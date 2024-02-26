ТАДАЛАФІЛ (TADALAFILUM) Діюча речовина
селективний оборотний інгібітор циклічного гуанозинмонофосфату (цГМФ) - специфічної фосфодіестерази типу ФДЕ 5; коли сексуальна стимуляція спричиняє локальне вивільнення оксиду азоту, інгібування ФДЕ 5 тадалафілом продукує підвищені рівні цГМФ у печеристому тілі; призводить до релаксації гладких м’язів і припливу крові до тканин статевого члена, створюючи ерекцію; не діє без сексуальної стимуляції; ефект інгібування к-ції цГМФ у печеристому тілі спостерігається в гладких м’язах простати, сечовому міхурі та їх судинах, що переносять кров до вищевказаних органів; судинна релаксація призводить до підвищення перфузії крові та може бути причиною зменшення симптомів доброякісної гіперплазії передміхурової залози; судинні ефекти можуть бути доповнені інгібуванням активності аферентних нервів сечового міхура та релаксацією гладких м’язів простати і сечового міхура.
лікування еректильної дисфункції у дорослих чоловіків, ефективний за наявності сексуальної стимуляції; не показаний для застосування жінкам (2,5 мг, 5 мг, 20 мг); лікування проявів та симптомів доброякісної гіперплазії передміхурової залози у дорослих чоловіків (5 мг).
p/os; рекомендована доза для дорослих чоловіків із еректильною дисфункцією - 10 мг за 30 хв. перед передбачуваною сексуальною активністю; пацієнтам, у яких 10 мг не виявляють бажаного ефекту, застосовувати дозу 20 мг; ефективність зберігається до 36 год. після прийому; максимальна рекомендована частота прийому - 1 р/день; у дозі 10 мг та 20 мг призначений перед передбачуваною сексуальною активністю, не рекомендований для щоденного застосування; у разі передбачуваного частого застосування (принаймні 2 р/тижд.), режим щоденного застосування більш низьких доз може бути більш доцільним, для таких пацієнтів рекомендована доза - 5 мг/добу приблизно в однаковий час, дозу можна зменшувати до 2,5 мг/добу; пацієнтам з доброякісною гіперплазією передміхурової залози: для щоденного застосування рекомендована доза - 5 мг/добу приблизно в однаковий час; для лікування дорослих чоловіків із еректильною дисфункцією та проявами і симптомами доброякісної гіперплазії передміхурової залози рекомендована доза для щоденного застосування - 5 мг/добу.
гіперчутливість до тадалафілу або до будь-якого іншого компонента ЛЗ; пацієнти, які застосовують органічні нітрати у будь-якій лікарській формі; не застосовувати чоловікам із СС захворюваннями, для яких сексуальна активність є небажаною: пацієнтам з ІМ (протягом останніх 90 днів), з нестабільною стенокардією або стенокардією (що виникає під час статевих актів), із СН (класу 2 або вище за класифікацією Нью-Йоркської асоціації серця, протягом останніх 6 міс.), з неконтрольованими аритміями, артеріальною гіпотензією (<90/50 мм рт.ст.) чи неконтрольованою АГ, пацієнтам після інсульту (протягом останніх 6 міс.); протипоказаний пацієнтам із втратою зору одного ока в результаті неартеріальної передньої ішемічної оптичної нейропатії незалежно від того, було це пов’язано із попереднім впливом інгібіторів ФДЕ 5, чи ні; супутнє застосування із стимуляторами гуанілат циклази (ріоцигуат) через ризик симптоматичної гіпотензії.
р-ції гіперчутливості, ангіоневротичний набряк; головний біль, запаморочення; порушення мозкового кровообігу (вкл. геморагічні явища), втрата свідомості, транзиторна ішемічна атака, мігрень, судоми, транзиторна амнезія; нечіткий зір, відчуття болю в очах; дефекти поля зору, набряк повік, кон’юнктивальна гіперемія, неартеріальна передня ішемічна оптична нейропатія, оклюзія вен сітківки; дзвін у вухах, раптова втрата слуху; тахікардія, серцебиття, ІМ, нестабільна стенокардія, шлуночкова аритмія; припливи, артеріальна гіпотензія чи АГ; закладеність носа, диспное, носова кровотеча; диспепсія, ГЕРХ, абдомінальний біль; висипання, гіпергідроз (посилене потовиділення), кропив’янка, с-м Стівенса-Джонсона, ексфоліативний дерматит; біль у спині, міалгія, біль у кінцівках; гематурія; кровотеча зі статевого члена, гемоспермія, подовжена ерекція, пріапізм; біль у грудях, набряк обличчя, раптова серцева смерть.