со стороны сердечно-сосудистой системы и крови: АГ, периферические отеки, гипертрофия левого желудочка сердца, недостаточность кровообращения, аритмия, брадикардия (вплоть до остановки сердца), изменения на ЭКГ, характерные для гипокалиемии; гиперкоагуляция, тромбоз, облитерирующий эндартериит; у больных с острым и подострым инфарктом миокарда — распространение очага некроза, замедление формирования рубцовой ткани, что может привести к разрыву сердечной мышцы.

Со стороны пищеварительной системы: стероидная язва с возможным прободением и кровотечением, панкреатит, метеоризм, язвенный эзофагит, нарушение пищеварения, тошнота, повышение или снижение аппетита, рвота, икота; в редких случаях — повышение активности печеночных трансаминаз и ЩФ.

Со стороны кожных покровов: атрофические полосы, угри, замедленное заживление ран, истончение кожи, петехии и гематомы, эритема, повышенное потоотделение, экхимозы, гипер- или гипопигментация, склонность к развитию пиодермии и кандидоза.

Со стороны нервной системы и органов чувств: повышение внутричерепного давления с синдромом застойного соска зрительного нерва (псевдоопухоль мозга — чаще всего у детей, обычно после слишком быстрого снижения дозы, симптомы — головная боль, снижение остроты зрения или двоение в глазах), судороги, головокружение, головная боль, нарушение сна, психические нарушения (чаще всего появляются в течение первых 2 нед лечения, симптомы могут имитировать шизофрению, мании или делириозный синдром; наиболее подвержены женщины), задняя субкапсулярная катаракта (обычно проходит после прекращения лечения, но может потребоваться хирургическое лечение), повышение внутриглазного давления, глаукома (обычно после лечения в течение не менее года), экзофтальм, склонность к развитию вторичных бактериальных, грибковых или вирусных инфекций глаз, трофические изменения роговицы.

Со стороны эндокринной системы: вторичная надпочечниковая и гипоталамо-гипофизарная недостаточность (особенно при стрессовых ситуациях, таких как болезнь, травма, хирургическая операция), синдром Иценко — Кушинга, подавление роста у детей, нарушение менструального цикла, снижение толерантности к глюкозе, стероидный сахарный диабет или манифестация латентного сахарного диабета, гирсутизм.

Со стороны обмена веществ: гипокальциемия, отрицательный азотистый баланс в результате катаболизма белка, гипергликемия, глюкозурия, повышенное выведение Ca2+; обусловленные минералокортикоидной активностью — гипернатриемия, гипокалиемический синдром (гипокалиемия, аритмия, миалгия или спазм мышц, необычная слабость и утомляемость).

Со стороны опорно-двигательного аппарата: мышечная слабость, стероидная миопатия (чаще у женщин), потеря мышечной массы, разрыв сухожилий, остеопороз, компрессионный перелом позвоночника, асептический некроз головок бедренной и плечевой кости, патологические переломы длинных трубчатых костей.

Аллергические реакции: аллергический дерматит, крапивница, анафилактические реакции, ангионевротический отек.

Прочие: увеличение массы тела, маскировка симптомов инфекционных заболеваний, обморок, развитие или обострение инфекций (проявлению этого побочного эффекта способствуют одновременно применяемые иммунодепрессанты и вакцинация), лейкоцитурия, синдром отмены.