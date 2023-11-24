сонливість, головний біль, запаморочення, безсоння, нічні кошмари, сплутаність свідомості, дезорієнтація, тривога, заціпеніння або парестезії, тремор (зазвичай середньої тяжкості); під час застосування високих доз (особливо пацієнтами літнього віку) екстрапірамідні симптоми, включаючи пізню дискінезію; галюцинації, атаксія (загалом якщо застосовують кілька ЛЗ, що діють на ЦНС), конвульсії (у пацієнтів, схильних до виникнення судом, причиною яких може бути ушкодження головного мозку або вживання алкоголю та токсикоманія); розлади зору (нечіткість); ортостатична гіпотензія, відчуття припливів до обличчя, тахікардія, порушення ЕКГ (розширення комплексу QRS, подовження інтервалу PR); АР, включаючи шкірні висипи, набряк обличчя, підвищена фоточутливість, свербіж, кропив’янка; можливе загострення БА; підвищене потовиділення, шкірні алергічні реакції, алопеція; еозинофілія та порушення функції кісткового мозку з такими симптомами як: агранулоцитоз, лейкопенія, тромбоцитопенія, пурпура та гемолітична анемія; сухість слизових оболонок рота та носа, запор, нудота, блювання, диспепсія, порушення смакових відчуттів, діарея, анорексія, афтозний стоматит; порушення секреції антидіуретичного гормона, гінекомастія, збільшення грудних залоз, галакторея у жінок; зміни лібідо, набряки яєчок, підвищення або зниження рівня глюкози в крові; затримка сечі (у чоловіків з гіпертрофією простати скарги можуть посилитись); жовтяниця; втомлюваність, слабкість, збільшення ваги, озноб, гіперпірексія (у пацієнтів, які приймають одночасно хлорпромазин); при раптовій відміні с- м відміни; невідомо - суїцидальні думки та поведінка.