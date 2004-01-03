Список производителейGGedeon Richter Производитель: Gedeon Richter Представительство в Украине 01054, Киев, ул. Тургеневская, 17Б +380443893950 +380443893950 www.richter.com.ua Продукция Контакты Найдено: 18 препаратов Плитка Список Papilocare® Гель вагинальный, 5 мл, № 7 Procare Health Iberia В 279 аптеках от 663,46 грн Цены в аптеках Ардуан Лиофилизат для раствора для инъекций, 4 мг, флакон, с растворителем в ампулах по 2 мл, с раств. в амп. 2 мл, № 25 Gedeon Richter В 2 аптеках других городов от 2519,30 грн Цены в других городах Ауробин Мазь, туба, 20 г, № 1 Gedeon Richter В 1 аптеке от 249,00 грн Цены в аптеках Аэртал Крем, 15 мг/г, туба, 60 г, № 1 Gedeon Richter В 514 аптеках от 212,38 грн Цены в аптеках Аэртал Порошок для оральной суспензии, 100 мг, пакет, № 20 Gedeon Richter В 744 аптеках от 261,90 грн Цены в аптеках Аэртал Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, № 60 Gedeon Richter В 942 аптеках от 558,79 грн Цены в аптеках Белара® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, блистер, № 21 Gedeon Richter В 698 аптеках от 434,03 грн Цены в аптеках Белара® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, блистер, № 63 Gedeon Richter В 454 аптеках от 1052,88 грн Цены в аптеках Бемфола Раствор для инъекций, 75 ме, картридж, 0.125 мл, № 1 Gedeon Richter В 7 аптеках от 955,34 грн Цены в аптеках Бемфола Раствор для инъекций, 150 ме, картридж, 0.25 мл, № 1 Gedeon Richter В 9 аптеках от 1769,50 грн Цены в аптеках Бемфола Раствор для инъекций, 225 ме, картридж, 0.375 мл, № 1 Gedeon Richter В 8 аптеках от 2755,14 грн Цены в аптеках Бемфола Раствор для инъекций, 300 ме, картридж, 0.5 мл, № 1 Gedeon Richter В 5 аптеках от 3794,03 грн Цены в аптеках Бромокриптин-Рихтер Таблетки, 2,5 мг, флакон, № 30 Gedeon Richter В 111 аптеке от 398,91 грн Цены в аптеках Бутадион Мазь, 0,05 г/г, туба, 20 г, № 1 Gedeon Richter В 243 аптеках от 66,57 грн Цены в аптеках Вендиол Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 0,06 мг + 0,015 мг, блистер, № 28 Gedeon Richter В 264 аптеках от 460,26 грн Цены в аптеках Вермокс Таблетки, 100 мг, № 6 Gedeon Richter В 419 аптеках от 71,04 грн Цены в аптеках Верошпирон Капсулы, 50 мг, № 30 Gedeon Richter В 1154 аптеках от 203,96 грн Цены в аптеках Верошпирон Капсулы, 100 мг, № 30 Gedeon Richter В 1079 аптеках от 216,40 грн Цены в аптеках 1 2 3 4 5 9 Стандартизація фармацевтичної продукції Стандартизація фармацевтичної продукції. Том 1 (М. Ляпунов, О. Безугла, Ю. Підпружников, Н. Гудзь, Я. Закревська, 2016) Вступ СТ-Н МОЗУ 42-1.0:2005 Фармацевтична продукція. Система стандартизації. Основні положення СТ-Н МОЗУ 42-1.1:2013 Лікарські засоби. Належна регуляторна практика СТ-Н МОЗУ 42-3.0:2011 Лікарські засоби. Фармацевтична розробка (ICH Q8) СТ-Н МОЗУ 42-3.1:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Фармацевтична розробка СТ-Н МОЗУ 42-3.2:2004 Лікарські засоби. Специфікації: контрольні випробування та критерії прийнятності СТ-Н МОЗУ 42-3.3:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Випробування стабільності СТ-Н МОЗУ 42-3.5:2016 Лікарські засоби. Валідація процесів СТ-Н МОЗУ 42-3.6:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Допоміжні речовини СТ-Н МОЗУ 42-3.7:2013 Лікарські засоби. Якість води для застосування у фармації СТ-Н МОЗУ 42-3.8:2013 Лікарські засоби. Фармацевтична якість препаратів для інгаляції та назальних препаратів СТ-Н МОЗУ 42-3.9:2014 Лікарські засоби. Домішки в нових лікарських речовинах та нових лікарських препаратах СТ-Н МОЗУ 42-3.15:2014 Лікарські засоби. Фармацевтична розробка лікарських засобів для педіатричного застосування СТ-Н МОЗУ 42-3.16:2014 Лікарські засоби. Пластикові матеріали для первинної упаковки лікарських засобів СТ-Н МОЗУ 42-4.1:2011 Лікарські засоби. Досьє виробничої дільниці СТ-Н МОЗУ 42-4.2:2011 Лікарські засоби. Управління ризиками для якості (ICH Q9) СТ-Н МОЗУ 42-4.3:2011 Лікарські засоби. Фармацевтична система якості (ICH Q10) СТ-Н МОЗУ 42-4.4:2011 Лікарські засоби. Міжнародні гармонізовані вимоги щодо сертифікації серії СТ-Н МОЗУ 42-4.5:2012 Лікарські засоби. Належна практика культивування та збирання вихідної сировини рослинного походження СТ-Н МОЗУ 42-4.6:2016 Лікарські засоби. Деякі положення стосовно діючих речовин, що експортують в Україну для виробництва лікарських препаратів СТ-Н МОЗУ 42-4.7:2016 Лікарські засоби. Встановлення меж впливу на здоров’я для використання при ідентифікації ризику у разі виробництва різних лікарських препаратів за допомогою технічних засобів загального користування СТ-Н МОЗУ 42-4.8:2016 Лікарські засоби. Формалізоване загальне оцінювання ризиків з метою встановлення відповідної належної виробничої практики для допоміжних речовин, використовуваних в лікарських препаратах для людини СТ-Н МОЗУ 42-01-2003 Лікарські засоби. Технологічний процес. Документація СТ-Н МОЗУ 42-5.0:2014 Лікарські засоби. Належна практика дистрибуції СТ-Н МОЗУ 42-5.1:2011 Лікарські засоби. Належна практика зберігання СТ-Н МОЗУ 42-3.4:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Виробництво готових лікарських засобів [Документ втратив чинність] СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2016 Лікарські засоби. Належна виробнича практика [Документ втратив чинність] Стандартизація фармацевтичної продукції. Том 2 (М. Ляпунов, О. Безугла, Ю. Підпружников, Н. Гудзь, Я. Закревська, 2017) Вступ СТ-Н МОЗУ 42-6.0:2008 Лікарські засоби. Належна лабораторна практика СТ-Н МОЗУ 42-6.0:2014 Лікарські засоби. Доклінічні дослідження безпеки як підґрунтя клінічних випробувань за участю людини та реєстрації лікарських засобів (ICH M3(R2)) СТ-Н МОЗУ 42-7.0:2008 Лікарські засоби. Належна клінічна практика СТ-Н МОЗУ 42-7.1:2016 Лікарські засоби. Дослідження біоеквівалентності СТ-Н МОЗУ 42-8.5:2015 Лікарські засоби. Належні практики фармаконагляду СТ-Н МОЗУ 42-8.0:2013 Лікарські засоби. Подібні біологічні лікарські препарати, що містять як активні речовини протеїни, отримані біотехнологічним шляхом СТ-Н МОЗУ 42-7.5:2016 Лікарські засоби. Загальні принципи доклінічних та клінічних досліджень подібних біологічних лікарських засобів, які містять як активну субстанцію білки, отримані за допомогою біотехнології СТ-Н МОЗУ 42-8.1:2013 Лікарські засоби. Фармацевтична розробка біотехнологічних та біологічних продуктів СТ-Н МОЗУ 42-6.1:2016 Лікарські засоби. Оцінка вірусної безпеки біотехнологічних продуктів, отриманих з клітинних ліній людського або тваринного походження (Q5А (R1)) СТ-Н МОЗУ 42-8.2:2013 Лікарські засоби. Випробування стабільності біотехнологічних / біологічних продуктів (IСН Q5C) СТ-Н МОЗУ 42-8.3:2013 Лікарські засоби. Специфікації: методи випробування та критерії прийнятності для біотехнологічних / біологічних продуктів (IСН Q6В) СТ-Н МОЗУ 42-8.4:2013 Лікарські засоби. Порівнянність біотехнологічних / біологічних продуктів при змінах у процесі їх виробництва (IСН Q5Е) СТ-Н МОЗУ 42-7.3:2015 Лікарські засоби. Оцінка імуногенності моноклональних антитіл, призначених для клінічного застосування <i>in vivo</i> СТ-Н МОЗУ 42-7.4:2015 Лікарські засоби. Подібні біологічні препарати, що містять моноклональні антитіла — неклінічні та клінічні питання СТ-Н МОЗУ 42-3.17:2015 Лікарські засоби. Розробка, виробництво, характеристика та специфікації моноклональних антитіл і супутніх продуктів Стандартизація фармацевтичної продукції. Том 3 (М. Ляпунов, О. Безугла, Н. Тахтаулова, О. Матвєєва, 2021) Вступ СТ-Н МОЗУ 42-3.4:2020 Лікарські засоби. Настанова з виробництва готових лікарських засобів СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2020 Лікарські засоби. Належна виробнича практика СТ-Н МОЗУ 42-4.9:2020 Лікарські засоби. Належна виробнича практика. Спеціальні правила належної виробничої практики лікарських засобів передової терапії СТ-Н МОЗУ 42-5.2:2020 Лікарські засоби. Принципи належної практики дистрибуції діючих речовин для лікарських засобів для людини СТ-Н МОЗУ 42-8.7:2018 Лікарські засоби. Належні практики фармаконагляду 01054, Киев, ул. Тургеневская, 17Б +380443893950 +380443893950 www.richter.com.ua Найдено: 18 препаратов Плитка Список Papilocare® Гель вагинальный, 5 мл, № 7 Procare Health Iberia В 279 аптеках от 663,46 грн Цены в аптеках Ардуан Лиофилизат для раствора для инъекций, 4 мг, флакон, с растворителем в ампулах по 2 мл, с раств. в амп. 2 мл, № 25 Gedeon Richter В 2 аптеках других городов от 2519,30 грн Цены в других городах Ауробин Мазь, туба, 20 г, № 1 Gedeon Richter В 1 аптеке от 249,00 грн Цены в аптеках Аэртал Крем, 15 мг/г, туба, 60 г, № 1 Gedeon Richter В 514 аптеках от 212,38 грн Цены в аптеках Аэртал Порошок для оральной суспензии, 100 мг, пакет, № 20 Gedeon Richter В 744 аптеках от 261,90 грн Цены в аптеках Аэртал Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, № 60 Gedeon Richter В 942 аптеках от 558,79 грн Цены в аптеках Белара® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, блистер, № 21 Gedeon Richter В 698 аптеках от 434,03 грн Цены в аптеках Белара® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, блистер, № 63 Gedeon Richter В 454 аптеках от 1052,88 грн Цены в аптеках Бемфола Раствор для инъекций, 75 ме, картридж, 0.125 мл, № 1 Gedeon Richter В 7 аптеках от 955,34 грн Цены в аптеках Бемфола Раствор для инъекций, 150 ме, картридж, 0.25 мл, № 1 Gedeon Richter В 9 аптеках от 1769,50 грн Цены в аптеках Бемфола Раствор для инъекций, 225 ме, картридж, 0.375 мл, № 1 Gedeon Richter В 8 аптеках от 2755,14 грн Цены в аптеках Бемфола Раствор для инъекций, 300 ме, картридж, 0.5 мл, № 1 Gedeon Richter В 5 аптеках от 3794,03 грн Цены в аптеках Бромокриптин-Рихтер Таблетки, 2,5 мг, флакон, № 30 Gedeon Richter В 111 аптеке от 398,91 грн Цены в аптеках Бутадион Мазь, 0,05 г/г, туба, 20 г, № 1 Gedeon Richter В 243 аптеках от 66,57 грн Цены в аптеках Вендиол Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 0,06 мг + 0,015 мг, блистер, № 28 Gedeon Richter В 264 аптеках от 460,26 грн Цены в аптеках Вермокс Таблетки, 100 мг, № 6 Gedeon Richter В 419 аптеках от 71,04 грн Цены в аптеках Верошпирон Капсулы, 50 мг, № 30 Gedeon Richter В 1154 аптеках от 203,96 грн Цены в аптеках Верошпирон Капсулы, 100 мг, № 30 Gedeon Richter В 1079 аптеках от 216,40 грн Цены в аптеках 1 2 3 4 5 9 Стандартизація фармацевтичної продукції Стандартизація фармацевтичної продукції. Том 1 (М. Ляпунов, О. Безугла, Ю. Підпружников, Н. Гудзь, Я. Закревська, 2016) Вступ СТ-Н МОЗУ 42-1.0:2005 Фармацевтична продукція. Система стандартизації. Основні положення СТ-Н МОЗУ 42-1.1:2013 Лікарські засоби. Належна регуляторна практика СТ-Н МОЗУ 42-3.0:2011 Лікарські засоби. Фармацевтична розробка (ICH Q8) СТ-Н МОЗУ 42-3.1:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Фармацевтична розробка СТ-Н МОЗУ 42-3.2:2004 Лікарські засоби. Специфікації: контрольні випробування та критерії прийнятності СТ-Н МОЗУ 42-3.3:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Випробування стабільності СТ-Н МОЗУ 42-3.5:2016 Лікарські засоби. Валідація процесів СТ-Н МОЗУ 42-3.6:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Допоміжні речовини СТ-Н МОЗУ 42-3.7:2013 Лікарські засоби. Якість води для застосування у фармації СТ-Н МОЗУ 42-3.8:2013 Лікарські засоби. Фармацевтична якість препаратів для інгаляції та назальних препаратів СТ-Н МОЗУ 42-3.9:2014 Лікарські засоби. Домішки в нових лікарських речовинах та нових лікарських препаратах СТ-Н МОЗУ 42-3.15:2014 Лікарські засоби. Фармацевтична розробка лікарських засобів для педіатричного застосування СТ-Н МОЗУ 42-3.16:2014 Лікарські засоби. Пластикові матеріали для первинної упаковки лікарських засобів СТ-Н МОЗУ 42-4.1:2011 Лікарські засоби. Досьє виробничої дільниці СТ-Н МОЗУ 42-4.2:2011 Лікарські засоби. Управління ризиками для якості (ICH Q9) СТ-Н МОЗУ 42-4.3:2011 Лікарські засоби. Фармацевтична система якості (ICH Q10) СТ-Н МОЗУ 42-4.4:2011 Лікарські засоби. Міжнародні гармонізовані вимоги щодо сертифікації серії СТ-Н МОЗУ 42-4.5:2012 Лікарські засоби. Належна практика культивування та збирання вихідної сировини рослинного походження СТ-Н МОЗУ 42-4.6:2016 Лікарські засоби. Деякі положення стосовно діючих речовин, що експортують в Україну для виробництва лікарських препаратів СТ-Н МОЗУ 42-4.7:2016 Лікарські засоби. Встановлення меж впливу на здоров’я для використання при ідентифікації ризику у разі виробництва різних лікарських препаратів за допомогою технічних засобів загального користування СТ-Н МОЗУ 42-4.8:2016 Лікарські засоби. Формалізоване загальне оцінювання ризиків з метою встановлення відповідної належної виробничої практики для допоміжних речовин, використовуваних в лікарських препаратах для людини СТ-Н МОЗУ 42-01-2003 Лікарські засоби. Технологічний процес. Документація СТ-Н МОЗУ 42-5.0:2014 Лікарські засоби. Належна практика дистрибуції СТ-Н МОЗУ 42-5.1:2011 Лікарські засоби. Належна практика зберігання СТ-Н МОЗУ 42-3.4:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Виробництво готових лікарських засобів [Документ втратив чинність] СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2016 Лікарські засоби. Належна виробнича практика [Документ втратив чинність] Стандартизація фармацевтичної продукції. Том 2 (М. Ляпунов, О. Безугла, Ю. Підпружников, Н. Гудзь, Я. Закревська, 2017) Вступ СТ-Н МОЗУ 42-6.0:2008 Лікарські засоби. Належна лабораторна практика СТ-Н МОЗУ 42-6.0:2014 Лікарські засоби. Доклінічні дослідження безпеки як підґрунтя клінічних випробувань за участю людини та реєстрації лікарських засобів (ICH M3(R2)) СТ-Н МОЗУ 42-7.0:2008 Лікарські засоби. Належна клінічна практика СТ-Н МОЗУ 42-7.1:2016 Лікарські засоби. Дослідження біоеквівалентності СТ-Н МОЗУ 42-8.5:2015 Лікарські засоби. Належні практики фармаконагляду СТ-Н МОЗУ 42-8.0:2013 Лікарські засоби. Подібні біологічні лікарські препарати, що містять як активні речовини протеїни, отримані біотехнологічним шляхом СТ-Н МОЗУ 42-7.5:2016 Лікарські засоби. Загальні принципи доклінічних та клінічних досліджень подібних біологічних лікарських засобів, які містять як активну субстанцію білки, отримані за допомогою біотехнології СТ-Н МОЗУ 42-8.1:2013 Лікарські засоби. Фармацевтична розробка біотехнологічних та біологічних продуктів СТ-Н МОЗУ 42-6.1:2016 Лікарські засоби. Оцінка вірусної безпеки біотехнологічних продуктів, отриманих з клітинних ліній людського або тваринного походження (Q5А (R1)) СТ-Н МОЗУ 42-8.2:2013 Лікарські засоби. Випробування стабільності біотехнологічних / біологічних продуктів (IСН Q5C) СТ-Н МОЗУ 42-8.3:2013 Лікарські засоби. Специфікації: методи випробування та критерії прийнятності для біотехнологічних / біологічних продуктів (IСН Q6В) СТ-Н МОЗУ 42-8.4:2013 Лікарські засоби. Порівнянність біотехнологічних / біологічних продуктів при змінах у процесі їх виробництва (IСН Q5Е) СТ-Н МОЗУ 42-7.3:2015 Лікарські засоби. Оцінка імуногенності моноклональних антитіл, призначених для клінічного застосування <i>in vivo</i> СТ-Н МОЗУ 42-7.4:2015 Лікарські засоби. Подібні біологічні препарати, що містять моноклональні антитіла — неклінічні та клінічні питання СТ-Н МОЗУ 42-3.17:2015 Лікарські засоби. Розробка, виробництво, характеристика та специфікації моноклональних антитіл і супутніх продуктів Стандартизація фармацевтичної продукції. Том 3 (М. Ляпунов, О. Безугла, Н. Тахтаулова, О. Матвєєва, 2021) Вступ СТ-Н МОЗУ 42-3.4:2020 Лікарські засоби. Настанова з виробництва готових лікарських засобів СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2020 Лікарські засоби. Належна виробнича практика СТ-Н МОЗУ 42-4.9:2020 Лікарські засоби. Належна виробнича практика. Спеціальні правила належної виробничої практики лікарських засобів передової терапії СТ-Н МОЗУ 42-5.2:2020 Лікарські засоби. Принципи належної практики дистрибуції діючих речовин для лікарських засобів для людини СТ-Н МОЗУ 42-8.7:2018 Лікарські засоби. Належні практики фармаконагляду