 100 мг, флакон, № 30; AstraZeneca
Беталок ЗОК Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, с замедленным высв., 100 мг, флакон, № 30 AstraZeneca
В 468 аптеках
от 300,09 грн
Цены в аптеках
Брилинта таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 60 мг, блистер, № 56; AstraZeneca
Брилинта Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 60 мг, блистер, № 56 AstraZeneca
В 207 аптеках
от 2002,00 грн
Цены в аптеках
Брилинта таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 90 мг, блистер, № 56; AstraZeneca
Брилинта Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 90 мг, блистер, № 56 AstraZeneca
В 754 аптеках
от 1974,00 грн
Цены в аптеках
Будесонид Астразенека суспензия для распыления, 0,5 мг/мл, контейнер, 2 мл, № 20; AstraZeneca
Будесонид Астразенека Суспензия для распыления, 0,5 мг/мл, контейнер, 2 мл, № 20 AstraZeneca
В 536 аптеках
от 411,73 грн
Цены в аптеках
Будесонид Астразенека суспензия для распыления, 0,25 мг/мл, контейнер, 2 мл, № 20; AstraZeneca
Будесонид Астразенека Суспензия для распыления, 0,25 мг/мл, контейнер, 2 мл, № 20 AstraZeneca
В 154 аптеках
от 236,95 грн
Цены в аптеках
Золадекс капсулы для подкожного введения пролонгированного действия, 3,6 мг, шприц-аппликатор, № 1; AstraZeneca
Золадекс Капсулы для подкожного введения пролонгированного действия, 3,6 мг, шприц-аппликатор, № 1 AstraZeneca
В 388 аптеках
от 2375,00 грн
Цены в аптеках
Золадекс капсулы для подкожного введения пролонгированного действия, 10,8 мг, шприц-аппликатор, № 1; AstraZeneca
Золадекс Капсулы для подкожного введения пролонгированного действия, 10,8 мг, шприц-аппликатор, № 1 AstraZeneca
В 214 аптеках
от 6239,60 грн
Цены в аптеках
Калквенс капсулы твердые, 100 мг, блистер, № 60; AstraZeneca
Калквенс Капсулы твердые, 100 мг, блистер, № 60 AstraZeneca
В 1 аптеке других городов
от 181076,04 грн
Цены в других городах
Касодекс таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, № 28; AstraZeneca
Касодекс Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, № 28 AstraZeneca
В 257 аптеках
от 1265,03 грн
Цены в аптеках
Касодекс таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг, № 28; AstraZeneca
Касодекс Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг, № 28 AstraZeneca
В 111 аптеке
от 2726,96 грн
Цены в аптеках
Комбоглиза XR таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг + 1000 мг, блистер, № 28; AstraZeneca
Комбоглиза XR Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг + 1000 мг, блистер, № 28 AstraZeneca
В 260 аптеках
от 1152,00 грн
Цены в аптеках
Крестор таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, № 28; AstraZeneca
Крестор Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, № 28 AstraZeneca
В 874 аптеках
от 256,00 грн
Цены в аптеках
Крестор таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 28; AstraZeneca
Крестор Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 28 AstraZeneca
В 1023 аптеках
от 496,00 грн
Цены в аптеках
Крестор таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, блистер, № 28; AstraZeneca
Крестор Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, блистер, № 28 AstraZeneca
В 966 аптеках
от 720,00 грн
Цены в аптеках
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Стандартизація фармацевтичної продукції
01033, Киев, ул. Семьи Праховых 54, 5-й этаж
+380443915282
+380443915282
Найдено: 18 препаратов
Аримидекс таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1 мг, № 28; AstraZeneca
Аримидекс Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1 мг, № 28 AstraZeneca
В 156 аптеках
от 1263,70 грн
Цены в аптеках
Беталок раствор для инъекций, 1 мг/мл, ампула, 5 мл, № 5; AstraZeneca
Беталок Раствор для инъекций, 1 мг/мл, ампула, 5 мл, № 5 AstraZeneca
В 149 аптеках
от 507,81 грн
Цены в аптеках
Беталок ЗОК таблетки, покрытые пленочной оболочкой, с замедленным высв., 25 мг, блистер, № 14; AstraZeneca
Беталок ЗОК Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, с замедленным высв., 25 мг, блистер, № 14 AstraZeneca
В 856 аптеках
от 113,57 грн
Цены в аптеках
Беталок ЗОК таблетки, покрытые пленочной оболочкой, с замедленным высв., 50 мг, флакон, № 30; AstraZeneca
Беталок ЗОК Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, с замедленным высв., 50 мг, флакон, № 30 AstraZeneca
В 793 аптеках
от 218,84 грн
Цены в аптеках
Беталок ЗОК таблетки, покрытые пленочной оболочкой, с замедленным высв., 100 мг, флакон, № 30; AstraZeneca
Беталок ЗОК Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, с замедленным высв., 100 мг, флакон, № 30 AstraZeneca
В 468 аптеках
от 300,09 грн
Цены в аптеках
Брилинта таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 60 мг, блистер, № 56; AstraZeneca
Брилинта Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 60 мг, блистер, № 56 AstraZeneca
В 207 аптеках
от 2002,00 грн
Цены в аптеках
Брилинта таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 90 мг, блистер, № 56; AstraZeneca
Брилинта Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 90 мг, блистер, № 56 AstraZeneca
В 754 аптеках
от 1974,00 грн
Цены в аптеках
Будесонид Астразенека суспензия для распыления, 0,5 мг/мл, контейнер, 2 мл, № 20; AstraZeneca
Будесонид Астразенека Суспензия для распыления, 0,5 мг/мл, контейнер, 2 мл, № 20 AstraZeneca
В 536 аптеках
от 411,73 грн
Цены в аптеках
Будесонид Астразенека суспензия для распыления, 0,25 мг/мл, контейнер, 2 мл, № 20; AstraZeneca
Будесонид Астразенека Суспензия для распыления, 0,25 мг/мл, контейнер, 2 мл, № 20 AstraZeneca
В 154 аптеках
от 236,95 грн
Цены в аптеках
Золадекс капсулы для подкожного введения пролонгированного действия, 3,6 мг, шприц-аппликатор, № 1; AstraZeneca
Золадекс Капсулы для подкожного введения пролонгированного действия, 3,6 мг, шприц-аппликатор, № 1 AstraZeneca
В 388 аптеках
от 2375,00 грн
Цены в аптеках
Золадекс капсулы для подкожного введения пролонгированного действия, 10,8 мг, шприц-аппликатор, № 1; AstraZeneca
Золадекс Капсулы для подкожного введения пролонгированного действия, 10,8 мг, шприц-аппликатор, № 1 AstraZeneca
В 214 аптеках
от 6239,60 грн
Цены в аптеках
Калквенс капсулы твердые, 100 мг, блистер, № 60; AstraZeneca
Калквенс Капсулы твердые, 100 мг, блистер, № 60 AstraZeneca
В 1 аптеке других городов
от 181076,04 грн
Цены в других городах
Касодекс таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, № 28; AstraZeneca
Касодекс Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, № 28 AstraZeneca
В 257 аптеках
от 1265,03 грн
Цены в аптеках
Касодекс таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг, № 28; AstraZeneca
Касодекс Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг, № 28 AstraZeneca
В 111 аптеке
от 2726,96 грн
Цены в аптеках
Комбоглиза XR таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг + 1000 мг, блистер, № 28; AstraZeneca
Комбоглиза XR Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг + 1000 мг, блистер, № 28 AstraZeneca
В 260 аптеках
от 1152,00 грн
Цены в аптеках
Крестор таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, № 28; AstraZeneca
Крестор Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, № 28 AstraZeneca
В 874 аптеках
от 256,00 грн
Цены в аптеках
Крестор таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 28; AstraZeneca
Крестор Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 28 AstraZeneca
В 1023 аптеках
от 496,00 грн
Цены в аптеках
Крестор таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, блистер, № 28; AstraZeneca
Крестор Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, блистер, № 28 AstraZeneca
В 966 аптеках
от 720,00 грн
Цены в аптеках
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Стандартизація фармацевтичної продукції