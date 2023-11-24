ДОКСЕПІН (DOXEPINUM) Діюча речовина
трициклічний антидепресант; антидепресивна дія поєднується з анксіолітичною і седативною; виявляє антигістамінну, холінолітичну та a1-адреноблокуючу дії; належить до групи трициклічних антидепресантів; гальмує зворотне захоплення біогенних амінів (норадреналіну та серотоніну) у синаптичних структурах; не спричиняє ейфорії, психомоторного збудження.
невротичні розлади із с-ми депресії або тривоги; органічні неврози, асоційовані з безсонням; депресивні та тривожні стани при алкоголізмі; депресія та тривожні стани, асоційовані із соматичними розладами та захворюваннями; депресія, що супроводжується страхом і тривогою на тлі психозів, включаючи інволюційну депресію та депресивну фазу біполярних розладів.
внутрішньо; дозу підбирають індивідуально залежно від тяжкості симптомів і терапевтичного ефекту; доза 30-300 мг/добу; дозу до 100 мг застосовують як окрему одноразову або розділену; дози, що перевищують 100 мг, застосовувати у 3 прийоми; максимальна разова доза - 100 мг (перед сном); при помірних або тяжких симптомах початкова доза - 75 мг щоденно; при тяжких формах захворювання добову дозу збільшують до 300 мг (у 3 прийоми); після досягнення задовільного терапевтичного ефекту дозу коригують до мінімальної підтримуючої; протитривожний ефект досягається раніше, ніж антидепресивний; антидепресивна дія проявляється через 2-3 тижні лікування.
гіперчутливість до доксепіну; перехресна чутливість до інших дибензоксепінів; маніакальний с-м; тяжкі порушення функції печінки; глаукома; затримка сечі; одночасне застосування з інгібіторами МАО або їх застосування за 2 тижні до початку лікування доксепіном; гіперчутливість до трициклічних антидепресантів; тенденція до затримки сечі.
сонливість, головний біль, запаморочення, безсоння, нічні кошмари, сплутаність свідомості, дезорієнтація, тривога, заціпеніння або парестезії, тремор (зазвичай середньої тяжкості); під час застосування високих доз (особливо пацієнтами літнього віку) екстрапірамідні симптоми, включаючи пізню дискінезію; галюцинації, атаксія (загалом якщо застосовують кілька ЛЗ, що діють на ЦНС), конвульсії (у пацієнтів, схильних до виникнення судом, причиною яких може бути ушкодження головного мозку або вживання алкоголю та токсикоманія); розлади зору (нечіткість); ортостатична гіпотензія, відчуття припливів до обличчя, тахікардія, порушення ЕКГ (розширення комплексу QRS, подовження інтервалу PR); АР, включаючи шкірні висипи, набряк обличчя, підвищена фоточутливість, свербіж, кропив’янка; можливе загострення БА; підвищене потовиділення, шкірні алергічні реакції, алопеція; еозинофілія та порушення функції кісткового мозку з такими симптомами як: агранулоцитоз, лейкопенія, тромбоцитопенія, пурпура та гемолітична анемія; сухість слизових оболонок рота та носа, запор, нудота, блювання, диспепсія, порушення смакових відчуттів, діарея, анорексія, афтозний стоматит; порушення секреції антидіуретичного гормона, гінекомастія, збільшення грудних залоз, галакторея у жінок; зміни лібідо, набряки яєчок, підвищення або зниження рівня глюкози в крові; затримка сечі (у чоловіків з гіпертрофією простати скарги можуть посилитись); жовтяниця; втомлюваність, слабкість, збільшення ваги, озноб, гіперпірексія (у пацієнтів, які приймають одночасно хлорпромазин); при раптовій відміні с- м відміни; невідомо - суїцидальні думки та поведінка.