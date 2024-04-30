запалення папул, пустул, еритеми при рожевих і вульгарних вуграх: крем наносять на шкіру тонким шаром та злегка втирають 1-2 р/добу, вранці та ввечері протягом 1-2 міс; з метою зниження ризику місцевого запалення робити перерву в 15-20 хв між очищенням шкіри та нанесенням крему; терапевтичний ефект настає приблизно через 3 тижні, середня тривалість лікування 3-4 міс; баланопостит, вульвовагініт: крем наносити на вогнище ураження статевого члена, крайної плоті, ділянку малих статевих губ, присінок піхви за допомогою ватного тампона або пальців рук, злегка втираючи 1-2 р/добу; тривалість лікування 8-10 днів; гель наносити тонким шаром на уражену ділянку шкіри після її очищення, застосовувати 2 р/день (вранці і ввечері), якщо необхідно, застосовувати окклюзійну пов’язку, терапевтичний ефект спостерігається після 3 тижнів лікування.

Трихомонадний вагініт - по 500 мг - 1 супоз., песарію або вагін. табл. - 1 р/добу на ніч протягом 10 днів, лікування поєднувати з p/os застосуванням метронідазолу; неспецифічні вагініти - по 500 мг - 1 супоз., песарію або вагін. табл. 1 р/добу протягом 7 днів, за необхідності можна призначати табл. p/os ; максимальна тривалість лікування не повинна перевищувати 10 днів, а кількість курсів лікування - не більше 2-3 на рік; абсолютно необхідним є одночасне лікування статевого партнера пацієнтки, навіть у разі відсутності у нього симптомів інфекції; не припиняти лікування у період менструації; бактеріальні вагінози - рекомендована доза вагінального гелю становить 5 г інтравагінально (1 повний аплікатор) 2р/добу (вранці і ввечері), курс лікування 5 днів, протягом курсу лікування уникати статевих контактів.

Р/оs та парентерально; амебіаз: р/оs (табл. 250 та капс. 500 мг) по 500 мг 3 р/добу (1,5 г/добу) дорослим, по 30-40 мг/кг/добу за 3 прийоми дітям від 6 років (табл. 250 мг) та дітям від 10 років (капс. 500), курс лікування - 7 днів; лямбліоз: р/оs (табл. 250 та капс. 500 мг) 750-1000 мг/добу дорослим, 500 мг/добу дітям 10-15 років (табл. 250 та капс. 500 мг), 375 мг/добу дітям 6-10 років (табл. 250 мг), курс лікування - 5 днів; трихомоніаз: р/оs дорослим 500 мг/добу протягом 10 днів, жінкам додатково застосовувати метронідазол у формі вагінальних супозиторіїв, у виняткових випадках можна підвищити добову дозу до 750 мг або 1000 мг; неспецифічний вагініт : р/оs (табл. 250 та капс. 500 мг) по 500 мг 2 р/добу протягом 7 днів , статевий партнер повинен лікуватися одночасно; лікування анаеробних інфекцій (терапія І лінії або замісне лікування; у табл. 250 та капс): р/оs 1,0-1,5 г/добу дорослим, 20-30 мг/кг/добу за 2 прийоми дітям віком від 6 років у табл. 250 мг та дітям від 10 років у капс. 500 мг; профілактика анаеробних інфекцій, особливо при оперативних втручаннях на органах черевної порожнини (переважно колоректальні) та при гінекологічних операціях: р/оs (табл. 400 мг) дорослим 400 мг через кожні 8 год. безпосередньо перед операцією з подальшим в/в або ректальним введенням; дітям від 6 років по 20-30 мг/кг на один прийом за 1-2 год. до операції; лікування анаеробних інфекцій: р/оs (табл. 400 мг) дорослим 800 мг, далі - по 400 мг через кожні 8 год., дітям від 6 років по 20-30 мг/кг 2 р/добу, МДД - 40 мг/кг з огляду на серйозність інфекції, тривалість лікування - 7 днів з огляду на стан пацієнта та тип інфекції; парентеральне застосування: перед- та післяопераційна профілактика інфекцій (при абдомінальній, особливо колоректальній та гінекологічній хірургії): дорослим 500 мг безпосередньо перед операцією, введення завершити приблизно за 1 год. до операції, дозу вводити повторно кожні 8 год. , дітям <12 років одноразово 20-30 мг/кг, введення завершити приблизно за 1 год. до операції, новонародженим з гестаційним віком (<40 тижнів) 10 мг/кг одноразово перед операцією; лікування встановлених анаеробних інфекцій: дорослим 500 мг кожні 8 год. , дітям віком від 8 тижнів до 12 років - 20-30 мг/кг/добу одноразово або по 7,5 мг/кг кожні 8 год. , МДД - 40 мг/кг, тривалість лікування - 7 днів, діти віком <8 тижнів - 15 мг/кг добу одноразово або по 7,5 мг/кг кожні 12 год., у новонароджених з гестаційним віком <40 тижнів протягом першого тижня життя може відбуватися накопичення метронідазолу, тому через кілька днів лікування провести моніторинг концентрацій метронідазолу в сироватці крові; бактеріальний вагіноз: підліткам 400 мг 2 р/добу протягом 5-7 днів або 2000 мг одноразово; урогенітальний трихомоніаз: дорослим та підліткам 2000 мг одноразово або по 200 мг 3 р/добу протягом 7 днів (або по 400 мг 2 р/добу протягом 5-7 днів), дітям віком <10 років - 40 мг/кг одноразово або 15-30 мг/кг/добу, розділені на 2-3 дози, протягом 7 днів, не перевищувати 2000 мг/дозу; лямбліоз: пацієнтам віком >10 років - 2000 мг 1 р/добу протягом 3 днів або 400 мг 3 р/добу протягом 5 днів (або 500 мг 2 р/добу від 7 до 10 днів), дітям 7-10 років - 1000 мг 1 р/добу протягом 3 днів, дітям віком 3-7 років - 600-800 мг 1 р/добу протягом 3 днів, дітям віком 1-3 роки - 500 мг 1 р/добу протягом 3 днів, альтернативно - 15-40 мг/кг/добу, розділені на 2-3 дози; амебіаз: пацієнтам >10 років - 400-800 мг 3 р/добу протягом 5-10 днів, дітям 7-10 років - 200-400 мг 3 р/добу протягом 5-10 днів, дітям 3-7 років - 100-200 мг 4 р/добу протягом 5-10 днів, дітям 1-3 років - 100-200 мг 3 р/добу протягом 5-10 днів, альтернативно - 35-50 мг/кг/добу, поділені на 3 дози протягом від 5 до 10 днів, не перевищувати 2400 мг/добу; ерадикація Helicobacter pylori у педіатричних пацієнтів: у складі комбінованої терапії по 20 мг/кг/добу, не перевищуючи МДД - 1000 мг, поділену на 2, протягом 7-14 днів.