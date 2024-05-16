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Активні речовини — “С”СИЛДЕНАФІЛ (SILDENAFILUM)

СИЛДЕНАФІЛ (SILDENAFILUM) Діюча речовина

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Знайдено: 116 препаратів
Віагра® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, № 1; Віатріс Спешелті ЛЛС
Віагра® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, № 1 Віатріс Спешелті ЛЛС
В 1068 аптеках
від 206,42 грн
Ціни в аптеках
Еротон® таблетки, 100 мг, блістер, № 4; Фітофарм
Еротон® Таблетки, 100 мг, блістер, № 4 Фітофарм
В 995 аптеках
від 309,16 грн
Ціни в аптеках
Віагра® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, № 1; Віатріс Спешелті ЛЛС
Віагра® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, № 1 Віатріс Спешелті ЛЛС
В 988 аптеках
від 318,91 грн
Ціни в аптеках
Максігра таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, № 4; Польфарма
Максігра Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, № 4 Польфарма
В 987 аптеках
від 214,63 грн
Ціни в аптеках
Еротон® таблетки, 50 мг, блістер, № 4; Фітофарм
Еротон® Таблетки, 50 мг, блістер, № 4 Фітофарм
В 959 аптеках
від 218,15 грн
Ціни в аптеках
Максігра таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, № 4; Польфарма
Максігра Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, № 4 Польфарма
В 959 аптеках
від 327,22 грн
Ціни в аптеках
Новагра Євро таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, у картонній коробці, у картонній коробці, № 4; Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
Новагра Євро Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, у картонній коробці, у картонній коробці, № 4 Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
В 900 аптеках
від 277,49 грн
Ціни в аптеках
Віагра® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, № 4; Віатріс Спешелті ЛЛС
Віагра® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, № 4 Віатріс Спешелті ЛЛС
В 888 аптеках
від 692,40 грн
Ціни в аптеках
Новагра Євро таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, у картонній коробці, у картонній коробці, № 1; Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
Новагра Євро Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, у картонній коробці, у картонній коробці, № 1 Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
В 878 аптеках
від 65,21 грн
Ціни в аптеках
Новагра Євро таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, у картонній коробці, у картонній коробці, № 1; Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
Новагра Євро Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, у картонній коробці, у картонній коробці, № 1 Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
В 857 аптеках
від 94,93 грн
Ціни в аптеках
Новагра Євро таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, у картонній коробці, у картонній коробці, № 4; Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
Новагра Євро Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, у картонній коробці, у картонній коробці, № 4 Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
В 848 аптеках
від 194,00 грн
Ціни в аптеках
Віагра® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, № 4; Віатріс Спешелті ЛЛС
Віагра® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, № 4 Віатріс Спешелті ЛЛС
В 841 аптеці
від 1155,70 грн
Ціни в аптеках
Еротон® таблетки, 50 мг, блістер, № 1; Фітофарм
Еротон® Таблетки, 50 мг, блістер, № 1 Фітофарм
В 833 аптеках
від 94,88 грн
Ціни в аптеках
Максігра таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, № 1; Польфарма
Максігра Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, № 1 Польфарма
В 813 аптеках
від 111,00 грн
Ціни в аптеках
Максігра таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, № 1; Польфарма
Максігра Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, № 1 Польфарма
В 790 аптеках
від 91,16 грн
Ціни в аптеках
Еротон® таблетки, 100 мг, блістер, № 1; Фітофарм
Еротон® Таблетки, 100 мг, блістер, № 1 Фітофарм
В 751 аптеці
від 123,62 грн
Ціни в аптеках
Потенціале таблетки, вкриті оболонкою, 50 мг, блістер, № 4; Технолог
Потенціале Таблетки, вкриті оболонкою, 50 мг, блістер, № 4 Технолог
В 745 аптеках
від 183,50 грн
Ціни в аптеках
Потенціале таблетки, вкриті оболонкою, 100 мг, блістер, № 4; Технолог
Потенціале Таблетки, вкриті оболонкою, 100 мг, блістер, № 4 Технолог
В 743 аптеках
від 303,90 грн
Ціни в аптеках
Еросил таблетки, 100 мг, блістер, № 4; Астрафарм
Еросил Таблетки, 100 мг, блістер, № 4 Астрафарм
В 705 аптеках
від 195,67 грн
Ціни в аптеках
Потенціале таблетки, вкриті оболонкою, 100 мг, блістер, № 2; Технолог
Потенціале Таблетки, вкриті оболонкою, 100 мг, блістер, № 2 Технолог
В 659 аптеках
від 160,37 грн
Ціни в аптеках
Ергос® таблетки, 50 мг, блістер, № 4; ФарКоС
Ергос® Таблетки, 50 мг, блістер, № 4 ФарКоС
В 628 аптеках
від 87,67 грн
Ціни в аптеках
Потенціале таблетки, вкриті оболонкою, 50 мг, блістер, № 2; Технолог
Потенціале Таблетки, вкриті оболонкою, 50 мг, блістер, № 2 Технолог
В 594 аптеках
від 105,34 грн
Ціни в аптеках
Еротон® таблетки, 100 мг, блістер, № 2; Фітофарм
Еротон® Таблетки, 100 мг, блістер, № 2 Фітофарм
В 593 аптеках
від 205,48 грн
Ціни в аптеках
Силденафіл 100 Ананта таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, № 4; Ананта Медікеар
Силденафіл 100 Ананта Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, № 4 Ананта Медікеар
В 588 аптеках
від 103,50 грн
Ціни в аптеках
Силденафіл 50 Ананта таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, № 4; Ананта Медікеар
Силденафіл 50 Ананта Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, № 4 Ананта Медікеар
В 559 аптеках
від 106,20 грн
Ціни в аптеках
Еротон® таблетки, 50 мг, блістер, № 2; Фітофарм
Еротон® Таблетки, 50 мг, блістер, № 2 Фітофарм
В 557 аптеках
від 128,59 грн
Ціни в аптеках
Еросил таблетки, 50 мг, блістер, № 4; Астрафарм
Еросил Таблетки, 50 мг, блістер, № 4 Астрафарм
В 529 аптеках
від 166,17 грн
Ціни в аптеках
Новагра Євро таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, у картонній коробці, у картонній коробці, № 8; Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
Новагра Євро Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, у картонній коробці, у картонній коробці, № 8 Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
В 514 аптеках
від 398,30 грн
Ціни в аптеках
Віагра® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, № 8; Віатріс Спешелті ЛЛС
Віагра® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, № 8 Віатріс Спешелті ЛЛС
В 499 аптеках
від 2067,34 грн
Ціни в аптеках
Ергос® таблетки, 50 мг, блістер, № 2; ФарКоС
Ергос® Таблетки, 50 мг, блістер, № 2 ФарКоС
В 432 аптеках
від 46,64 грн
Ціни в аптеках
Конегра Делюкс таблетки жувальні, 100 мг, блістер, у коробці, у коробці, № 1; Euro Lifecare
Конегра Делюкс Таблетки жувальні, 100 мг, блістер, у коробці, у коробці, № 1 Euro Lifecare
В 394 аптеках
від 127,03 грн
Ціни в аптеках
Новагра Євро таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, у картонній коробці, у картонній коробці, № 8; Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
Новагра Євро Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, у картонній коробці, у картонній коробці, № 8 Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
В 392 аптеках
від 291,00 грн
Ціни в аптеках
Віагра® ODT таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині, 50 мг, блістер, № 2; Віатріс Спешелті ЛЛС
Віагра® ODT Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині, 50 мг, блістер, № 2 Віатріс Спешелті ЛЛС
В 385 аптеках
від 368,12 грн
Ціни в аптеках
Еротон® таблетки, 100 мг, блістер, № 8; Фітофарм
Еротон® Таблетки, 100 мг, блістер, № 8 Фітофарм
В 385 аптеках
від 707,98 грн
Ціни в аптеках
Конегра Делюкс таблетки жувальні, 50 мг, блістер, у коробці, у коробці, № 1; Euro Lifecare
Конегра Делюкс Таблетки жувальні, 50 мг, блістер, у коробці, у коробці, № 1 Euro Lifecare
В 370 аптеках
від 103,62 грн
Ціни в аптеках
Еротон® таблетки, 50 мг, блістер, № 8; Фітофарм
Еротон® Таблетки, 50 мг, блістер, № 8 Фітофарм
В 295 аптеках
від 516,35 грн
Ціни в аптеках
Потенціале таблетки, вкриті оболонкою, 100 мг, блістер, № 1; Технолог
Потенціале Таблетки, вкриті оболонкою, 100 мг, блістер, № 1 Технолог
В 289 аптеках
від 94,49 грн
Ціни в аптеках
Потенціале таблетки, вкриті оболонкою, 50 мг, блістер, № 1; Технолог
Потенціале Таблетки, вкриті оболонкою, 50 мг, блістер, № 1 Технолог
В 281 аптеці
від 61,03 грн
Ціни в аптеках
Конегра Делюкс таблетки жувальні, 50 мг, блістер, у коробці, у коробці, № 4; Euro Lifecare
Конегра Делюкс Таблетки жувальні, 50 мг, блістер, у коробці, у коробці, № 4 Euro Lifecare
В 270 аптеках
від 387,12 грн
Ціни в аптеках
Силагра таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, № 4; Дарниця ФФ
Силагра Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, № 4 Дарниця ФФ
В 263 аптеках
від 193,47 грн
Ціни в аптеках
Конегра Делюкс таблетки жувальні, 100 мг, блістер, у коробці, у коробці, № 4; Euro Lifecare
Конегра Делюкс Таблетки жувальні, 100 мг, блістер, у коробці, у коробці, № 4 Euro Lifecare
В 262 аптеках
від 375,73 грн
Ціни в аптеках
Силагра таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, № 4; Дарниця ФФ
Силагра Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, № 4 Дарниця ФФ
В 226 аптеках
від 270,00 грн
Ціни в аптеках
Дженагра® 50 таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, № 4; Дженом Біотек
Дженагра® 50 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, № 4 Дженом Біотек
В 155 аптеках
від 236,84 грн
Ціни в аптеках
Еротекс для чоловіків таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, пачка картонна, пачка картон., № 4; Сперко Україна
Еротекс для чоловіків Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, пачка картонна, пачка картон., № 4 Сперко Україна
В 153 аптеках
від 360,09 грн
Ціни в аптеках
Ергос® таблетки, 50 мг, блістер, № 1; ФарКоС
Ергос® Таблетки, 50 мг, блістер, № 1 ФарКоС
В 147 аптеках
від 33,80 грн
Ціни в аптеках
Еросил таблетки, 100 мг, блістер, № 2; Астрафарм
Еросил Таблетки, 100 мг, блістер, № 2 Астрафарм
В 141 аптеці
від 97,66 грн
Ціни в аптеках
Силденафіл 50 Ананта таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, № 1; Ананта Медікеар
Силденафіл 50 Ананта Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, № 1 Ананта Медікеар
В 131 аптеці
від 64,11 грн
Ціни в аптеках
Еротекс для чоловіків таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, пачка картонна, пачка картон., № 4; Сперко Україна
Еротекс для чоловіків Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, пачка картонна, пачка картон., № 4 Сперко Україна
В 123 аптеках
від 227,04 грн
Ціни в аптеках
Дженагра® 100 таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, № 4; Дженом Біотек
Дженагра® 100 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, № 4 Дженом Біотек
В 119 аптеках
від 361,01 грн
Ціни в аптеках
Еросил таблетки, 100 мг, блістер, № 1; Астрафарм
Еросил Таблетки, 100 мг, блістер, № 1 Астрафарм
В 110 аптеках
від 87,33 грн
Ціни в аптеках
Інтагра® ІС таблетки, вкриті оболонкою, 100 мг, в пачці, в пачці, № 4; ІнтерХім
Інтагра® ІС Таблетки, вкриті оболонкою, 100 мг, в пачці, в пачці, № 4 ІнтерХім
В 108 аптеках
від 535,54 грн
Ціни в аптеках
Вівайра таблетки жувальні, 50 мг, блістер, № 4; Белупо
Вівайра Таблетки жувальні, 50 мг, блістер, № 4 Белупо
В 108 аптеках
від 167,90 грн
Ціни в аптеках
Еросил таблетки, 50 мг, блістер, № 2; Астрафарм
Еросил Таблетки, 50 мг, блістер, № 2 Астрафарм
В 104 аптеках
від 95,32 грн
Ціни в аптеках
Інтагра® ІС таблетки, вкриті оболонкою, 50 мг, в пачці, в пачці, № 4; ІнтерХім
Інтагра® ІС Таблетки, вкриті оболонкою, 50 мг, в пачці, в пачці, № 4 ІнтерХім
В 101 аптеці
від 348,15 грн
Ціни в аптеках
Вівайра таблетки жувальні, 100 мг, блістер, № 4; Белупо
Вівайра Таблетки жувальні, 100 мг, блістер, № 4 Белупо
В 97 аптеках
від 245,55 грн
Ціни в аптеках
Вівайра таблетки жувальні, 100 мг, блістер, № 1; Белупо
Вівайра Таблетки жувальні, 100 мг, блістер, № 1 Белупо
В 87 аптеках
від 108,11 грн
Ціни в аптеках
Вівайра таблетки жувальні, 50 мг, блістер, № 1; Белупо
Вівайра Таблетки жувальні, 50 мг, блістер, № 1 Белупо
В 86 аптеках
від 90,79 грн
Ціни в аптеках
Силденафіл 100 Ананта таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, № 1; Ананта Медікеар
Силденафіл 100 Ананта Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, № 1 Ананта Медікеар
В 85 аптеках
від 87,00 грн
Ціни в аптеках
Еросил таблетки, 100 мг, блістер, № 8; Астрафарм
Еросил Таблетки, 100 мг, блістер, № 8 Астрафарм
В 76 аптеках
від 474,30 грн
Ціни в аптеках
Сілдекс таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, № 4; Борщагівський ХФЗ
Сілдекс Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, № 4 Борщагівський ХФЗ
В 75 аптеках
від 196,00 грн
Ціни в аптеках
Сілдекс таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, № 1; Борщагівський ХФЗ
Сілдекс Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, № 1 Борщагівський ХФЗ
В 72 аптеках
від 77,50 грн
Ціни в аптеках
Еросил таблетки, 50 мг, блістер, № 8; Астрафарм
Еросил Таблетки, 50 мг, блістер, № 8 Астрафарм
В 72 аптеках
від 291,90 грн
Ціни в аптеках
Силагра таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, № 1; Дарниця ФФ
Силагра Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, № 1 Дарниця ФФ
В 69 аптеках
від 69,24 грн
Ціни в аптеках
Сілдекс таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, № 1; Борщагівський ХФЗ
Сілдекс Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, № 1 Борщагівський ХФЗ
В 69 аптеках
від 77,50 грн
Ціни в аптеках
Сілдекс таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, № 4; Борщагівський ХФЗ
Сілдекс Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, № 4 Борщагівський ХФЗ
В 67 аптеках
від 209,50 грн
Ціни в аптеках
Сінегра таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, № 1; Нобель
Сінегра Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, № 1 Нобель
В 63 аптеках
від 86,00 грн
Ціни в аптеках
Еросил таблетки, 50 мг, блістер, тм tabula vita, тм tabula vita, № 2; Астрафарм
Еросил Таблетки, 50 мг, блістер, тм tabula vita, тм tabula vita, № 2 Астрафарм
В 60 аптеках
від 140,00 грн
Ціни в аптеках
Еросил таблетки, 100 мг, блістер, тм tabula vita, тм tabula vita, № 1; Астрафарм
Еросил Таблетки, 100 мг, блістер, тм tabula vita, тм tabula vita, № 1 Астрафарм
В 59 аптеках
від 125,00 грн
Ціни в аптеках
Еросил таблетки, 100 мг, блістер, тм tabula vita, тм tabula vita, № 2; Астрафарм
Еросил Таблетки, 100 мг, блістер, тм tabula vita, тм tabula vita, № 2 Астрафарм
В 59 аптеках
від 185,00 грн
Ціни в аптеках
Еросил таблетки, 50 мг, блістер, тм tabula vita, тм tabula vita, № 1; Астрафарм
Еросил Таблетки, 50 мг, блістер, тм tabula vita, тм tabula vita, № 1 Астрафарм
В 59 аптеках
від 75,00 грн
Ціни в аптеках
Конегра Делюкс таблетки жувальні, 100 мг, блістер, у коробці, у коробці, № 8; Euro Lifecare
Конегра Делюкс Таблетки жувальні, 100 мг, блістер, у коробці, у коробці, № 8 Euro Lifecare
В 58 аптеках
від 845,00 грн
Ціни в аптеках
Еросил таблетки, 100 мг, блістер, тм tabula vita, тм tabula vita, № 4; Астрафарм
Еросил Таблетки, 100 мг, блістер, тм tabula vita, тм tabula vita, № 4 Астрафарм
В 55 аптеках
від 320,00 грн
Ціни в аптеках
Еросил таблетки, 50 мг, блістер, тм tabula vita, тм tabula vita, № 4; Астрафарм
Еросил Таблетки, 50 мг, блістер, тм tabula vita, тм tabula vita, № 4 Астрафарм
В 54 аптеках
від 200,00 грн
Ціни в аптеках
Сінегра таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, № 4; Нобель
Сінегра Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, № 4 Нобель
В 48 аптеках
від 244,85 грн
Ціни в аптеках
Інтагра® ІС таблетки, вкриті оболонкою, 25 мг, в пачці, в пачці, № 4; ІнтерХім
Інтагра® ІС Таблетки, вкриті оболонкою, 25 мг, в пачці, в пачці, № 4 ІнтерХім
В 37 аптеках
від 198,50 грн
Ціни в аптеках
Візарсин® Q-Tab® таблетки, що диспергуються, 100 мг, № 4; КРКА
Візарсин® Q-Tab® Таблетки, що диспергуються, 100 мг, № 4 КРКА
В 35 аптеках
від 423,92 грн
Ціни в аптеках
Візарсин® Q-Tab® таблетки, що диспергуються, 50 мг, № 4; КРКА
Візарсин® Q-Tab® Таблетки, що диспергуються, 50 мг, № 4 КРКА
В 29 аптеках
від 337,00 грн
Ціни в аптеках
Джокер суспензія оральна, 25 мг/мл, флакон з дозуючим насосом, 30 мл, № 1; Alpen Pharma AG
Джокер Суспензія оральна, 25 мг/мл, флакон з дозуючим насосом, 30 мл, № 1 Alpen Pharma AG
В 25 аптеках
від 1670,66 грн
Ціни в аптеках
Візарсин® Q-Tab® таблетки, що диспергуються, 100 мг, № 1; КРКА
Візарсин® Q-Tab® Таблетки, що диспергуються, 100 мг, № 1 КРКА
В 17 аптеках
від 108,52 грн
Ціни в аптеках
Ревацио таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер у коробці, № 90; Віатріс Спешелті ЛЛС
Ревацио Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер у коробці, № 90 Віатріс Спешелті ЛЛС
В 13 аптеках
від 18896,53 грн
Ціни в аптеках
Супервіга 100 таблетки, вкриті оболонкою, 100 мг, № 4; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Супервіга 100 Таблетки, вкриті оболонкою, 100 мг, № 4 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 12 аптеках
від 296,40 грн
Ціни в аптеках
Супервіга 50 таблетки, вкриті оболонкою, 50 мг, № 4; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Супервіга 50 Таблетки, вкриті оболонкою, 50 мг, № 4 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 11 аптеках
від 209,95 грн
Ціни в аптеках
Могинин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, № 1; Гледфарм
Могинин® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, № 1 Гледфарм
В 11 аптеках
від 78,00 грн
Ціни в аптеках
Могинин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, № 4; Гледфарм
Могинин® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, № 4 Гледфарм
В 10 аптеках
від 150,00 грн
Ціни в аптеках
Візарсин® Q-Tab® таблетки, що диспергуються, 50 мг, № 1; КРКА
Візарсин® Q-Tab® Таблетки, що диспергуються, 50 мг, № 1 КРКА
В 9 аптеках
від 71,91 грн
Ціни в аптеках
Могинин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, № 1; Гледфарм
Могинин® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, № 1 Гледфарм
В 9 аптеках
від 73,50 грн
Ціни в аптеках
Могинин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, № 4; Гледфарм
Могинин® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, № 4 Гледфарм
В 8 аптеках
від 213,00 грн
Ціни в аптеках
Еросил таблетки, 50 мг, блістер, № 1; Астрафарм
Еросил Таблетки, 50 мг, блістер, № 1 Астрафарм
В 6 аптеках
від 71,00 грн
Ціни в аптеках
Супервіга 25 таблетки, вкриті оболонкою, 25 мг, № 4; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Супервіга 25 Таблетки, вкриті оболонкою, 25 мг, № 4 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 4 аптеках
від 125,00 грн
Ціни в аптеках
Інтагра® ІС таблетки, вкриті оболонкою, 50 мг, в пачці, в пачці, № 1; ІнтерХім
Інтагра® ІС Таблетки, вкриті оболонкою, 50 мг, в пачці, в пачці, № 1 ІнтерХім
В 4 аптеках
від 101,85 грн
Ціни в аптеках
Інтагра® ІС таблетки, вкриті оболонкою, 50 мг, в пачці, в пачці, № 2; ІнтерХім
Інтагра® ІС Таблетки, вкриті оболонкою, 50 мг, в пачці, в пачці, № 2 ІнтерХім
В 4 аптеках
від 181,88 грн
Ціни в аптеках
Новагра 100 таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, № 1; Євро Лайфкер
Новагра 100 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, № 1 Євро Лайфкер
В 1 аптеці
від 125,41 грн
Ціни в аптеках
Новагра 50 таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, № 4; Євро Лайфкер
Новагра 50 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, № 4 Євро Лайфкер
В 1 аптеці
від 225,00 грн
Ціни в аптеках
Інфорс таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, № 12; Xantis Pharma Limited
Інфорс Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, № 12 Xantis Pharma Limited
В 5 аптеках інших міст
від 422,00 грн
Ціни в інших містах
Інфорс таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, № 8; Xantis Pharma Limited
Інфорс Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, № 8 Xantis Pharma Limited
В 3 аптеках інших міст
від 332,40 грн
Ціни в інших містах
Силагра таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, № 1; Дарниця ФФ
Силагра Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, № 1 Дарниця ФФ
В 3 аптеках інших міст
від 141,20 грн
Ціни в інших містах
Новагра 50 таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, № 1; Євро Лайфкер
Новагра 50 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, № 1 Євро Лайфкер
В 1 аптеці інших міст
від 64,20 грн
Ціни в інших містах
Новагра 100 таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, № 8; Євро Лайфкер
Новагра 100 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, № 8 Євро Лайфкер
В 1 аптеці інших міст
від 421,47 грн
Ціни в інших містах
Новагра 50 таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, № 8; Євро Лайфкер
Новагра 50 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, № 8 Євро Лайфкер
В 1 аптеці інших міст
від 632,00 грн
Ціни в інших містах
Супервіга 100 таблетки, вкриті оболонкою, 100 мг, № 1; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Супервіга 100 Таблетки, вкриті оболонкою, 100 мг, № 1 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Немає в наявності
Супервіга 50 таблетки, вкриті оболонкою, 50 мг, № 1; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Супервіга 50 Таблетки, вкриті оболонкою, 50 мг, № 1 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Немає в наявності
Інтагра® ІС таблетки, вкриті оболонкою, 25 мг, в пачці, в пачці, № 1; ІнтерХім
Інтагра® ІС Таблетки, вкриті оболонкою, 25 мг, в пачці, в пачці, № 1 ІнтерХім
Немає в наявності
Інтагра® ІС таблетки, вкриті оболонкою, 25 мг, в пачці, в пачці, № 2; ІнтерХім
Інтагра® ІС Таблетки, вкриті оболонкою, 25 мг, в пачці, в пачці, № 2 ІнтерХім
Немає в наявності
Інтагра® ІС таблетки, вкриті оболонкою, 100 мг, в пачці, в пачці, № 1; ІнтерХім
Інтагра® ІС Таблетки, вкриті оболонкою, 100 мг, в пачці, в пачці, № 1 ІнтерХім
Немає в наявності
Інтагра® ІС таблетки, вкриті оболонкою, 100 мг, в пачці, в пачці, № 2; ІнтерХім
Інтагра® ІС Таблетки, вкриті оболонкою, 100 мг, в пачці, в пачці, № 2 ІнтерХім
Немає в наявності
Ергос® таблетки, 50 мг, блістер, № 8; ФарКоС
Ергос® Таблетки, 50 мг, блістер, № 8 ФарКоС
Немає в наявності
Філап таблетки, вкриті оболонкою, 50 мг, блістер, № 4; САН
Філап Таблетки, вкриті оболонкою, 50 мг, блістер, № 4 САН
Немає в наявності
Новагра 100 таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, № 4; Євро Лайфкер
Новагра 100 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, № 4 Євро Лайфкер
Немає в наявності
Новагра 100 таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, № 2; Євро Лайфкер
Новагра 100 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, № 2 Євро Лайфкер
Немає в наявності
Новагра 50 таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, № 2; Євро Лайфкер
Новагра 50 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, № 2 Євро Лайфкер
Немає в наявності
Віагра® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, № 2; Віатріс Спешелті ЛЛС
Віагра® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, № 2 Віатріс Спешелті ЛЛС
Немає в наявності
Інфорс таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, № 4; Xantis Pharma Limited
Інфорс Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, № 4 Xantis Pharma Limited
Немає в наявності
Строндекс спрей для ротової порожнини, 12,5 мг/доза, флакон скляний, 5 мл, № 1; Мікрохім
Строндекс Спрей для ротової порожнини, 12,5 мг/доза, флакон скляний, 5 мл, № 1 Мікрохім
Немає в наявності
Силагра таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, № 2; Дарниця ФФ
Силагра Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, № 2 Дарниця ФФ
Немає в наявності
Силагра таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, № 2; Дарниця ФФ
Силагра Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, № 2 Дарниця ФФ
Немає в наявності
Конегра Делюкс таблетки жувальні, 50 мг, блістер, у коробці, у коробці, № 8; Euro Lifecare
Конегра Делюкс Таблетки жувальні, 50 мг, блістер, у коробці, у коробці, № 8 Euro Lifecare
Немає в наявності

при сексуальному збудженні відновлює знижену еректильну ф-цію шляхом посилення притоку крові до пеніса; зумовлює ерекцію, включає вивільнення оксиду азоту у кавернозних тілах під час сексуального збудження; вивільнений оксид азоту активує фермент гуанілатциклазу, що стимулює підвищення рівня циклічного гуанозинмонофосфату (цГМФ), що викликає розслаблення гладкої мускулатури кавернозних тіл, сприяючи притоку крові; потужний та селективний інгібітор цГМФ-специфічної фосфодіестерази
5 (ФДЕ5) у кавернозних тілах, де ФДЕ5 відповідає за розпад цГМФ; ефекти силденафілу на ерекцію мають периферичний характер; не чинить безпосередньої релаксуючої дії на ізольовані кавернозні тіла людини, але потужно посилює розслаблюючу дію NO на дану тканину; при активації метаболічного шляху NO/цГМФ, що відбувається при сексуальній стимуляції, інгібування силденафілом ФДЕ5 призводить до підвищення рівня цГМФ у кавернозних тілах; щоб силденафіл викликав потрібний фармакологічний ефект, необхідне сексуальне збудження.

чоловікам із еректильною дисфункцією, яка визначається як нездатність досягти або підтримати ерекцію статевого члена, необхідну для успішного статевого акту; для ефективної дії потрібне сексуальне збудження.

p/os; рекомендована доза - 50 мг за год до сексуальної активності; залежно від ефективності та переносимості дозу можна збільшити до 100 мг або знизити до 25 мг, максимальна рекомендована доза - 100 мг; максимальна рекомендована частота застосування - 1 р/добу.

підвищена чутливість до силденафілу або будь-якої з допоміжних речовин ЛЗ; одночасне застосування із донорами оксиду азоту (амілнітрит) або нітратами у будь-якій формі, силденафіл має вплив на шляхи метаболізму оксиду азоту/циклічного гуанозинмонофосфату (цГМФ) та потенціює гіпотензивний ефект нітратів; стани, при яких не рекомендована сексуальна активність (пацієнти з тяжкими СС розладами - нестабільна стенокардія, СН тяжкого ступеня); пацієнтам із втратою зору на одне око внаслідок неартеріальної передньої ішемічної нейропатії зорового нерва, незалежно від того, чи пов’язана ця патологія із попереднім застосуванням інгібіторів ФДЕ5, чи ні; пацієнтам із: порушеннями ф-ції печінки тяжкого ступеня, артеріальна гіпотензія (АТ нижче 90/50 мм.рт.ст.), нещодавно перенесений інсульт або ІМ та відомі спадкові дегенеративні захворювання сітківки, такі як пігментний ретиніт (невелика кількість таких пацієнтів має генетичні розлади фосфодіестераз сітківки); одночасне застосування зі стимуляторами гуанілатциклази (ріоцигуат).

риніт; гіперчутливість; головний біль, запаморочення, сонливість, гіпестезія; інсульт, транзиторна ішемічна атака, судоми, рецидиви судом, синкопе; порушення сприйняття кольору, розлади чи затьмарення зору, розлади сльозовиділення, біль в очах, фотофобія, фотопсія, гіперемія очей, яскравість зору, кон’юнктивіт, неартеріальна передня ішемічна нейропатія зорового нерва, оклюзія судин сітківки, ретинальний крововилив, артеріосклеротична ретинопатія, порушення з боку сітківки, глаукома, дефекти поля зору, диплопія, зниження г. зору, міопія, астенопія, плаваючі помутніння скловидного тіла, порушення з боку райдужної оболонки, мідріаз, поява сяючих кругів навколо джерела світла (гало) у полі зору, набряк чи припухлість очей, порушення з боку очей, гіперемія кон’юнктиви, подразнення очей, аномальні відчуття в очах, набряк повік, знебарвлення склери; запаморочення, дзвін у вухах, глухота; тахікардія, посилене серцебиття, раптова серцева смерть, ІМ, шлуночкова аритмія, фібриляція передсердь, нестабільна стенокардія; приливи крові до обличчя, приливи жару, АГ, гіпотензія; закладеність носа, носова кровотеча, закладеність придаткових пазух носа, відчуття стиснення у горлі, набряк слизової оболонки носа, сухість у носі; нудота, диспепсія, ГЕРХ, блювання, біль у верхній частині живота, сухість у роті, гіпестезія ротової порожнини; висипання, с-м Стівенса-Джонсона, токсичний епідермальний некроліз; міалгія, біль у кінцівках, гематурія; кровотеча зі статевого члена, пріапізм, гематоспермія, подовжена ерекція; біль у грудях, підвищена стомлюваність, відчуття жару, подразнення; підвищена ЧСС; хлоропсія, хроматопсія, ціанопсія, еритропсія, ксантопсія; набряк обличчя, реакції фоточутливості, шок, астенія, біль, раптове падіння, біль у животі, раптове пошкодження; стенокардія, АV- блокада, мігрень, постуральна гіпотензія, тромбоз судин головного мозку, раптова зупинка серця, порушення результатів на ЕКГ, кардіоміопатія; глосит, коліт, дисфагія, гастрит, гастроентерит, езофагіт, стоматит, порушення результатів печінкових проб, ректальна кровотеча, гінгівіт; анемія, лейкопенія; спрага, набряк, подагра, нестабільний ЦД, гіперглікемія, периферичні набряки, гіперурикемія, гіпоглікемія, гіпернатріємія; артрит, артроз, розрив сухожилля, теносиновіт, біль у кістках, міастенія, синовіт; атаксія, невралгія, нейропатія, парестезія, тремор, вертиго, депресія, безсоння, аномальні сновидіння, зниження рефлексів; БА, диспное, ларингіт, фарингіт, синусит, бронхіт, посилене слиновиділення, посилення кашлю; кропив’янка, герпес, свербіж, пітливість, виразки шкіри, контактний дерматит, ексфоліативний дерматит; раптове зниження чи втрата слуху, біль у вухах, крововилив у око, катаракта, сухість в очах; цистит, ніктурія, підвищена частота сечовипускань, збільшення молочних залоз, нетримання сечі, порушення еякуляції, набряк статевих органів, аноргазмія; частота невідома: цереброваскулярна кровотеча, субарахноїдальна та в/церебральна кровотеча, легенева кровотеча, вазооклюзивний криз; тривога, транзиторна глобальна амнезія; випадки раптового зниження чи втрати слуху; тимчасова втрата зору, почервоніння очей, печія в очах, підвищення ВТ, набряк сітківки, судинні захворювання сітківки чи кровотеча, відшарування склоподібного тіла; неартеріальна передня ішемічна невропатія, постійна втрата зору.