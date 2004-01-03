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Производитель: ИнтерХим

ОДО "ИнтерХим"
65080, Одесса, Люстдорфская дорога, 86
+380487772950
+380487772950
www.interchem.ua
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Найдено: 18 препаратов
Алкодез® ІС таблетки, 0,5 г, блистер, № 4; ИнтерХим
Алкодез® ІС Таблетки, 0,5 г, блистер, № 4 ИнтерХим
В 677 аптеках
от 90,53 грн
Цены в аптеках
Амиксин® ІС таблетки, покрытые оболочкой, 0,06 г, блистер, № 3; ИнтерХим
Амиксин® ІС Таблетки, покрытые оболочкой, 0,06 г, блистер, № 3 ИнтерХим
В 977 аптеках
от 85,23 грн
Цены в аптеках
Амиксин® ІС таблетки, покрытые оболочкой, 0,06 г, блистер, № 6; ИнтерХим
Амиксин® ІС Таблетки, покрытые оболочкой, 0,06 г, блистер, № 6 ИнтерХим
В 396 аптеках
от 153,60 грн
Цены в аптеках
Амиксин® ІС таблетки, покрытые оболочкой, 0,06 г, блистер, № 10; ИнтерХим
Амиксин® ІС Таблетки, покрытые оболочкой, 0,06 г, блистер, № 10 ИнтерХим
В 316 аптеках
от 208,05 грн
Цены в аптеках
Амиксин® ІС таблетки, покрытые оболочкой, 0,125 г, блистер, № 3; ИнтерХим
Амиксин® ІС Таблетки, покрытые оболочкой, 0,125 г, блистер, № 3 ИнтерХим
В 1220 аптеках
от 176,49 грн
Цены в аптеках
Амиксин® ІС таблетки, покрытые оболочкой, 0,125 г, блистер, № 6; ИнтерХим
Амиксин® ІС Таблетки, покрытые оболочкой, 0,125 г, блистер, № 6 ИнтерХим
В 1145 аптеках
от 306,32 грн
Цены в аптеках
Амиксин® ІС таблетки, покрытые оболочкой, 0,125 г, блистер, № 10; ИнтерХим
Амиксин® ІС Таблетки, покрытые оболочкой, 0,125 г, блистер, № 10 ИнтерХим
В 1033 аптеках
от 456,94 грн
Цены в аптеках
Амилар ІС таблетки для рассасывания, блистер, № 16; ИнтерХим
Амилар ІС Таблетки для рассасывания, блистер, № 16 ИнтерХим
В 185 аптеках
от 83,50 грн
Цены в аптеках
Амилар ІС таблетки для рассасывания, блистер, со вкусом апельсина, со вкусом апельсина, № 16; ИнтерХим
Амилар ІС Таблетки для рассасывания, блистер, со вкусом апельсина, со вкусом апельсина, № 16 ИнтерХим
В 186 аптеках
от 100,40 грн
Цены в аптеках
Амилар ІС таблетки для рассасывания, блистер, со вкусом вишни, со вкусом вишни, № 16; ИнтерХим
Амилар ІС Таблетки для рассасывания, блистер, со вкусом вишни, со вкусом вишни, № 16 ИнтерХим
В 176 аптеках
от 79,64 грн
Цены в аптеках
Амифена ІС таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг, блистер в пачке, № 20; ИнтерХим
Амифена ІС Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг, блистер в пачке, № 20 ИнтерХим
В 162 аптеках
от 75,71 грн
Цены в аптеках
Амифена ІС таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер в пачке, № 20; ИнтерХим
Амифена ІС Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер в пачке, № 20 ИнтерХим
В 269 аптеках
от 110,00 грн
Цены в аптеках
Амицитрон® порошок для орального раствора, саше, 23 г, № 10; ИнтерХим
Амицитрон® Порошок для орального раствора, саше, 23 г, № 10 ИнтерХим
В 969 аптеках
от 199,50 грн
Цены в аптеках
Амицитрон® без сахара порошок для орального раствора, саше, 13 г, № 10; ИнтерХим
Амицитрон® без сахара Порошок для орального раствора, саше, 13 г, № 10 ИнтерХим
В 395 аптеках
от 218,07 грн
Цены в аптеках
Амицитрон® Плюс порошок для орального раствора, саше, 5 г, № 10; ИнтерХим
Амицитрон® Плюс Порошок для орального раствора, саше, 5 г, № 10 ИнтерХим
В 207 аптеках
от 248,37 грн
Цены в аптеках
Амицитрон® плюс без сахара порошок для орального раствора, саше, 5 г, № 10; ИнтерХим
Амицитрон® плюс без сахара Порошок для орального раствора, саше, 5 г, № 10 ИнтерХим
В 93 аптеках
от 235,38 грн
Цены в аптеках
Амицитрон® форте порошок для орального раствора, саше, 23 г, № 10; ИнтерХим
Амицитрон® форте Порошок для орального раствора, саше, 23 г, № 10 ИнтерХим
В 885 аптеках
от 227,21 грн
Цены в аптеках
Амицитрон® форте без сахара порошок для орального раствора, саше, 13 г, № 10; ИнтерХим
Амицитрон® форте без сахара Порошок для орального раствора, саше, 13 г, № 10 ИнтерХим
В 574 аптеках
от 227,28 грн
Цены в аптеках
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Стандартизація фармацевтичної продукції
65080, Одесса, Люстдорфская дорога, 86
+380487772950
+380487772950
www.interchem.ua
Найдено: 18 препаратов
Алкодез® ІС таблетки, 0,5 г, блистер, № 4; ИнтерХим
Алкодез® ІС Таблетки, 0,5 г, блистер, № 4 ИнтерХим
В 677 аптеках
от 90,53 грн
Цены в аптеках
Амиксин® ІС таблетки, покрытые оболочкой, 0,06 г, блистер, № 3; ИнтерХим
Амиксин® ІС Таблетки, покрытые оболочкой, 0,06 г, блистер, № 3 ИнтерХим
В 977 аптеках
от 85,23 грн
Цены в аптеках
Амиксин® ІС таблетки, покрытые оболочкой, 0,06 г, блистер, № 6; ИнтерХим
Амиксин® ІС Таблетки, покрытые оболочкой, 0,06 г, блистер, № 6 ИнтерХим
В 396 аптеках
от 153,60 грн
Цены в аптеках
Амиксин® ІС таблетки, покрытые оболочкой, 0,06 г, блистер, № 10; ИнтерХим
Амиксин® ІС Таблетки, покрытые оболочкой, 0,06 г, блистер, № 10 ИнтерХим
В 316 аптеках
от 208,05 грн
Цены в аптеках
Амиксин® ІС таблетки, покрытые оболочкой, 0,125 г, блистер, № 3; ИнтерХим
Амиксин® ІС Таблетки, покрытые оболочкой, 0,125 г, блистер, № 3 ИнтерХим
В 1220 аптеках
от 176,49 грн
Цены в аптеках
Амиксин® ІС таблетки, покрытые оболочкой, 0,125 г, блистер, № 6; ИнтерХим
Амиксин® ІС Таблетки, покрытые оболочкой, 0,125 г, блистер, № 6 ИнтерХим
В 1145 аптеках
от 306,32 грн
Цены в аптеках
Амиксин® ІС таблетки, покрытые оболочкой, 0,125 г, блистер, № 10; ИнтерХим
Амиксин® ІС Таблетки, покрытые оболочкой, 0,125 г, блистер, № 10 ИнтерХим
В 1033 аптеках
от 456,94 грн
Цены в аптеках
Амилар ІС таблетки для рассасывания, блистер, № 16; ИнтерХим
Амилар ІС Таблетки для рассасывания, блистер, № 16 ИнтерХим
В 185 аптеках
от 83,50 грн
Цены в аптеках
Амилар ІС таблетки для рассасывания, блистер, со вкусом апельсина, со вкусом апельсина, № 16; ИнтерХим
Амилар ІС Таблетки для рассасывания, блистер, со вкусом апельсина, со вкусом апельсина, № 16 ИнтерХим
В 186 аптеках
от 100,40 грн
Цены в аптеках
Амилар ІС таблетки для рассасывания, блистер, со вкусом вишни, со вкусом вишни, № 16; ИнтерХим
Амилар ІС Таблетки для рассасывания, блистер, со вкусом вишни, со вкусом вишни, № 16 ИнтерХим
В 176 аптеках
от 79,64 грн
Цены в аптеках
Амифена ІС таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг, блистер в пачке, № 20; ИнтерХим
Амифена ІС Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг, блистер в пачке, № 20 ИнтерХим
В 162 аптеках
от 75,71 грн
Цены в аптеках
Амифена ІС таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер в пачке, № 20; ИнтерХим
Амифена ІС Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер в пачке, № 20 ИнтерХим
В 269 аптеках
от 110,00 грн
Цены в аптеках
Амицитрон® порошок для орального раствора, саше, 23 г, № 10; ИнтерХим
Амицитрон® Порошок для орального раствора, саше, 23 г, № 10 ИнтерХим
В 969 аптеках
от 199,50 грн
Цены в аптеках
Амицитрон® без сахара порошок для орального раствора, саше, 13 г, № 10; ИнтерХим
Амицитрон® без сахара Порошок для орального раствора, саше, 13 г, № 10 ИнтерХим
В 395 аптеках
от 218,07 грн
Цены в аптеках
Амицитрон® Плюс порошок для орального раствора, саше, 5 г, № 10; ИнтерХим
Амицитрон® Плюс Порошок для орального раствора, саше, 5 г, № 10 ИнтерХим
В 207 аптеках
от 248,37 грн
Цены в аптеках
Амицитрон® плюс без сахара порошок для орального раствора, саше, 5 г, № 10; ИнтерХим
Амицитрон® плюс без сахара Порошок для орального раствора, саше, 5 г, № 10 ИнтерХим
В 93 аптеках
от 235,38 грн
Цены в аптеках
Амицитрон® форте порошок для орального раствора, саше, 23 г, № 10; ИнтерХим
Амицитрон® форте Порошок для орального раствора, саше, 23 г, № 10 ИнтерХим
В 885 аптеках
от 227,21 грн
Цены в аптеках
Амицитрон® форте без сахара порошок для орального раствора, саше, 13 г, № 10; ИнтерХим
Амицитрон® форте без сахара Порошок для орального раствора, саше, 13 г, № 10 ИнтерХим
В 574 аптеках
от 227,28 грн
Цены в аптеках
2 3 4 5 8
Стандартизація фармацевтичної продукції