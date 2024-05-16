риніт; гіперчутливість; головний біль, запаморочення, сонливість, гіпестезія; інсульт, транзиторна ішемічна атака, судоми, рецидиви судом, синкопе; порушення сприйняття кольору, розлади чи затьмарення зору, розлади сльозовиділення, біль в очах, фотофобія, фотопсія, гіперемія очей, яскравість зору, кон’юнктивіт, неартеріальна передня ішемічна нейропатія зорового нерва, оклюзія судин сітківки, ретинальний крововилив, артеріосклеротична ретинопатія, порушення з боку сітківки, глаукома, дефекти поля зору, диплопія, зниження г. зору, міопія, астенопія, плаваючі помутніння скловидного тіла, порушення з боку райдужної оболонки, мідріаз, поява сяючих кругів навколо джерела світла (гало) у полі зору, набряк чи припухлість очей, порушення з боку очей, гіперемія кон’юнктиви, подразнення очей, аномальні відчуття в очах, набряк повік, знебарвлення склери; запаморочення, дзвін у вухах, глухота; тахікардія, посилене серцебиття, раптова серцева смерть, ІМ, шлуночкова аритмія, фібриляція передсердь, нестабільна стенокардія; приливи крові до обличчя, приливи жару, АГ, гіпотензія; закладеність носа, носова кровотеча, закладеність придаткових пазух носа, відчуття стиснення у горлі, набряк слизової оболонки носа, сухість у носі; нудота, диспепсія, ГЕРХ, блювання, біль у верхній частині живота, сухість у роті, гіпестезія ротової порожнини; висипання, с-м Стівенса-Джонсона, токсичний епідермальний некроліз; міалгія, біль у кінцівках, гематурія; кровотеча зі статевого члена, пріапізм, гематоспермія, подовжена ерекція; біль у грудях, підвищена стомлюваність, відчуття жару, подразнення; підвищена ЧСС; хлоропсія, хроматопсія, ціанопсія, еритропсія, ксантопсія; набряк обличчя, реакції фоточутливості, шок, астенія, біль, раптове падіння, біль у животі, раптове пошкодження; стенокардія, АV- блокада, мігрень, постуральна гіпотензія, тромбоз судин головного мозку, раптова зупинка серця, порушення результатів на ЕКГ, кардіоміопатія; глосит, коліт, дисфагія, гастрит, гастроентерит, езофагіт, стоматит, порушення результатів печінкових проб, ректальна кровотеча, гінгівіт; анемія, лейкопенія; спрага, набряк, подагра, нестабільний ЦД, гіперглікемія, периферичні набряки, гіперурикемія, гіпоглікемія, гіпернатріємія; артрит, артроз, розрив сухожилля, теносиновіт, біль у кістках, міастенія, синовіт; атаксія, невралгія, нейропатія, парестезія, тремор, вертиго, депресія, безсоння, аномальні сновидіння, зниження рефлексів; БА, диспное, ларингіт, фарингіт, синусит, бронхіт, посилене слиновиділення, посилення кашлю; кропив’янка, герпес, свербіж, пітливість, виразки шкіри, контактний дерматит, ексфоліативний дерматит; раптове зниження чи втрата слуху, біль у вухах, крововилив у око, катаракта, сухість в очах; цистит, ніктурія, підвищена частота сечовипускань, збільшення молочних залоз, нетримання сечі, порушення еякуляції, набряк статевих органів, аноргазмія; частота невідома: цереброваскулярна кровотеча, субарахноїдальна та в/церебральна кровотеча, легенева кровотеча, вазооклюзивний криз; тривога, транзиторна глобальна амнезія; випадки раптового зниження чи втрати слуху; тимчасова втрата зору, почервоніння очей, печія в очах, підвищення ВТ, набряк сітківки, судинні захворювання сітківки чи кровотеча, відшарування склоподібного тіла; неартеріальна передня ішемічна невропатія, постійна втрата зору.