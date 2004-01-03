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Производитель: Gedeon Richter

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01054, Киев, ул. Тургеневская, 17Б
+380443893950
+380443893950
www.richter.com.ua
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Найдено: 18 препаратов
Papilocare® гель вагинальный, 5 мл, № 7; Procare Health Iberia
Papilocare® Гель вагинальный, 5 мл, № 7 Procare Health Iberia
В 279 аптеках
от 663,46 грн
Цены в аптеках
Ардуан лиофилизат для раствора для инъекций, 4 мг, флакон, с растворителем в ампулах по 2 мл, с раств. в амп. 2 мл, № 25; Gedeon Richter
Ардуан Лиофилизат для раствора для инъекций, 4 мг, флакон, с растворителем в ампулах по 2 мл, с раств. в амп. 2 мл, № 25 Gedeon Richter
В 2 аптеках других городов
от 2519,30 грн
Цены в других городах
Ауробин мазь, туба, 20 г, № 1; Gedeon Richter
Ауробин Мазь, туба, 20 г, № 1 Gedeon Richter
В 1 аптеке
от 249,00 грн
Цены в аптеках
Аэртал крем, 15 мг/г, туба, 60 г, № 1; Gedeon Richter
Аэртал Крем, 15 мг/г, туба, 60 г, № 1 Gedeon Richter
В 514 аптеках
от 212,38 грн
Цены в аптеках
Аэртал порошок для оральной суспензии, 100 мг, пакет, № 20; Gedeon Richter
Аэртал Порошок для оральной суспензии, 100 мг, пакет, № 20 Gedeon Richter
В 744 аптеках
от 261,90 грн
Цены в аптеках
Аэртал таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, № 60; Gedeon Richter
Аэртал Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, № 60 Gedeon Richter
В 942 аптеках
от 558,79 грн
Цены в аптеках
Белара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, блистер, № 21; Gedeon Richter
Белара® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, блистер, № 21 Gedeon Richter
В 698 аптеках
от 434,03 грн
Цены в аптеках
Белара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, блистер, № 63; Gedeon Richter
Белара® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, блистер, № 63 Gedeon Richter
В 454 аптеках
от 1052,88 грн
Цены в аптеках
Бемфола раствор для инъекций, 75 ме, картридж, 0.125 мл, № 1; Gedeon Richter
Бемфола Раствор для инъекций, 75 ме, картридж, 0.125 мл, № 1 Gedeon Richter
В 7 аптеках
от 955,34 грн
Цены в аптеках
Бемфола раствор для инъекций, 150 ме, картридж, 0.25 мл, № 1; Gedeon Richter
Бемфола Раствор для инъекций, 150 ме, картридж, 0.25 мл, № 1 Gedeon Richter
В 9 аптеках
от 1769,50 грн
Цены в аптеках
Бемфола раствор для инъекций, 225 ме, картридж, 0.375 мл, № 1; Gedeon Richter
Бемфола Раствор для инъекций, 225 ме, картридж, 0.375 мл, № 1 Gedeon Richter
В 8 аптеках
от 2755,14 грн
Цены в аптеках
Бемфола раствор для инъекций, 300 ме, картридж, 0.5 мл, № 1; Gedeon Richter
Бемфола Раствор для инъекций, 300 ме, картридж, 0.5 мл, № 1 Gedeon Richter
В 5 аптеках
от 3794,03 грн
Цены в аптеках
Бромокриптин-Рихтер таблетки, 2,5 мг, флакон, № 30; Gedeon Richter
Бромокриптин-Рихтер Таблетки, 2,5 мг, флакон, № 30 Gedeon Richter
В 111 аптеке
от 398,91 грн
Цены в аптеках
Бутадион мазь, 0,05 г/г, туба, 20 г, № 1; Gedeon Richter
Бутадион Мазь, 0,05 г/г, туба, 20 г, № 1 Gedeon Richter
В 243 аптеках
от 66,57 грн
Цены в аптеках
Вендиол таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 0,06 мг + 0,015 мг, блистер, № 28; Gedeon Richter
Вендиол Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 0,06 мг + 0,015 мг, блистер, № 28 Gedeon Richter
В 264 аптеках
от 460,26 грн
Цены в аптеках
Вермокс таблетки, 100 мг, № 6; Gedeon Richter
Вермокс Таблетки, 100 мг, № 6 Gedeon Richter
В 419 аптеках
от 71,04 грн
Цены в аптеках
Верошпирон капсулы, 50 мг, № 30; Gedeon Richter
Верошпирон Капсулы, 50 мг, № 30 Gedeon Richter
В 1154 аптеках
от 203,96 грн
Цены в аптеках
Верошпирон капсулы, 100 мг, № 30; Gedeon Richter
Верошпирон Капсулы, 100 мг, № 30 Gedeon Richter
В 1079 аптеках
от 216,40 грн
Цены в аптеках
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Стандартизація фармацевтичної продукції
01054, Киев, ул. Тургеневская, 17Б
+380443893950
+380443893950
www.richter.com.ua
Найдено: 18 препаратов
Papilocare® гель вагинальный, 5 мл, № 7; Procare Health Iberia
Papilocare® Гель вагинальный, 5 мл, № 7 Procare Health Iberia
В 279 аптеках
от 663,46 грн
Цены в аптеках
Ардуан лиофилизат для раствора для инъекций, 4 мг, флакон, с растворителем в ампулах по 2 мл, с раств. в амп. 2 мл, № 25; Gedeon Richter
Ардуан Лиофилизат для раствора для инъекций, 4 мг, флакон, с растворителем в ампулах по 2 мл, с раств. в амп. 2 мл, № 25 Gedeon Richter
В 2 аптеках других городов
от 2519,30 грн
Цены в других городах
Ауробин мазь, туба, 20 г, № 1; Gedeon Richter
Ауробин Мазь, туба, 20 г, № 1 Gedeon Richter
В 1 аптеке
от 249,00 грн
Цены в аптеках
Аэртал крем, 15 мг/г, туба, 60 г, № 1; Gedeon Richter
Аэртал Крем, 15 мг/г, туба, 60 г, № 1 Gedeon Richter
В 514 аптеках
от 212,38 грн
Цены в аптеках
Аэртал порошок для оральной суспензии, 100 мг, пакет, № 20; Gedeon Richter
Аэртал Порошок для оральной суспензии, 100 мг, пакет, № 20 Gedeon Richter
В 744 аптеках
от 261,90 грн
Цены в аптеках
Аэртал таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, № 60; Gedeon Richter
Аэртал Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, № 60 Gedeon Richter
В 942 аптеках
от 558,79 грн
Цены в аптеках
Белара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, блистер, № 21; Gedeon Richter
Белара® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, блистер, № 21 Gedeon Richter
В 698 аптеках
от 434,03 грн
Цены в аптеках
Белара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, блистер, № 63; Gedeon Richter
Белара® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, блистер, № 63 Gedeon Richter
В 454 аптеках
от 1052,88 грн
Цены в аптеках
Бемфола раствор для инъекций, 75 ме, картридж, 0.125 мл, № 1; Gedeon Richter
Бемфола Раствор для инъекций, 75 ме, картридж, 0.125 мл, № 1 Gedeon Richter
В 7 аптеках
от 955,34 грн
Цены в аптеках
Бемфола раствор для инъекций, 150 ме, картридж, 0.25 мл, № 1; Gedeon Richter
Бемфола Раствор для инъекций, 150 ме, картридж, 0.25 мл, № 1 Gedeon Richter
В 9 аптеках
от 1769,50 грн
Цены в аптеках
Бемфола раствор для инъекций, 225 ме, картридж, 0.375 мл, № 1; Gedeon Richter
Бемфола Раствор для инъекций, 225 ме, картридж, 0.375 мл, № 1 Gedeon Richter
В 8 аптеках
от 2755,14 грн
Цены в аптеках
Бемфола раствор для инъекций, 300 ме, картридж, 0.5 мл, № 1; Gedeon Richter
Бемфола Раствор для инъекций, 300 ме, картридж, 0.5 мл, № 1 Gedeon Richter
В 5 аптеках
от 3794,03 грн
Цены в аптеках
Бромокриптин-Рихтер таблетки, 2,5 мг, флакон, № 30; Gedeon Richter
Бромокриптин-Рихтер Таблетки, 2,5 мг, флакон, № 30 Gedeon Richter
В 111 аптеке
от 398,91 грн
Цены в аптеках
Бутадион мазь, 0,05 г/г, туба, 20 г, № 1; Gedeon Richter
Бутадион Мазь, 0,05 г/г, туба, 20 г, № 1 Gedeon Richter
В 243 аптеках
от 66,57 грн
Цены в аптеках
Вендиол таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 0,06 мг + 0,015 мг, блистер, № 28; Gedeon Richter
Вендиол Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 0,06 мг + 0,015 мг, блистер, № 28 Gedeon Richter
В 264 аптеках
от 460,26 грн
Цены в аптеках
Вермокс таблетки, 100 мг, № 6; Gedeon Richter
Вермокс Таблетки, 100 мг, № 6 Gedeon Richter
В 419 аптеках
от 71,04 грн
Цены в аптеках
Верошпирон капсулы, 50 мг, № 30; Gedeon Richter
Верошпирон Капсулы, 50 мг, № 30 Gedeon Richter
В 1154 аптеках
от 203,96 грн
Цены в аптеках
Верошпирон капсулы, 100 мг, № 30; Gedeon Richter
Верошпирон Капсулы, 100 мг, № 30 Gedeon Richter
В 1079 аптеках
от 216,40 грн
Цены в аптеках
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Стандартизація фармацевтичної продукції