ПРАМІПЕКСОЛ (PRAMIPEXOLUM) Діюча речовина
допаміновий агоніст з високою селективністю та специфічністю до допамінових рецепторів підтипу D2,має переважну спорідненість з D3- рецепторами і повну внутрішню активність; полегшує паркінсонічний руховий дефіцит шляхом стимуляції допамінових рецепторів стріатуму (смугастого тіла); пригнічує синтез допаміну, його вивільнення та зворотне захоплення.
лікування ознак та симптомів ідіопатичної хвороби Паркінсона у дорослих як монотерапія (без леводопи) або у комбінації з леводопою протягом перебігу захворювання до пізніх стадій, коли ефект леводопи знижується або стає нестійким і виникає коливання терапевтичного ефекту (феномен «включення-виключення»); симптоматичне лікування ідіопатичного с-му неспокійних ніг від помірного до тяжкого ступеня у дорослих у дозах не вище 0,75 мг.
хвороба Паркінсона: добову дозу призначають у 3 прийоми однаковими частками; дозу збільшувати поступово, з початкової 0,375 мг/добу кожні 5-7 днів; коли у пацієнтів не виникає непереносимих побічних явищ, дозу титрувати до досягнення максимального терапевтичного ефекту: 1-й тижд.: 3 x 0,125 мг; загальна добова доза 0,375 мг; 2-й тижд.: 3 x 0,25 мг; загальна добова доза 0,75 мг; 3-й тижд.: 3 x 0,5 мг; загальна добова доза 1,5 мг; підтримуюча терапія: індивідуальна доза від 0,375 мг до МДД 4,5 мг, під час збільшення дози ефект лікування спостерігали, починаючи з денної дози 1,5 мг; с-м неспокійних ніг: початкова доза 0,125 мг 1 р/добу за 2-3 год. до сну, для пацієнтів, які потребують додаткового полегшення симптомів, дозу можна збільшувати кожні 4-7 днів до максимальної дози 0,75 мг/добу; дозування для хворих із порушенням ф-ції нирок: пацієнти з КлКр понад 50 мл/хв не потребують зменшення добової дози або частоти дозування, хворим з КлКр 20-50 мл/хв призначають 0,125 мг 2 р/добу (0,25 мг/добу) у 2 прийоми, не перевищувати МДД 2,25 мг; хворим з КлКр нижче 20 мл/хв. - 0,125 мг/добу в 1 прийом, МДД 1,5 мг; при погіршенні ниркової ф-ції на фоні підтримуючої терапії добову дозу зменшують на стільки відсотків, на скільки відбулося зменшення рівня КлКр.
гіперчутливість до праміпексолу або іншого компонента препарату.
нудота, дискінезія, артеріальна гіпотензія, запаморочення, сонливість, запор, галюцинації, головний біль та втомлюваність;пневмонія, порушення секреції АДГ, порушення сну, симптоми розладу контролю над спонуканням та компульсивна поведінка, сплутаність свідомості, галюцинації, безсоння,переїдання, патологічний потяг до відвідування магазинів, марення, гіперфагія, гіперсексуальність, розлади лібідо, параноя, патологічний потяг до азартних ігор, занепокоєння, делірій;манія, запаморочення, дискінезія, сонливість; головний біль; амнезія, гіперкінезія, раптовий напад сонливості, синкопе, порушення зору, включаючи диплопію, нечіткість зору і погіршення гостроти зору, артеріальна гіпотензія; СН, задишка, гикавка, нудота; запор, блювання, гіперчутливість, свербіж, висипання, підвищена втомлюваність, периферичні набряки; зменшення маси тіла, включаючи зниження апетиту; збільшення маси тіла.