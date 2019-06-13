Киев
Производители на букву “M”

Medana Pharma S. A.47 препаратов

47 препаратов
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Трихопол®
Трихопол®
Таблетки 250 мг блистер №20
Polpharma
от 161,70 грн
в 917 аптеках
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Аквадетрим® витамин D3
Аквадетрим® витамин D3
Раствор для перорального применения, водный 15000 ме/мл флакон 10 мл №1
Polpharma
от 284,34 грн
в 905 аптеках
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Боботик
Боботик
Капли оральные, эмульсия 66,66 мг/мл флакон с пробкой-капельницей и крышкой 30 мл №1
Polpharma
от 210,88 грн
в 860 аптеках
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Фитолизин
Фитолизин
Паста для приготовления суспензии для перорального примения туба 100 г №1
Polpharma
от 311,10 грн
в 808 аптеках
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Ромазик
Ромазик
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг №30
Polpharma
от 252,80 грн
в 715 аптеках
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Индапен
Индапен
Таблетки, покрытые оболочкой 2,5 мг блистер №30
Polpharma
от 154,63 грн
в 696 аптеках
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Ромазик
Ромазик
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг №30
Polpharma
от 215,64 грн
в 689 аптеках
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Пирантел Польфарма
Пирантел Польфарма
Суспензия оральная 250 мг/5 мл флакон 15 мл №1
Polpharma
от 85,19 грн
в 682 аптеках
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Индапен SR
Индапен SR
Таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением 1,5 мг блистер №30
Polpharma
от 134,27 грн
в 674 аптеках
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Ультрафастин
Ультрафастин
Гель для наружного применения 2,5 % туба 50 г №1
Polpharma
от 189,80 грн
в 666 аптеках
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Ванатекс
Ванатекс
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №28
Polpharma
от 306,69 грн
в 638 аптеках
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Аторвастерол
Аторвастерол
Таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №30
Polpharma
от 276,70 грн
в 612 аптеках
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Бисептол
Бисептол
Суспензия для перорального применения 240 мг/5 мл флакон 80 мл №1
Polpharma
от 167,41 грн
в 590 аптеках
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Галазолин®
Галазолин®
Капли назальные, раствор 0,1 % флакон-капельница 10 мл с контролем вскрытия №1
Polpharma
от 78,24 грн
в 589 аптеках
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Баклофен
Баклофен
Таблетки 10 мг №50
Polpharma
от 278,60 грн
в 549 аптеках
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Баклофен
Баклофен
Таблетки 25 мг №50
Polpharma
от 348,51 грн
в 532 аптеках
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Ультрафастин
Ультрафастин
Гель для наружного применения 2,5 % туба 30 г №1
Polpharma
от 126,21 грн
в 528 аптеках
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Аторвастерол
Аторвастерол
Таблетки, покрытые оболочкой 40 мг блистер №30
Polpharma
от 462,69 грн
в 525 аптеках
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Полаприл
Полаприл
Капсулы твердые 5 мг блистер №28
Polpharma
от 117,95 грн
в 464 аптеках
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Тригрим
Тригрим
Таблетки 10 мг блистер №30
Polpharma
от 191,65 грн
в 451 аптеке
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