ФЛУДРОКОРТИЗОН (FLUDROCORTISONUM) Действующее вещество
флудрокортизон является синтетическим гормоном коры надпочечников, фторированным производным гидрокортизона, обладающим высокой минералокортикоидной активностью. Фармакологическое действие — глюкокортикоидное, минералокортикоидное.
Флудрокортизон повышает АД, реабсорбцию натрия, воды и секрецию калия в почечных канальцах. Угнетает выработку АКТГ, функцию надпочечников, стимулирует глюконеогенез, распад белков (вызывает отрицательный азотистый баланс), проявляет иммунодепрессивную и противовоспалительную активность; при местном применении уменьшает зуд и экссудацию.
Хорошо всасывается в ЖКТ. T½ из плазмы крови — 3,5 ч. Легко проникает через гистогематические барьеры. Выводится с мочой в виде метаболитов. Общий T½ — 18–36 ч. Незначительная часть экскретируется с молоком.
первичная недостаточность коры надпочечников (болезнь Аддисона, состояние после полной адреналэктомии), вторичная недостаточность коры надпочечников, адреногенитальный синдром (врожденная гиперплазия надпочечников), гиповолемия и артериальная гипотензия различного генеза.
дозу устанавливают индивидуально в зависимости от показаний, эффективности терапии и состояния пациента. В процессе лечения при изменении клинической картины или в стрессовых ситуациях (хирургическое вмешательство, травма, инфекция) может быть необходима коррекция дозы. Обычная доза для взрослых при заместительной терапии: от 0,1 мг 3 раза в неделю до 0,2 мг 1 раз в сутки. Пациентам с АГ — по 0,05 мг/сут. Рекомендуется назначать в сочетании с кортизоном или гидрокортизоном, особенно при заместительной терапии.
гиперчувствительность, психические заболевания в анамнезе, герпетические вирусные инфекции, амебиаз, системные микозы, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, полиомиелит, остеопороз, период до и после иммунизации.
со стороны сердечно-сосудистой системы и крови: АГ, периферические отеки, гипертрофия левого желудочка сердца, недостаточность кровообращения, аритмия, брадикардия (вплоть до остановки сердца), изменения на ЭКГ, характерные для гипокалиемии; гиперкоагуляция, тромбоз, облитерирующий эндартериит; у больных с острым и подострым инфарктом миокарда — распространение очага некроза, замедление формирования рубцовой ткани, что может привести к разрыву сердечной мышцы.
Со стороны пищеварительной системы: стероидная язва с возможным прободением и кровотечением, панкреатит, метеоризм, язвенный эзофагит, нарушение пищеварения, тошнота, повышение или снижение аппетита, рвота, икота; в редких случаях — повышение активности печеночных трансаминаз и ЩФ.
Со стороны кожных покровов: атрофические полосы, угри, замедленное заживление ран, истончение кожи, петехии и гематомы, эритема, повышенное потоотделение, экхимозы, гипер- или гипопигментация, склонность к развитию пиодермии и кандидоза.
Со стороны нервной системы и органов чувств: повышение внутричерепного давления с синдромом застойного соска зрительного нерва (псевдоопухоль мозга — чаще всего у детей, обычно после слишком быстрого снижения дозы, симптомы — головная боль, снижение остроты зрения или двоение в глазах), судороги, головокружение, головная боль, нарушение сна, психические нарушения (чаще всего появляются в течение первых 2 нед лечения, симптомы могут имитировать шизофрению, мании или делириозный синдром; наиболее подвержены женщины), задняя субкапсулярная катаракта (обычно проходит после прекращения лечения, но может потребоваться хирургическое лечение), повышение внутриглазного давления, глаукома (обычно после лечения в течение не менее года), экзофтальм, склонность к развитию вторичных бактериальных, грибковых или вирусных инфекций глаз, трофические изменения роговицы.
Со стороны эндокринной системы: вторичная надпочечниковая и гипоталамо-гипофизарная недостаточность (особенно при стрессовых ситуациях, таких как болезнь, травма, хирургическая операция), синдром Иценко — Кушинга, подавление роста у детей, нарушение менструального цикла, снижение толерантности к глюкозе, стероидный сахарный диабет или манифестация латентного сахарного диабета, гирсутизм.
Со стороны обмена веществ: гипокальциемия, отрицательный азотистый баланс в результате катаболизма белка, гипергликемия, глюкозурия, повышенное выведение Ca2+; обусловленные минералокортикоидной активностью — гипернатриемия, гипокалиемический синдром (гипокалиемия, аритмия, миалгия или спазм мышц, необычная слабость и утомляемость).
Со стороны опорно-двигательного аппарата: мышечная слабость, стероидная миопатия (чаще у женщин), потеря мышечной массы, разрыв сухожилий, остеопороз, компрессионный перелом позвоночника, асептический некроз головок бедренной и плечевой кости, патологические переломы длинных трубчатых костей.
Аллергические реакции: аллергический дерматит, крапивница, анафилактические реакции, ангионевротический отек.
Прочие: увеличение массы тела, маскировка симптомов инфекционных заболеваний, обморок, развитие или обострение инфекций (проявлению этого побочного эффекта способствуют одновременно применяемые иммунодепрессанты и вакцинация), лейкоцитурия, синдром отмены.
необходим регулярный мониторинг АД, уровня электролитов и глюкозы в крови. Следует ограничить потребление соли (во избежание отеков и повышения АД), профилактически назначить препараты калия, контролировать функцию коры надпочечников. Удлинение курса возможно только при снижении дозы. После длительного приема отмену производят постепенно (опасность надпочечниковой недостаточности).
Частота и выраженность побочных эффектов зависят от длительности применения, величины используемой дозы и возможности соблюдения циркадного ритма назначения.
С осторожностью назначают при язвенной болезни в анамнезе, миастении, дивертикулитах, недавно выполненных анастомозах кишечника, склонности к тромбозам и эмболиям, метастазирующей карциноме, туберкулезе (возможна активация процесса), сахарном диабете (вероятна декомпенсация). При возникновении инфекций на фоне лечения препаратом необходимо немедленное назначение антибиотиков или химиопрепаратов.
Прием кортикостероидов женщинами репродуктивного возраста и беременными допустим только тогда, когда их потенциальная польза для матери превышает потенциальный риск для плода. При недостаточности коры надпочечников прием флудрокортизона в период беременности следует продолжать, при этом доза его может повышаться.
При необходимости применения препарата во время кормления грудью рекомендуется прекратить грудное вскармливание.
повышает эффективность (и токсичность) системных глюко- и минералокортикоидов, снижает — анаболических стероидов (но повышает их гепатотоксичность). Анаболические стероиды, андрогены повышают риск развития периферических отеков, угрей (применять осторожно, особенно при болезнях печени и сердца).
Усиливает вероятность побочных явлений при назначении сердечных гликозидов и лекарственных средств, вызывающих гипокалиемию (диуретики, амфотерицин B). На фоне натрийсодержащих препаратов возрастает риск развития периферических отеков и АГ. На фоне ацетилсалициловой кислоты и других НПВП повышается риск изъязвления слизистой оболочки желудка. Барбитураты, противоэпилептические средства (фенитоин, карбамазепин), рифампицин ускоряют метаболизм кортикостероидов (путем индукции микросомальных ферментов) и уменьшают выраженность их действия.
Пероральные контрацептивы, содержащие эстрогены, замедляют метаболизм, увеличивают T½ и усиливают действие флудрокортизона. Антигистаминные препараты уменьшают выраженность действия флудрокортизона. При одновременном применении флудрокортизона и антикоагулянтов (производные кумарина, индандион, гепарин), стрептокиназы, урокиназы отмечают снижение, а в некоторых случаях — повышение эффективности антикоагулянтов (доза антикоагулянтов должна определяться на основании протромбинового времени); повышается риск образования язвы и кровотечения из ЖКТ.
Трициклические антидепрессанты могут усиливать психические нарушения, связанные с приемом флудрокортизона (не следует назначать их для лечения данных нарушений). Эфедрин может ускорять метаболизм кортикостероидов (возможна коррекция дозы флудрокортизона).
Уменьшает выраженность гипогликемического действия пероральных гипогликемических средств и инсулина (возможна коррекция дозы гипогликемических лекарственных средств), действие калийсберегающих диуретиков, слабительных средств.
При одновременном применении с иммунодепрессантами повышается риск развития инфекции, лимфомы и других лимфопролиферативных заболеваний. Гипокальциемия, связанная с применением флудрокортизона, может способствовать усилению блокады синапсов и приводить к увеличению продолжительности нервно-мышечной блокады при одновременном применении с деполяризующими миорелаксантами.
При одновременном применении иммунодепрессивных доз кортикостероидов и вакцин, содержащих живые вирусы, возможны репликация вирусов (развитие вирусных заболеваний) и снижение выработки антител (одновременное применение не рекомендуется), другие вакцины повышают риск нейрологических осложнений и снижают выработку антител.
симптомы: аритмия, гипокалиемия, АГ, периферические отеки, значительное увеличение массы тела, гипертрофия сердечной мышцы. Лечение: отмена препарата (симптомы обычно проходят в течение нескольких дней), симптоматическая терапия. Затем лечение следует продолжить, снизив дозу препарата.