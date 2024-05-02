хвороба Паркінсона: добову дозу призначають у 3 прийоми однаковими частками; дозу збільшувати поступово, з початкової 0,375 мг/добу кожні 5-7 днів; коли у пацієнтів не виникає непереносимих побічних явищ, дозу титрувати до досягнення максимального терапевтичного ефекту: 1-й тижд.: 3 x 0,125 мг; загальна добова доза 0,375 мг; 2-й тижд.: 3 x 0,25 мг; загальна добова доза 0,75 мг; 3-й тижд.: 3 x 0,5 мг; загальна добова доза 1,5 мг; підтримуюча терапія: індивідуальна доза від 0,375 мг до МДД 4,5 мг, під час збільшення дози ефект лікування спостерігали, починаючи з денної дози 1,5 мг; с-м неспокійних ніг: початкова доза 0,125 мг 1 р/добу за 2-3 год. до сну, для пацієнтів, які потребують додаткового полегшення симптомів, дозу можна збільшувати кожні 4-7 днів до максимальної дози 0,75 мг/добу; дозування для хворих із порушенням ф-ції нирок: пацієнти з КлКр понад 50 мл/хв не потребують зменшення добової дози або частоти дозування, хворим з КлКр 20-50 мл/хв призначають 0,125 мг 2 р/добу (0,25 мг/добу) у 2 прийоми, не перевищувати МДД 2,25 мг; хворим з КлКр нижче 20 мл/хв. - 0,125 мг/добу в 1 прийом, МДД 1,5 мг; при погіршенні ниркової ф-ції на фоні підтримуючої терапії добову дозу зменшують на стільки відсотків, на скільки відбулося зменшення рівня КлКр.