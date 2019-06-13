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Medana Pharma S. A.
47 препаратов
47 препаратов
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Трихопол®
Таблетки 250 мг блистер №20
Polpharma
от
161,70
грн
в 917 аптеках
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Аквадетрим® витамин D3
Раствор для перорального применения, водный 15000 ме/мл флакон 10 мл №1
Polpharma
от
284,34
грн
в 905 аптеках
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Боботик
Капли оральные, эмульсия 66,66 мг/мл флакон с пробкой-капельницей и крышкой 30 мл №1
Polpharma
от
210,88
грн
в 860 аптеках
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Фитолизин
Паста для приготовления суспензии для перорального примения туба 100 г №1
Polpharma
от
311,10
грн
в 808 аптеках
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Ромазик
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг №30
Polpharma
от
252,80
грн
в 715 аптеках
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Индапен
Таблетки, покрытые оболочкой 2,5 мг блистер №30
Polpharma
от
154,63
грн
в 696 аптеках
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Ромазик
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг №30
Polpharma
от
215,64
грн
в 689 аптеках
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Пирантел Польфарма
Суспензия оральная 250 мг/5 мл флакон 15 мл №1
Polpharma
от
85,19
грн
в 682 аптеках
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Индапен SR
Таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением 1,5 мг блистер №30
Polpharma
от
134,27
грн
в 674 аптеках
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Ультрафастин
Гель для наружного применения 2,5 % туба 50 г №1
Polpharma
от
189,80
грн
в 666 аптеках
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Ванатекс
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг №28
Polpharma
от
306,69
грн
в 638 аптеках
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Аторвастерол
Таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №30
Polpharma
от
276,70
грн
в 612 аптеках
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Бисептол
Суспензия для перорального применения 240 мг/5 мл флакон 80 мл №1
Polpharma
от
167,41
грн
в 590 аптеках
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Галазолин®
Капли назальные, раствор 0,1 % флакон-капельница 10 мл с контролем вскрытия №1
Polpharma
от
78,24
грн
в 589 аптеках
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Баклофен
Таблетки 10 мг №50
Polpharma
от
278,60
грн
в 549 аптеках
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Баклофен
Таблетки 25 мг №50
Polpharma
от
348,51
грн
в 532 аптеках
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Ультрафастин
Гель для наружного применения 2,5 % туба 30 г №1
Polpharma
от
126,21
грн
в 528 аптеках
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Аторвастерол
Таблетки, покрытые оболочкой 40 мг блистер №30
Polpharma
от
462,69
грн
в 525 аптеках
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Полаприл
Капсулы твердые 5 мг блистер №28
Polpharma
от
117,95
грн
в 464 аптеках
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Тригрим
Таблетки 10 мг блистер №30
Polpharma
от
191,65
грн
в 451 аптеке
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